ГлавнаяРецептыПопулярные завтраки из всего мира, которые вы точно захотите повторить Популярные завтраки из всего мира, которые вы точно захотите повторить На чтение: 3 минуты Чем завтракаете вы? Во Франции обычно подают сладкие тосты или круассаны, а в США перекусывают быстрыми мюслями с молоком. Мы обычно выбираем быстрые сэндвичи с сосисками или ветчиной, или сладкие блины. НОВОСТИ ВКУСНО Завтрак – основной прием пищи у каждого из нас. Диетологи и нутрициологи советуют не пропускать его и не перекусывать на ходу. Чтобы разнообразить ежедневные завтраки, 24 канал подготовил популярные варианты блюд, которые точно захочется повторить еще. Читайте также Идеальное осеннее меню: первые блюда, которые вы точно захотите повторить Чизбургер – классический вариант с говяжьей котлетой Ингредиенты: – говяжьи котлеты; – 2 булочки для гамбургеров; – 1 квашеный огурец; – 1 помидор; – 1 красный лук; – листья салата; – 2 столовые ложки смеси кетчупа и майонеза; – кроткая горчица; – 1 столовая ложка сливочного масла; – 4 ломтика сыра. Приготовление: Разрезаем булки пополам. Разогреваем сковороду со сливочным маслом и обжариваем половинки булочек до румяной корочки. Смазываем булки горчицей и смесью майонеза и кетчупа. На этой же сковороде обжариваем говяжьи котлеты с каждой стороны до готовности. В конце выкладываем на котлеты ломтики сыра и продолжаем жарить их, пока творог не растопится. Перекладываем котлеты с творогом на половинку булочки, сверху – нарезанный тонкими слайсами огурец, кольца лука и помидора, снова ломтик творога и листья салата. Накрываем другой половиной булочки. Запеченные драники с грибами Ингредиенты: – 500 граммов картофеля; – 2 репчатых лука; – 1 сырое куриное яйцо; – 3 столовые ложки пшеничной муки; – 250 граммов грибов; – 150 граммов сметаны; – 2 зубчика чеснока; – 100 граммов твердого сыра; – соль; – черный молотый перец; – любимая зелень для подачи. Приготовление: Один лук и картофель натираем на терке. Часть картофеля желательно тереть на мелкой терке и часть на более крупной – для разной консистенции. Добавляем яйцо и пшеничную муку, немного соли, черного молотого перца. Формируем деруны и обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом. Готовые драники складываем в жаростойкую посуду. Для соуса грибы нарезаем произвольными кусками, вторую луковицу нарезаем полукольцами и жарим на той же сковороде. Сначала лук 2 минутки, а затем добавляем грибы. Через 3 – 4 минуты добавляем выжатый чеснок, солим и перчим. Жарим до румяности. В конце добавляем сметану и 100 г воды. Через минуту снимаем с огня. Заливаем драники сверху грибным соусом, натираем сыром и запекаем 10 – 15 минут в духовке при 180 градусах. Английский завтрак Ингредиенты: – консервированная фасоль в томатном соусе; – 2 куриных яйца; – 3 – 4 ломтика бекона; – 2 охотничьих сосиска; – помидоры; – 2 – 3 свежих шампиньона; – тостовый хлеб. Приготовление: Разогрейте сковороду на среднем огне. Обжарьте на ломтиках бекона и сосиски до готовности. На этой же сковороде обжарьте очищенные шампиньоны и по желанию – ломтики помидора. Тостовой хлеб можно обжарить в духовке или тостере. На чистой сковороде с антипригарным покрытием обжарьте яйца так, чтобы желток остался целым. Лучше выбить их на сковороду и накрыть крышкой. Через 3 – 4 минуты все будет готово. Выкладываем все на тарелку, добавляем фасоль в томатном соусе и сдабриваем специями. Сэндвич с сосисками Ингредиенты: – молочные сосиски; – 4 цельнозерновых ломтика хлеба; — сливочное масло; – томаты; – свежая зелень рукколы; – французская горчица в зернах. Приготовление: Обжарьте ломтики хлеба или тостов на сухой сковороде, смажьте сливочным маслом. Нарежьте сосиски и помидоры произвольными кусочками, выложите на булочки. Добавьте горчицы и украсьте зеленью. Приятного аппетита! Понравились рецепты? Попытайтесь также приготовить картофельный салат с лисичками на скорую руку. Поделитесь с друзьями