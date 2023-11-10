Рецепт: Рамэн — блюдо-конструктор

Ингредиенты:
куриное филе грудки — 150 гр.;
морковь — 1 шт.;
питьевая вода — 400 мл;
соль — по вкусу;
имбирь сушеный молотый — по вкусу;
кориандр молотый — по вкусу;
красный острый молотый перец — по вкусу;
петрушка сушеная молотая — по вкусу;
укроп сушеный — по вкусу;
лапша ромэн — 200 гр.;
фасоль стручковая замароженная — 100 гр.;
горошек зеленый замороженный — 100 гр.;
кукуруза консервированная — 100 гр.;
лук зеленый перо — по вкусу;
яйцо куриной вареное — 2 шт.
Способ приготовления: Несмотря на то, что название японского блюда «рамэн» звучит достаточно экзотично, на самом деле ничего сложного и необычного в нем нет. В Японии это быстрая и сытная уличная еда, а у нас рамэн подают в ресторанах. А нам ничего не мешает приготовить рамэн в домашних условиях, поскольку всё для него необходимое есть в свободном доступе. По сути рамэн — это блюдо-конструктор, в состав которого могут входить любые ингредиенты. Неизменными остаются только пшеничная лапша и горячий бульон. Я в этот раз готовила рамэн с использованием тех ингредиентов, которые чаще всего бывают в том, что в народе называют обобщенным словом «доширак».
Нарезаем небольшими кубиками куриное филе и морковь.
Заливаем курицу и морковь небольшим количеством воды и отвариваем до готовности.
Пока куриное филе и морковь варятся, приготовим специи — блюдо должно быть достаточно пряным. Я взяла по вкусу соль, сушеный молотый имбирь, кориандр, красный острый молотый перец, укроп и петрушку.
Добавляем специи к отваренному куриному филе с морковью.
Добавляем замороженную зеленую фасоль, зелёный замороженный горошек и одну столовую ложку соевого соуса. Доводим всё это до кипения.
На дно глубокой пиалы выкладываем отваренную пшеничную лапшу «рамэн». Как правило, она варится в кипятке всего три-четыре минуты.
Заливаем лапшу получившимся бульоном с курицей и овощами.
Сверху выкладываем консервированную кукурузу, мелко порезанный зеленый лук и отварное куриное яйцо, разрезанное на половинки.
Готовый рамэн подаем, сервировав его палочками.
Приятного аппетита!
*Количество ингредиентов указано на две порции.
Время приготовления: 30 мин.