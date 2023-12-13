Портал про города-курорты | Perekop

Рецепт: Тыквенные оладушки — С кукурузной крупой.

На чтение: 2 минуты
Рецепт: Тыквенные оладушки — С кукурузной крупой.

Ингредиенты:
кефир — 500 мл.;
тыква — 500 гр.;
сода пищевая — 5 гр.;
уксус — 1 ст. л.;
яйца куриные — 1 шт.;
сахар — 2 ст. л.;
кукурузная крупа — 6 ст. л.;
масло подсолнечное — 1 ст. л.
Способ приготовления: Приветствую. Рада всем, кому интересны мои рецепты. Для меня ваша оценка дополнительная мотивация выкладывать свои рецепты, проверенные годами. Сегодня готовлю тыквенные оладьи, проще говоря — из того, что было в наличии.

У меня остатки черничного йогурта и кефир, в целом пол литра кисломолочного продукта.

Рецепт: Тыквенные оладушки - С кукурузной крупой.

Первым делом ставлю варить тыкву.

Рецепт: Тыквенные оладушки - С кукурузной крупой.

При закипании снимаю пену, варю без добавления соли, либо сахара примерно двадцать минут. Затем измельчаю тыкву

Рецепт: Тыквенные оладушки - С кукурузной крупой.

В миску с кефиром добавляю соду, гашенную уксусом.

Рецепт: Тыквенные оладушки - С кукурузной крупой.

Затем добавляю кукурузную крупу, она у меня мелкого помола, но это все же крупа, а не мука.

Рецепт: Тыквенные оладушки - С кукурузной крупой.

Добавляю всю крупу сразу, не опасаясь того, что будут комочки.

Рецепт: Тыквенные оладушки - С кукурузной крупой.

Рецепт: Тыквенные оладушки - С кукурузной крупой.

Добавив в миску сахар перемешиваю тесто и даю ему отдохнуть до тех пор пока тыква остынет. Затем добавляю яйцо

Рецепт: Тыквенные оладушки - С кукурузной крупой.

и тыкву. Рафинированное масло (примерно одну столовую ложку) я предварительно нагрела и добавила в тесто.

Рецепт: Тыквенные оладушки - С кукурузной крупой.

Перемешиваю. Из практического опыта скажу — чем больше крупы, тем выше получаются оладьи.

Рецепт: Тыквенные оладушки - С кукурузной крупой.

Жарю оладьи на той же сковороде, где недавно нагревала масло, так что масляная пленка на сковороде все же имеется.

Рецепт: Тыквенные оладушки - С кукурузной крупой.

Жарю на среднем огне большой канфорки.

Рецепт: Тыквенные оладушки - С кукурузной крупой.

Оладий получилось немало, я и сама их подъедала и помощник в этом у меня был.

Рецепт: Тыквенные оладушки - С кукурузной крупой.

Оладьи не воздушные, но реально вкусные. Моим близким они нравятся, приготовив один раз «из того что было» теперь готовлю такие оладьи раз в неделю.

Рецепт: Тыквенные оладушки - С кукурузной крупой.

Можно заменить часть крупы пшеничной мукой, тогда оладьи приобретут более привычный вкус. Если вам интересны другие варианты оладий — пишите в комментариях. Я буду знать какие рецепты ещё выложить.
****Указываю максимальное время, с учётом варки и остывания тыквы.****

Готовьте с любовью, ведь наши близкие этого заслуживают.

Время приготовления: 40 мин.

Что будем искать? Например,Человек