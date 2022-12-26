Как проверить ремонт квартиры. Махинации прораба

Выполняя ремонтные работы после других мастеров, особенно частных бригад, мы часто сталкиваемся с необходимостью устранения допущенных ими ошибок или умышленных действий, повлиявших на качество работ. Поэтому в этой статье мы рассмотрим, как проверить ремонт квартиры, или на чем могут обмануть клиента. Ниже будут рассмотрены наиболее частые махинации прорабов со сметой, закупкой материалов и самими работами.

1. Количество стройматериалов

Если вы не занимаетесь ремонтом, то не можете определить необходимое количество различных материалов, которое потребуется для выполнения работ. Поэтому нечестные на руку мастера часто приобретают их с избытком, после чего перепродают излишки или используют на других объектах. Особое внимание следует уделять капитальному ремонту, ведь проверить количество израсходованных материалов на черновую отделку постфактум, практически невозможно.

Чтобы не оказаться в подобной ситуации, рекомендуется консультироваться со своими знакомыми специалистами. Если таковых не имеется, то для отделочных работ, например с плиткой, ламинатом и другими покрытиями, закупка обычно делается из расчета плюс 10-15% больше, чем нужный метраж. Для сыпучих смесей, клея и краски можно посмотреть рекомендуемые расходы на 1 квадрат. Такая информация есть в сети, часто ее печатают прямо на упаковке. Всегда проверяйте смету по закупке, это в ваших интересах.

2. Цена работы

Стоимость ремонта могут сознательно завысить, но такой прием применяется редко, ведь заказчик посмотрит цены в интернет и откажется переплачивать. Поэтому прорабы, сначала заманивают клиента низкой ценой, после чего повышают ее в процессе работы, мотивируя это непредвиденными сложностями.

Чтобы не оказаться в такой ситуации, не привлекайте мастеров, которые работают без договора. Лучше сразу составить смету со всеми расценками, заключить по ней договор и после этого платить деньги, согласно достигнутым договоренностям.

3. Включение в смету несуществующих работ

В смете могут присутствовать одни и те же работы, но под различными названиями. Или там будут прописаны действия, в которых нет необходимости. Чаще всего такие пункты включают в черновые работы, ведь по завершению ремонта их нельзя проверить.

Поэтому не стесняйтесь задавать вопросы по смете и консультироваться со сторонними независимыми специалистами. Если нет знакомых, обратитесь в профессиональную компанию и оплатите консультацию, такое действие может существенно сэкономить ваши расходы.

4. Дополнительный метраж

При расчете стоимости прораб может сознательно сделать ошибку в метраже, или она будет заложена при замере помещения. Не поленитесь и проверьте все площади вручную и затем сделайте пересчет. На это у вас уйдет не больше часа времени, подставить в формулу данные замера не составит особого труда.

Замеры помещения лучше делать самостоятельно и своей рулеткой. Некоторые нечестные строители все еще используют прием «хитрая рулетка». В этом измерительном устройстве в ленту вклеены лишние сантименты, которые дают погрешность.

5. Уменьшение расхода материалов.

Даже при честной смете, строители могут сэкономить при использовании материалов и затем продать излишки. Идеальным выходом из ситуации будет постоянный контроль за их работой, ведь вы рискуете не только переплатить, но и может понадобиться переделка такого ремонта.

Находится на площадке постоянно, вряд ли получится, поэтому требуйте фотоотчет о выполненной работе поэтапно, а также проверяйте остатки материалов. Также рекомендуем лично проверять каждый этап работ, особенно черновых.

6. Закупка дополнительных деталей

Прораб может попросить дополнительного финансирование на мелкие детали, которые не были предусмотрены в смете или их почему-то не оказалось в комплектации закупленного оборудования и инструмента. Тут существует две опасности. Первая – строители могли сами спрятать данные детали, и просто попросить деньги на якобы покупку новых. Вторая – на рынках можно договориться с продавцом и получить на руки пустой чек, куда от руки будет вписано все что нужно, и проставлены неправдивые цены.

Поэтому всегда проверяйте комплектацию инструмента и оборудования перед передачей их прорабу. В таком случае он будет ответственный за потерю, и расходы лягут на него. Также установите правило отчитываться за покупки только по чекам из магазинов, проведенным через кассовый аппарат. Их подлинность всегда можно проверить.

7. Деньги вперед

Никогда не делайте предоплату, особенно в размерах более 30-40% от всей стоимости ремонта. Есть шанс, что бригада просто пропадет из вашего поля зрения, а обращение в полицию вряд ли что-то даст.

Лучше всего работать по договору, в котором расписаны все пункты, когда и за что вы платите. Если такого соглашения нет, то контролируйте каждую закупку, а оплату проводите по факту выполнения каждого этапа.