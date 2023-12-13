Рецепт: Тыквенные оладушки — С кукурузной крупой.

Ингредиенты:

кефир — 500 мл.;

тыква — 500 гр.;

сода пищевая — 5 гр.;

уксус — 1 ст. л.;

яйца куриные — 1 шт.;

сахар — 2 ст. л.;

кукурузная крупа — 6 ст. л.;

масло подсолнечное — 1 ст. л.

Способ приготовления: Приветствую. Рада всем, кому интересны мои рецепты. Для меня ваша оценка дополнительная мотивация выкладывать свои рецепты, проверенные годами. Сегодня готовлю тыквенные оладьи, проще говоря — из того, что было в наличии.

У меня остатки черничного йогурта и кефир, в целом пол литра кисломолочного продукта.

Первым делом ставлю варить тыкву.

При закипании снимаю пену, варю без добавления соли, либо сахара примерно двадцать минут. Затем измельчаю тыкву

В миску с кефиром добавляю соду, гашенную уксусом.

Затем добавляю кукурузную крупу, она у меня мелкого помола, но это все же крупа, а не мука.

Добавляю всю крупу сразу, не опасаясь того, что будут комочки.

Добавив в миску сахар перемешиваю тесто и даю ему отдохнуть до тех пор пока тыква остынет. Затем добавляю яйцо

и тыкву. Рафинированное масло (примерно одну столовую ложку) я предварительно нагрела и добавила в тесто.

Перемешиваю. Из практического опыта скажу — чем больше крупы, тем выше получаются оладьи.

Жарю оладьи на той же сковороде, где недавно нагревала масло, так что масляная пленка на сковороде все же имеется.

Жарю на среднем огне большой канфорки.

Оладий получилось немало, я и сама их подъедала и помощник в этом у меня был.

Оладьи не воздушные, но реально вкусные. Моим близким они нравятся, приготовив один раз «из того что было» теперь готовлю такие оладьи раз в неделю.

Можно заменить часть крупы пшеничной мукой, тогда оладьи приобретут более привычный вкус. Если вам интересны другие варианты оладий — пишите в комментариях. Я буду знать какие рецепты ещё выложить.

****Указываю максимальное время, с учётом варки и остывания тыквы.****

Готовьте с любовью, ведь наши близкие этого заслуживают.

Время приготовления: 40 мин.