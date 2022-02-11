Как получить право на врачебную практику в Польше?

ІІІ ЕТАП — Післядипломне стажування

Третім етапом процесу отримання права на лікарську практику у Польщі є проходження післядипломного стажування. Але щоб розпочати етап стажування, спочатку потрібно скласти іспит на знання польської мови та нострифікувати диплом лікаря.

MedPol допомагає отримати право на лікарську практику на певний термін з метою проходження післядипломного стажування. Наші фахівці надають комплексну допомогу при переїзді сім’ї до Польщі: організуємо проживання та полегшимо адаптацію в новій країні, включаючи зарахування дітей до школи чи дитячого садка.

Як відбувається післядипломне стажування?

Лікар проходить післядипломне стажування у польському медичному закладі.

Метою післядипломного стажування є поглиблення теоретичних знань, а також засвоєння та закріплення практичних навичок з розпізнавання, лікування та попередження найпоширеніших захворювань, дії медика в екстремальних ситуаціях, отримання знань у галузі трансфузіології, біоетики, медичного права та медичної сертифікації. Стажування є підготовкою лікаря до самостійної професійної діяльності.

Післядипломне стажування триває 13 місяців, протягом яких медик має право на 20 днів відпустки. Стажування починається з 1 жовтня або 1 березня поточного року, ділиться на 10 напрямків:

1. Внутрішні хвороби (10 тижнів), донорство та лікування крові (1 тиждень) – разом 11 тижнів.

2. Педіатрія (6 тижнів), неонатологія (2 тижні) – разом 8 тижнів.

3. Загальна хірургія (6 тижнів), травматологія (2 тижні) – разом 8 тижнів.

4. Акушерство та гінекологія – 8 тижнів.

5. Інтенсивна терапія (2 тижні), курс невідкладної медичної допомоги (1 тиждень), екстрена допомога (3 тижні) – лише 6 тижнів.

6. Психіатрія – 4 тижні.

7. Сімейна медицина – 6 тижнів.

8. Медична сертифікація – 16 лекційних годинників.

9. Біоетика – 20 лекційних годин.

10. Медичне право – 30 лекційних годинників.