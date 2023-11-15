ГлавнаяРецептыКогда есть яблоки: как приготовить ароматные кексы с корицей Когда есть яблоки: как приготовить ароматные кексы с корицей На чтение: 2 минуты Яблочные кексы с корицей – это всегда удачный выбор для вечернего чаепития. Для того чтобы их приготовить, даже не нужно миксера! ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Когда нужно быстро приготовить что-нибудь вкусненькое к чаю – аппетитные мафины всегда придут на помощь. Немного времени, простые ингредиенты, точно есть в вашем холодильнике – и все уже готово! Читайте также Осеннее блюдо за 45 минут: готовим куриные голени с тыквой и фетой Рецепт яблочных мафинов с корицей Время : 30 минут порций : 12 Ингредиенты : – 125 миллилитров натурального йогурта; – 2 яйца; – 125 миллилитров растопленного сливочного масла; – 240 граммов пшеничной муки; – 2 чайные ложки разрыхлителя; – 1/2 чайной ложки пищевой соды; – 125 граммов сахара; – 1,5 яблока; – 1,5 чайной ложки корицы; глазурь: – 3 столовые ложки лимонного сока; – 1/2 стакана сахарной пудры. Приготовление : Духовку разогреваем до 180 градусов и готовим формочки для мафинов. В миску выливаем йогурт, масло и вбиваем яйца. Хорошо перемешиваем. В другой миске соединяем мука, разрыхлитель, соду и сахар. Также хорошо перемешиваем. Яблоки чистим, удаляем семена и нарезаем кубиками до 1 сантиметра. К яблокам добавляем корицу. Высыпаем яблоки в миску с мукой и хорошо перемешиваем. Соединяем сухие и влажные ингредиенты. Перемешиваем медленно, но не слишком долго. Разливаем тесто по формочкам и ставим печься на 20 минут. Для глазури нагреваем сок лимона и смешиваем с сахарной пудрой. Смазываем мафины после запекания. Приятного аппетита! Поделитесь с друзьями