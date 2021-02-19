Как правильно выбрать синтезатор?

Синтезатор — современный и удобный музыкальный инструмент, с успехом заменяющий тяжёлое и громоздкое фортепиано. Он подойдёт как для профессиональных музыкантов, так и для начинающих, которые хотят научиться играть чужие мелодии или сочинять свои. Его преимуществами являются компактность, легкость и доступная цена. Но важно знать, как выбрать качественный и функциональный инструмент.

По функционалу синтезаторы делятся на несколько групп:

Детские;

обучающие;

исполнительские;

электро- и цифровые пианино.

Сразу стоит отметить, что детские модели подходят только в качестве игрушки. Для полноценного обучения музыке они не годятся. Такой инструмент отличается по количеству клавиш (от 37 до 44) и их размеру, а также имеет очень слабую акустику.

Для начинающих музыкантов можно выбирать обучающие модели. Они имеют полноразмерные клавиши и ряд дополнительных функций, которые помогут при обучении игре. Например, встроенный автоматический аккомпанемент помогает новичку доиграть пропущенные в мелодии звуки. Преимуществом данных моделей является более низкая цена по сравнению с профессиональными.

Важным критерием выбора инструмента является полифония — количество одновременно звучащих нот. Для новичков будет достаточно 32 голосов. Если их меньше, то чистоты звука добиться не получится. Для профессионального использования синтезатора и проигрывания сложных классических мелодий потребуется полифония в 72-128 голосов.

Также при выборе инструмента важно учитывать чувствительность нажатия клавиш. Для профессионалов стоит выбирать динамические модели. Они позволяют регулировать громкость звука с помощью силы нажатия.

Различается клавиатура и по жёсткости. При невзвешенной клавиатуре клавиши нажимаются очень легко, у полувзвешенной — средне, у взвешенной — с усилием. Для профессиональной игры стоит выбирать инструмент со взвешенной клавиатурой. Она обеспечивает контроль нажатия клавиш.

Цифровое пианино имеет смысл выбирать только тем музыкантам, которые уже знакомы с классическим фортепиано, так как оно полностью его повторяет.

Неплохим дополнением к функциям синтезатора является семплер. Эта функция позволяет обрабатывать и записывать мелодии.

При покупке синтезатора важно обязательно прослушать инструмент. Если звучание не устраивает, лучше отказаться от приобретения и поискать другие модели. То же самое относится и к удобству в использовании. Это очень важный аспект, особенно для начала обучения.

На современном рынке музыкальных инструментов достойное место занимают товары фирмы Roland. Красивые и стильные синтезаторы Roland подойдут как профессиональным музыкантам, так и начинающим. Они имеют удобный интерфейс, богатый выбор различных стилей и тембров. Отличаются качественным и чистым звуком. Продукция данного бренда комплектуется эффективными программами обучения. Компактные, удобные инструменты с богатым выбором аранжировок станут отличными помощниками на любом концерте. Помимо этого их можно приобрести по очень доступной цене.