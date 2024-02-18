Лучшее для романтиков: рецепт жареных маринованных креветок

Креветки – один из самых сильных афродизиаков. Блюдо с этим ингредиентом станет хорошим вариантом блюда для романтического ужина.

Креветки, как и другие морепродукты – признанные афродизиаки. А что лучше на День святого Валентина, чем блюда, которые не только вкусные, но и настраивают на романтический лад? Советуем порадовать своих любимых ужином с жареными маринованными креветками по рецепту из блога «Кулинария».

Жареные маринованные креветки:

Ингредиенты:

очищенные креветки – 900 гр;

масло – 1/4 стакана (растительное или оливковое);

имбирь – 10 см;

чеснок – 4 зубчика;

сахар – 4 ст. л.

Для маринада:

соль – 1/4 стакана;

сахар – 2,5 ст. л;

перец чили – 2,5 ст. л;

вода – 4 стакана.

Способ приготовления:

Смешать соль, сахар, чили и воду, взбить венчиком до растворения сахара и соли. Выложить креветки в маринад и оставить при комнатной температуре на 20 минут.

Нагреть растительное масло в большой сковороде на среднем огне. Обжарить очищенный и мелко порезанный имбирь и мелко порезанный чеснок, помешивая деревянной ложкой, в течение минуты.

Добавить сахар и продолжить помешивать, пока чеснок не станет бледно-золотым (еще 1-2 минуты).

Слить маринад с креветок, процедив через дуршлаг, и выложить в сковороду. Увеличить огонь. Готовить, помешивая, до розового цвета у креветок (около 3-4 минут).

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