Как получить право на врачебную практику в Польше?

ІІІ ЕТАП — Післядипломне стажування
Третім етапом процесу отримання права на лікарську практику у Польщі є проходження післядипломного стажування. Але щоб розпочати етап стажування, спочатку потрібно скласти іспит на знання польської мови та нострифікувати диплом лікаря.
MedPol допомагає отримати право на лікарську практику на певний термін з метою проходження післядипломного стажування. Наші фахівці надають комплексну допомогу при переїзді сім’ї до Польщі: організуємо проживання та полегшимо адаптацію в новій країні, включаючи зарахування дітей до школи чи дитячого садка.
Як відбувається післядипломне стажування?
Лікар проходить післядипломне стажування у польському медичному закладі.
Метою післядипломного стажування є поглиблення теоретичних знань, а також засвоєння та закріплення практичних навичок з розпізнавання, лікування та попередження найпоширеніших захворювань, дії медика в екстремальних ситуаціях, отримання знань у галузі трансфузіології, біоетики, медичного права та медичної сертифікації. Стажування є підготовкою лікаря до самостійної професійної діяльності.
Післядипломне стажування триває 13 місяців, протягом яких медик має право на 20 днів відпустки. Стажування починається з 1 жовтня або 1 березня поточного року, ділиться на 10 напрямків:
1. Внутрішні хвороби (10 тижнів), донорство та лікування крові (1 тиждень) – разом 11 тижнів.
2. Педіатрія (6 тижнів), неонатологія (2 тижні) – разом 8 тижнів.
3. Загальна хірургія (6 тижнів), травматологія (2 тижні) – разом 8 тижнів.
4. Акушерство та гінекологія – 8 тижнів.
5. Інтенсивна терапія (2 тижні), курс невідкладної медичної допомоги (1 тиждень), екстрена допомога (3 тижні) – лише 6 тижнів.
6. Психіатрія – 4 тижні.
7. Сімейна медицина – 6 тижнів.
8. Медична сертифікація – 16 лекційних годинників.
9. Біоетика – 20 лекційних годин.
10. Медичне право – 30 лекційних годинників.