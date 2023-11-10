Рецепт: Рамэн — блюдо-конструктор

Ингредиенты:

куриное филе грудки — 150 гр.;

морковь — 1 шт.;

питьевая вода — 400 мл;

соль — по вкусу;

имбирь сушеный молотый — по вкусу;

кориандр молотый — по вкусу;

красный острый молотый перец — по вкусу;

петрушка сушеная молотая — по вкусу;

укроп сушеный — по вкусу;

лапша ромэн — 200 гр.;

фасоль стручковая замароженная — 100 гр.;

горошек зеленый замороженный — 100 гр.;

кукуруза консервированная — 100 гр.;

лук зеленый перо — по вкусу;

яйцо куриной вареное — 2 шт.

Способ приготовления: Несмотря на то, что название японского блюда «рамэн» звучит достаточно экзотично, на самом деле ничего сложного и необычного в нем нет. В Японии это быстрая и сытная уличная еда, а у нас рамэн подают в ресторанах. А нам ничего не мешает приготовить рамэн в домашних условиях, поскольку всё для него необходимое есть в свободном доступе. По сути рамэн — это блюдо-конструктор, в состав которого могут входить любые ингредиенты. Неизменными остаются только пшеничная лапша и горячий бульон. Я в этот раз готовила рамэн с использованием тех ингредиентов, которые чаще всего бывают в том, что в народе называют обобщенным словом «доширак».

Нарезаем небольшими кубиками куриное филе и морковь.

Заливаем курицу и морковь небольшим количеством воды и отвариваем до готовности.

Пока куриное филе и морковь варятся, приготовим специи — блюдо должно быть достаточно пряным. Я взяла по вкусу соль, сушеный молотый имбирь, кориандр, красный острый молотый перец, укроп и петрушку.

Добавляем специи к отваренному куриному филе с морковью.

Добавляем замороженную зеленую фасоль, зелёный замороженный горошек и одну столовую ложку соевого соуса. Доводим всё это до кипения.

На дно глубокой пиалы выкладываем отваренную пшеничную лапшу «рамэн». Как правило, она варится в кипятке всего три-четыре минуты.

Заливаем лапшу получившимся бульоном с курицей и овощами.

Сверху выкладываем консервированную кукурузу, мелко порезанный зеленый лук и отварное куриное яйцо, разрезанное на половинки.

Готовый рамэн подаем, сервировав его палочками.

Приятного аппетита!

*Количество ингредиентов указано на две порции.

Время приготовления: 30 мин.