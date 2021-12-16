Как получить сертификат соответствия на икру?

Ветеринарная экспертиза икры

Если рыбный продукт поставляется на территорию ЕАЭС в свежем, нефасованном виде, то, согласно ТР ТС 021/2011, вместо декларирования проводится ветеринарная экспертиза. Процедура осуществляется органами Россельхознадзора и включает изучение документации производителя, лабораторную экспертизу товара. Проверке подлежат следующие характеристики:

однородность цвета;

отсутствие пленки и сгустков крови;

целостность икринок;

отсутствие плесени;

кислотное число;

отсутствие личинок гельминтов и т.д.

Если результаты проверки удовлетворительные, заявителю выдается ветеринарное свидетельство на партию продукции. Оно действует до окончания срока ее годности или до завершения процесса транспортировки.

Добровольная сертификация икры

Помимо обязательных оценочных процедур, предприниматель вправе пройти добровольную сертификацию. Она является не заменой, а дополнением для декларирования. В ходе проверки изучаются те параметры и характеристики товара, которые выбрал сам заявитель, например:

внешний вид;

консистенция;

вкус;

запах;

содержание соли;

процентная доля консервантов;

отсутствие посторонних примесей.

Добровольная сертификация проводится по желанию самого предпринимателя (например, для получения конкурентных преимуществ продукции). Процедура позволяет представить товар на рынке в наиболее выгодном свете. Сертификат действует до трех лет.