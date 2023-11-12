Рецепт: Рис c курицей на испанский манер — с овощами и морепродуктами

Ингредиенты:
кальмар — 1 шт.;
креветки — 10 шт.;
куриные крылья — 4 шт.;
чеснок — 3 зубчика;
томаты — 1 шт.;
морковь — 1 шт.;
перец красный сладкий — 0,5 шт.;
стебель сельдерея — 1 шт.;
рис длиннозерный — 0,5 ст.;
соль — 1 ч.л.;
приправа прованские травы — 1 ч.л.;
перец красный острый молотый — 0,5 ч.л.;
лимон — 0,5 шт.;
масло растительное рафинированное — 2 ст.л.;
вода — 1 ст.
Способ приготовления: Такое блюдо очень напоминает паэлью, хотя я бы не рискнула его так называть. Это, скорее, стилизация, которая, в прочем, почти не повлияет на вкус и необычность этого блюда. Оно не повседневное, я предпочитаю готовить его, когда за столом собирается большая компания, и это блюдо, поданное в общей сковородке, объединяет всех между собой.
Нам понадобятся морепродукты — кальмар и немного креветок.
У нас кальмар не чищенный, поэтому заливаем его кипятком и оставляем на десять минут. За это время шкурка полопается и будет готова слезть с кальмара сама. Заодно этого времени хватит, чтобы довести кальмар до полуготовности и не переварить его.
После этого легкими движениями снимаем с кальмара остатки шкурки и вычищаем его изнутри, не забывая вытащить хорду.
Замороженные креветки заливаем горячей водой с добавлением лаврового листа и, доведя на плите до кипения, выключаем. Варить креветки не придется, потому что они в наших краях продаются уже сваренные, а после этого замороженные.
Готовые креветки очищаем от панциря, а кальмар нарезаем кольцами.
На сковородку, разогретую с небольшим количеством рафинированного растительного масла, выкладываем куриные крылья, разрезанные по суставу на две части (третья часть крыла, в которой нет мяса, нам не понадобится, но ее можно сохранить, чтобы в дальнейшем использовать для приготовления бульона).
Обжариваем крылья с двух сторон до образования красивой корочки и отодвигаем их на края сковородки, а в центр выкладываем мелко нарезанный чеснок и немного его обжариваем.
Добавляем к чесноку морковь, нарезанную мелкими кубиками, и тоже её немного обжариваем.
Затем добавляем свежие помидоры, заранее очищенные от кожицы и нарезанные очень мелко.
Еще в наше блюдо пойдет мелко порезанный красный болгарский перец и небольшой стебель сельдерея.
Длиннозерный рис промываем, пока вода не станет прозрачной, и выкладываем его к овощам на сковородку.
Всё перемешиваем, чтобы рис пропитался соком овощей, а затем заливаем блюдо водой на уровень риса.
Добавляем одну чайную ложку соли, одну чайную ложку приправы «Прованские травы» и половину чайной ложки красного острого молотого перца.
Сверху на рис выкладываем кольца кальмаров и креветки. Даем всему этому прогреться вместе течение семи минут.
Готовое блюдо подаем к столу прямо в сковородке, сопроводив его дольками лимона и сервировав ложками, чтобы каждый из сидящих за столом смог положить себе в тарелку столько, сколько хочется.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 1 ч.