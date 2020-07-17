Как сочетать украшения и стиль?

Так устроены люди, что они не могут не верить в приметы. Тем более, когда речь заходит о свадебном торжестве. Тут даже скептики начинают сомневаться. Взять те же обручальные кольца — сколько примет и поверий с ними связано.

По традиции, приобретением свадебных колец должен заниматься жених. Для изготовления украшений должен быть использовать однородный металл. И должен он быть гладким — мол жизнь молодоженов тоже будет гладкой. По этой причине многие выступают против разного рода насечек, камней и прочих излишеств. Но есть такая традиция, когда молодой человек еще до свадьбы преподносит своей возлюбленной кольцо. Так называемое помолвочное. Вот оно как раз должно быть с камнем. Сегодня можно купить кольцо помолвочное по выгодной цене в Украине.

Очень плохим знаком считается, если вдруг вы уронили обручальное кольцо до того, как надели его на палец своей второй половинке. Но все можно исправить. Только свидетелям предварительно надо запастись ниточкой, которая и заберет на себя всё плохое. Её надо будет продеть сквозь «бракованное» украшение. А потом тот, кто уронил кольцо, должен эту самую ниточку сжечь.

Пустая коробочка из-под колец может быть использована с пользой. Пусть она достанется одной из подруг невесты. Тогда она станет следующей, кого ждет свадебное торжество.

Между прочим, в день свадьбы на руках невесты не должно быть других колец. Ну кроме обручального. Ни в коем случае не давайте мерить никому свои свадебные аксессуары — это к ссорам и размолвкам. Из-за этого рекомендуется покупать обручальные кольца исключительно в ювелирных салонах. Это плохая примета надевать кольца, которые до этого кто-то уже использовал. В качестве исключений могут выступать только родительские украшения. И то, сами родители уже должны на тот момент перешагнуть рубеж серебряной свадьбы. Еще лучше, если вам достались кольца бабушки и дедушки, которые уже дотянули до золотой даты бракосочетания.

Примечательным является тот факт, что венчальные кольца являются символическим подарком: чем выше степень наследования — тем шикарней подарок.

Скорее всего вы уже наслышаны о том, что потеря обручального кольца является предвестником развода и расставания. Но могут ли приметы противостоять главному символу, который закреплен за свадебными кольцами? Если вы действительно женитесь по любви и меняетесь кольцами в знак искренней любви, то могут ли вашему союзу навредить какие-то там приметы и прочие условности?