Когда есть яблоки: как приготовить ароматные кексы с корицей

Яблочные кексы с корицей – это всегда удачный выбор для вечернего чаепития. Для того чтобы их приготовить, даже не нужно миксера!

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Когда нужно быстро приготовить что-нибудь вкусненькое к чаю – аппетитные мафины всегда придут на помощь. Немного времени, простые ингредиенты, точно есть в вашем холодильнике – и все уже готово!

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Рецепт яблочных мафинов с корицей

Время : 30 минут

порций : 12

Ингредиенты :

– 125 миллилитров натурального йогурта;

– 2 яйца;

– 125 миллилитров растопленного сливочного масла;

– 240 граммов пшеничной муки;

– 2 чайные ложки разрыхлителя;

– 1/2 чайной ложки пищевой соды;

– 125 граммов сахара;

– 1,5 яблока;

– 1,5 чайной ложки корицы;

глазурь:

– 3 столовые ложки лимонного сока;

– 1/2 стакана сахарной пудры.

Приготовление :

Духовку разогреваем до 180 градусов и готовим формочки для мафинов.

В миску выливаем йогурт, масло и вбиваем яйца. Хорошо перемешиваем.

В другой миске соединяем мука, разрыхлитель, соду и сахар. Также хорошо перемешиваем.

Яблоки чистим, удаляем семена и нарезаем кубиками до 1 сантиметра. К яблокам добавляем корицу.

Высыпаем яблоки в миску с мукой и хорошо перемешиваем.

Соединяем сухие и влажные ингредиенты. Перемешиваем медленно, но не слишком долго.

Разливаем тесто по формочкам и ставим печься на 20 минут.

Для глазури нагреваем сок лимона и смешиваем с сахарной пудрой. Смазываем мафины после запекания.

Приятного аппетита!