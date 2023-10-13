Быстро и экономично. Печенье на сметане: простой рецепт

Печенье — это универсальное блюдо, которое применялось в XX веке во многих сферах жизни. Например, в Германии до сих пор из печенья делают определенный вид авторского пива.

Также во Франции выпекают печенье, подаваемое к вину. Причем есть разные виды печенья к вину. Для сухого выпекается один вид, для красного — другой. К сожалению, печенье к вину, а точнее рецепт такого десерта держится в секрете.

Однако, сейчас в большинстве печенье — это сладкий десерт к чаю.

Приготовим домашнее экономное печенье.

Ингредиенты для печенья:

яйцо — шт.;

сахар — 200 г;

ваниль — щепотка;

растительное масло — 100 мл;

сметана — 200 г;

сода — 1 ч.л.;

мука — 450 г;

желток — шт.;

молоко — ст.л.

Приготовление печенья:

В миску разбиваем яйцо, высыпаем сахарный песок и ваниль, взбиваем венчиком до растворения песка. Вливаем в яичную смесь растительное масло, смешиваем сметану с содой.

Выкладываем к яичной смеси сметану с содой, перемешиваем. Высыпаем частями в смесь муку, замешиваем тесто. Сперва вымешиваем лопаткой, а затем руками до эластичного не липкого состояния.

Застилаем пергаментом противень, формируем на поверхности маленькие колобки из теста. Смешиваем желток с молоком, смазываем будущее печенье и посыпаем его сахаром.

Выпекаем печенье 15 минут при 180 градусах.

В результате мы имеем бюджетное мягкое печенье. Оно невероятно простое, но при этом сладкое и вкусное.