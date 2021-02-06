Как проводится кремация в городе Киев?

В последнее время хоронить человека стандартным образом, погружая его в гробу в выкопанную яму, стало не популярным и более затратным. С каждым годом свободные места на кладбищах Киева и Украины уменьшаются постоянно и скоро могут вообще закончиться. И благо, что к нам пришла такая технология, как кремация, которая давно известная и популярна в странах Западной Европы и США.

Процесс кремации: шаг за шагом

Кремация сводит тело к его основным элементам посредством процесса, который подвергает его открытому пламени, интенсивному нагреванию и испарению. Это делается в специально разработанной печи, называемой кремационной камерой или ретортой. Многие крематории требуют контейнера для тела, такого как шкатулка для кремации или жесткий картонный контейнер. Если Вы потеряли близкого человека, траурное бюро “Ритуал” возьмет на себя все тяготы, связанные с организацией похорон и кремацией в Киеве. Детально тут https://ritualburo.com.ua/kremaciya-kiev/.

Кремированные останки обычно называют «пеплом», однако в действительности они состоят в основном из фрагментов кости. Важно признать, что кремированные остатки тела смешиваются с любыми остатками контейнера, а также с любыми другими побочными продуктами сжигания. Кремация производит от 2 до 4 килограмм остатков, в зависимости от размера тела и процесса, используемого крематорием.

Фактический процесс кремации состоит из пяти основных этапов.

Умерший опознан и получено соответствующее разрешение. Тело подготовлено и помещено в надлежащий контейнер. Контейнер с корпусом перемещается в «реторту» или камеру кремации. После кремации оставшийся металл удаляется, а остатки измельчаются. «Пепел» переносится во временный контейнер или в урну, предоставленную семьей.

Как работает процесс кремации: ответы на ваши вопросы.

Как идентифицировать тело до кремации и какие существуют меры предосторожности, чтобы убедиться, что это ваш любимый человек?

Чтобы убедиться, что останки ваших близких правильно обработаны, авторитетные крематории имеют строгие процедуры. Первый шаг — убедиться, что у них есть разрешение на кремацию. Правила идентификации различаются в зависимости от штата. В большинстве случаев вы заполняете документы, которые дают крематору ваше разрешение. В форме также будет запрошена информация о том, кто заберет останки и какой тип контейнера использовать.

Средство, которое вы используете, определяет конкретные процедуры идентификации на основе отраслевых рекомендаций. Типичная процедура идентификации будет включать, чтобы член семьи подтвердил личность. Затем на корпусе размещается металлическая идентификационная метка. Это останется на протяжении всего процесса. После кремации на идентификационную бирку ставятся останки.