Рецепт: Рис c курицей на испанский манер — с овощами и морепродуктами

Ингредиенты:

кальмар — 1 шт.;

креветки — 10 шт.;

куриные крылья — 4 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

томаты — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

перец красный сладкий — 0,5 шт.;

стебель сельдерея — 1 шт.;

рис длиннозерный — 0,5 ст.;

соль — 1 ч.л.;

приправа прованские травы — 1 ч.л.;

перец красный острый молотый — 0,5 ч.л.;

лимон — 0,5 шт.;

масло растительное рафинированное — 2 ст.л.;

вода — 1 ст.

Способ приготовления: Такое блюдо очень напоминает паэлью, хотя я бы не рискнула его так называть. Это, скорее, стилизация, которая, в прочем, почти не повлияет на вкус и необычность этого блюда. Оно не повседневное, я предпочитаю готовить его, когда за столом собирается большая компания, и это блюдо, поданное в общей сковородке, объединяет всех между собой.

Нам понадобятся морепродукты — кальмар и немного креветок.

У нас кальмар не чищенный, поэтому заливаем его кипятком и оставляем на десять минут. За это время шкурка полопается и будет готова слезть с кальмара сама. Заодно этого времени хватит, чтобы довести кальмар до полуготовности и не переварить его.

После этого легкими движениями снимаем с кальмара остатки шкурки и вычищаем его изнутри, не забывая вытащить хорду.

Замороженные креветки заливаем горячей водой с добавлением лаврового листа и, доведя на плите до кипения, выключаем. Варить креветки не придется, потому что они в наших краях продаются уже сваренные, а после этого замороженные.

Готовые креветки очищаем от панциря, а кальмар нарезаем кольцами.

На сковородку, разогретую с небольшим количеством рафинированного растительного масла, выкладываем куриные крылья, разрезанные по суставу на две части (третья часть крыла, в которой нет мяса, нам не понадобится, но ее можно сохранить, чтобы в дальнейшем использовать для приготовления бульона).

Обжариваем крылья с двух сторон до образования красивой корочки и отодвигаем их на края сковородки, а в центр выкладываем мелко нарезанный чеснок и немного его обжариваем.

Добавляем к чесноку морковь, нарезанную мелкими кубиками, и тоже её немного обжариваем.

Затем добавляем свежие помидоры, заранее очищенные от кожицы и нарезанные очень мелко.

Еще в наше блюдо пойдет мелко порезанный красный болгарский перец и небольшой стебель сельдерея.

Длиннозерный рис промываем, пока вода не станет прозрачной, и выкладываем его к овощам на сковородку.

Всё перемешиваем, чтобы рис пропитался соком овощей, а затем заливаем блюдо водой на уровень риса.

Добавляем одну чайную ложку соли, одну чайную ложку приправы «Прованские травы» и половину чайной ложки красного острого молотого перца.

Сверху на рис выкладываем кольца кальмаров и креветки. Даем всему этому прогреться вместе течение семи минут.

Готовое блюдо подаем к столу прямо в сковородке, сопроводив его дольками лимона и сервировав ложками, чтобы каждый из сидящих за столом смог положить себе в тарелку столько, сколько хочется.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.