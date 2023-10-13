Быстро и экономично. Печенье на сметане: простой рецепт

Печенье — это универсальное блюдо, которое применялось в XX веке во многих сферах жизни. Например, в Германии до сих пор из печенья делают определенный вид авторского пива.
Также во Франции выпекают печенье, подаваемое к вину. Причем есть разные виды печенья к вину. Для сухого выпекается один вид, для красного — другой. К сожалению, печенье к вину, а точнее рецепт такого десерта держится в секрете.
Однако, сейчас в большинстве печенье — это сладкий десерт к чаю.
Приготовим домашнее экономное печенье.
Ингредиенты для печенья:
- яйцо — шт.;
- сахар — 200 г;
- ваниль — щепотка;
- растительное масло — 100 мл;
- сметана — 200 г;
- сода — 1 ч.л.;
- мука — 450 г;
- желток — шт.;
- молоко — ст.л.
Приготовление печенья:
В миску разбиваем яйцо, высыпаем сахарный песок и ваниль, взбиваем венчиком до растворения песка. Вливаем в яичную смесь растительное масло, смешиваем сметану с содой.
Выкладываем к яичной смеси сметану с содой, перемешиваем. Высыпаем частями в смесь муку, замешиваем тесто. Сперва вымешиваем лопаткой, а затем руками до эластичного не липкого состояния.
Застилаем пергаментом противень, формируем на поверхности маленькие колобки из теста. Смешиваем желток с молоком, смазываем будущее печенье и посыпаем его сахаром.
Выпекаем печенье 15 минут при 180 градусах.
В результате мы имеем бюджетное мягкое печенье. Оно невероятно простое, но при этом сладкое и вкусное.