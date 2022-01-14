После того, как вы остановились на каком-либо варианте, следует учесть некоторые нюансы перед тем, как правильно купить автомобиль. Итак, отправляемся в автосалон. Имейте в виду, что работники салона преследуют одну цель – выгодно продать свой товар, а к нему еще и множество всяких приспособлений и аксессуаров. Будьте бдительны. Например, смело можете отказаться от какого-либо современного акустического усилителя или сабвуфера, если точно знаете, что не станете им пользоваться.

Главный положительный момент автосалонов – это то, что прямо там авто поставят на учет, оформят и застрахуют. Но минус в том, что придется выложить всю необходимую сумму полностью.

Покупка в кредит

Приобретение в кредит – дело непростое. Для того чтобы осуществить покупку новой машины в кредит в автосалоне, требуется внести первоначальный взнос, который обычно составляет 20-50%. Кроме этого, необходимо предоставить ряд документов – справку о доходах и др. Ко всему прочему, вам придется платить лишние проценты за пользование кредитом. Ведь автосалон не просто так предоставляет кредиты, а имеет свой финансовый интерес, не смотря на то, что кредитует банк, а не салон.

Поэтому следует знать, как правильно купить автомобиль в кредит. Мы советуем оформить заем прямо в банке и с выданной суммой идти в автосалон за столь желанной покупкой. И еще, покупая машину в кредит с помощью автосалона, придется еще застраховаться, кроме ОСАГО, от порчи имущества, угона и т. д. Например, такая страховка для обычной Lada обходится в год около 10000-12000. К тому же застраховаться вас обяжут только в конкретной страховой компании. Банку, напротив, важно, чтобы вы своевременно расплатились с кредитом, больше ничего он требовать не станет.

Покупка в салоне. Приобрести автомобиль в салоне можно несколькими способами – за полную стоимость, в кредит и трэйд-ин.

Начнем с полной стоимости. Для этого в первую очередь, нужно большое желание и наличие необходимой суммы денег. Тут все зависит от марки/модели, которую вы желаете приобрести. Если денег мало – вам предложат недорогую машину типа «Оки». А вот если сумма значительная, проблем выбора может стать серьезной – вы будете долго думать, какой же все-таки автомобиль предпочесть из того разнообразия, которое представлено на данный момент.