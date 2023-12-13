Рецепт: Намазка из горбуши — Быстро и очень вкусно на завтрак.

Ингредиенты:

обрезки малосоленой горбуши . — 200 гр;

масло сливочное — 100 гр

Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!

Я писала рецепт малосолёной ГОРБУШИ, на которую для нарезки стейков идёт ровная, красивая тушка. А обрезки готовой уже просоленной рыбы идут на очень вкусную намазку для бутербродов.

Рыбка у меня была красивая, я выбирала самочку и действительно горбуша была с икрой, которую я засолила.

Уже провяленные половинки горбуши, солёные, я обрезаю со всех сторон, что бы тушка получилась красивая и дальнейшая нарезка стейков радовала своей аппетитной красотой. Я отрежу края и хвостик .

Получилось примерно 200 грамм обрези рыбки.

Выкладываю рыбку в салатницу, в которой буду готовить намазку. Добавляю 100 грамм размягчённого сливочного масла. Края у горбуши будут солонее, чем тушка, поэтому, если в дальнейшей обработке намазка будет солоновата, то просто нужно добавить масла.

И теперь пробиваю всё блендером до однородной сметанообразной консистенции.

Если вам не хватит привкуса укропа, который остаётся у рыбки от сухого посола, то можно добавить щепотку сушёного укропчика.

Всё приготовление укладывается в пять минут.

Утренних бутербродиков получится из этого количества много.

Таким образом из одной горбуши можно приготовить три блюда — стейки, риет и намазку. Всё это очень вкусно. А ещё, если повезёт. как мне, то ещё и 100-150 грамм прекрасной, чистой икры!

Удачи.

Время приготовления: 10 мин. Примерная стоимость порции: 70 руб.