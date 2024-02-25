Домашние котлеты в тесте: рецепт вкусного перекуса

Котлеты в тесте раньше часто продавали в кафе и кулинариях. Но лучше приготовить их самостоятельно.

Если вам понравились эти вкусные котлетки в тесте из кулинарии, то попробуйте приготовить их самостоятельно. Это удобный перекус, который можно взять с собой на работу или на пикник. Рецептом поделились на сайте Gospodynka.

Котлета в тесте

Ингредиенты для котлет:

молоко — 120 мл;

батон — 3 ломтика;

мясной фарш — 800 г;

лук;

одно яйцо;

перец черный молотый, соль.

Для теста:

молоко теплое — 500 мл;

мука — 700 г;

дрожжи сухие — 11 гр. (или 35-40 гр. прессованных);

соль — 1 ч. л;

сахар — 2 ст. л;

масло растительное — 3 ст. л.

Для смазки:

яичный желток — 1 шт;

молоко — 1 ст. л.

Батон или любой другой белый хлеб нарежьте кусочками и замочите в молоке. Смешайте в миске мясной фарш, измельченный лук, измельченный в блендере замоченный в молоке и слегка отжатый хлеб. Посолите фарш по вкусу, добавьте специи и яйцо. Перемешайте и отбейте об стол, что фарш стал более однородным. Можно добавить еще измельченный чеснок, если любите его аромат в котлетах.

Обжарьте котлеты с двух сторон на растительном масле. Доводить котлеты до готовности не нужно.

Выложите котлеты на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.

И готовьте тесто. В миску насыпьте примерно 500 граммов просеянной муки. Добавьте сухие дрожжи и перемешайте. Конечно, можно взять и прессованные дрожжи, но тогда их нужно растворить в теплом молоке. Добавьте к муке с дрожжами соль, сахар и растительное масло. Замесите тесто.

Постепенно вливайте теплое молоко и замесите мягкое тесто, подсыпая остальную муку. В конце замеса просто смажьте руки маслом, чтобы не сыпать слишком муки.

Готовое тесто выложите в смазанную растительным маслом миску, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте для подъема на 40-50 минут.

Тесто должно увеличиться в два раза.

Затем отрезайте от теста кусочки и раскатывайте толщиной 6-7 мм так, чтобы пласт теста получился овальным. На один край выложите остывшую котлету и заверните в булочку.

Выложите подготовленные котлеты в тесте на смазанный маслом противень и дайте постоять еще минут 15. Затем смажьте булочки смесью яичного желтка и молока.

Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке на 25-30 минут. Когда булочки красиво подрумянятся — значит, готовы. Сверху горячие булочки можно смазать растопленным сливочным маслом — тогда они станут мягче и еще аппетитнее.

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