Портал про города-курорты | Perekop

Когда есть яблоки: как приготовить ароматные кексы с корицей

На чтение: 2 минуты
Когда есть яблоки: как приготовить ароматные кексы с корицей

Яблочные кексы с корицей – это всегда удачный выбор для вечернего чаепития. Для того чтобы их приготовить, даже не нужно миксера!

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Когда нужно быстро приготовить что-нибудь вкусненькое к чаю – аппетитные мафины всегда придут на помощь. Немного времени, простые ингредиенты, точно есть в вашем холодильнике – и все уже готово!

Читайте также Осеннее блюдо за 45 минут: готовим куриные голени с тыквой и фетой

Рецепт яблочных мафинов с корицей

Время : 30 минут

порций : 12

Ингредиенты :

– 125 миллилитров натурального йогурта;
– 2 яйца;
– 125 миллилитров растопленного сливочного масла;
– 240 граммов пшеничной муки;
– 2 чайные ложки разрыхлителя;
– 1/2 чайной ложки пищевой соды;
– 125 граммов сахара;
– 1,5 яблока;
– 1,5 чайной ложки корицы;
глазурь:
– 3 столовые ложки лимонного сока;
– 1/2 стакана сахарной пудры.

Приготовление :

  • Духовку разогреваем до 180 градусов и готовим формочки для мафинов.
  • В миску выливаем йогурт, масло и вбиваем яйца. Хорошо перемешиваем.
  • В другой миске соединяем мука, разрыхлитель, соду и сахар. Также хорошо перемешиваем.
  • Яблоки чистим, удаляем семена и нарезаем кубиками до 1 сантиметра. К яблокам добавляем корицу.
  • Высыпаем яблоки в миску с мукой и хорошо перемешиваем.
  • Соединяем сухие и влажные ингредиенты. Перемешиваем медленно, но не слишком долго.
  • Разливаем тесто по формочкам и ставим печься на 20 минут.
  • Для глазури нагреваем сок лимона и смешиваем с сахарной пудрой. Смазываем мафины после запекания.

Приятного аппетита!

Что будем искать? Например,Человек