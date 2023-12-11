Рецепт: Лапша с пармезаном — Это очень вкусно.

Ингредиенты:

лапша любая — 300 гр;

масло сливочное — 50 гр;

тертый пармезан — 20 гр;

сливки 10-20% — 20 гр

Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!

Последнее время я готовлю лапшу и рожки в улучшенном вкусе, так они хороши и в гарнире и просто в сладком варианте, то есть посыпанные сахаром. Нежный вкус и приятный аромат.

Использовать для этого блюда можно лапшу и любой формы рожки.

На этот раз я купила короткую лапшу.

Ещё понадобится масло, пармезан я натираю на тёрке и храню таким видом в морозилке. Сливки порционные.

Отвариваю лапшу до готовности в подсоленной воде. Сливаю воду и сразу добавляю сливочное масло.

Затем вливаю подогретые в микроволновке сливки.

Перемешиваю и добавляю тёртый пармезан.

Перемешиваю. пармезан хорошо растворяется .

Блюдо готово, можно подавать с мясом иди просто вкусная лапша с вечерним чаем.

Вкус другой. очень пикантный, интересный, блюдо сытное, можно брать на работу на перекус. Хорошо, удобно подогревать в микроволновке .

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 60 руб.