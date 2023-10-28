Популярные завтраки из всего мира, которые вы точно захотите повторить

Чем завтракаете вы? Во Франции обычно подают сладкие тосты или круассаны, а в США перекусывают быстрыми мюслями с молоком. Мы обычно выбираем быстрые сэндвичи с сосисками или ветчиной, или сладкие блины. НОВОСТИ ВКУСНО Завтрак – основной прием пищи у каждого из нас. Диетологи и нутрициологи советуют не пропускать его и не перекусывать на ходу. Чтобы разнообразить ежедневные завтраки, 24 канал подготовил популярные варианты блюд, которые точно захочется повторить еще. Читайте также Идеальное осеннее меню: первые блюда, которые вы точно захотите повторить Чизбургер – классический вариант с говяжьей котлетой Ингредиенты:

– говяжьи котлеты;

– 2 булочки для гамбургеров;

– 1 квашеный огурец;

– 1 помидор;

– 1 красный лук;

– листья салата;

– 2 столовые ложки смеси кетчупа и майонеза;

– кроткая горчица;

– 1 столовая ложка сливочного масла;

– 4 ломтика сыра. Приготовление: Разрезаем булки пополам. Разогреваем сковороду со сливочным маслом и обжариваем половинки булочек до румяной корочки.

Смазываем булки горчицей и смесью майонеза и кетчупа.

На этой же сковороде обжариваем говяжьи котлеты с каждой стороны до готовности.

В конце выкладываем на котлеты ломтики сыра и продолжаем жарить их, пока творог не растопится.

Перекладываем котлеты с творогом на половинку булочки, сверху – нарезанный тонкими слайсами огурец, кольца лука и помидора, снова ломтик творога и листья салата. Накрываем другой половиной булочки. Запеченные драники с грибами Ингредиенты:

– 500 граммов картофеля;

– 2 репчатых лука;

– 1 сырое куриное яйцо;

– 3 столовые ложки пшеничной муки;

– 250 граммов грибов;

– 150 граммов сметаны;

– 2 зубчика чеснока;

– 100 граммов твердого сыра;

– соль;

– черный молотый перец;

– любимая зелень для подачи. Приготовление: Один лук и картофель натираем на терке. Часть картофеля желательно тереть на мелкой терке и часть на более крупной – для разной консистенции. Добавляем яйцо и пшеничную муку, немного соли, черного молотого перца.

Формируем деруны и обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом.

Готовые драники складываем в жаростойкую посуду.

Для соуса грибы нарезаем произвольными кусками, вторую луковицу нарезаем полукольцами и жарим на той же сковороде.

Сначала лук 2 минутки, а затем добавляем грибы. Через 3 – 4 минуты добавляем выжатый чеснок, солим и перчим. Жарим до румяности.

В конце добавляем сметану и 100 г воды. Через минуту снимаем с огня.

Заливаем драники сверху грибным соусом, натираем сыром и запекаем 10 – 15 минут в духовке при 180 градусах. Английский завтрак Ингредиенты:

– консервированная фасоль в томатном соусе;

– 2 куриных яйца;

– 3 – 4 ломтика бекона;

– 2 охотничьих сосиска;

– помидоры;

– 2 – 3 свежих шампиньона;

– тостовый хлеб. Приготовление: Разогрейте сковороду на среднем огне. Обжарьте на ломтиках бекона и сосиски до готовности.

На этой же сковороде обжарьте очищенные шампиньоны и по желанию – ломтики помидора.

Тостовой хлеб можно обжарить в духовке или тостере.

На чистой сковороде с антипригарным покрытием обжарьте яйца так, чтобы желток остался целым. Лучше выбить их на сковороду и накрыть крышкой. Через 3 – 4 минуты все будет готово.

Выкладываем все на тарелку, добавляем фасоль в томатном соусе и сдабриваем специями. Сэндвич с сосисками Ингредиенты:

– молочные сосиски;

– 4 цельнозерновых ломтика хлеба;

— сливочное масло;

– томаты;

– свежая зелень рукколы;

– французская горчица в зернах. Приготовление: Обжарьте ломтики хлеба или тостов на сухой сковороде, смажьте сливочным маслом.

Нарежьте сосиски и помидоры произвольными кусочками, выложите на булочки.

Добавьте горчицы и украсьте зеленью. Приятного аппетита! Понравились рецепты? Попытайтесь также приготовить картофельный салат с лисичками на скорую руку.