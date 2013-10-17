Как стать программистом и айтишником?

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Пожалуй, нет необходимости рассказывать о том, что современные интернет-магазины помогает существенно увеличить товарооборот компании. За счет такого простого магазина можно без особой проблемы продать максимально возможное количество товара, плюс найти постоянных клиентов. А для старта успешного бизнеса вам понадобятся денежные средства.

Интернет развивается стремительными темпами и, скорее всего, уже в самом ближайшем будущем можно будет без особой проблемы заказывать пищу на дом. Точнее сказать, что большая часть пользователей интернета будут именно так и делать. Поэтому для компаний, которые хотя существенным образом увеличить сбыт своего собственного товара, интернет-магазин, если не панацея, то гарантия того, что можно в самое кратчайшее время добиться значительного увеличения доходов компании.

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Естественно, для реализации поставленной идеи придется много и упорно трудиться. Только в таком случае можно будет рассчитывать на то,что ваша мечта начнет медленно, но уверенно сдвигаться с места. А чтобы вам было понятнее, что из себя представляет полноценный интернет-магазин, мы собираемся рассказать об этом более детальнее. Важно помнить только о том, что такой магазин будет давать только в том случае, если вы будет постоянно заниматься над поддержанием позиций в поисковых системах. В общем говоря, работы на данном поприще много и очень много. Все, что от вас требуется – следить за тем, чтобы позиции не падали.

Интернет-магазин является уникальным способом продажи товаров или услуг. Он отличается функциональностью, удобством пользования, оригинальным дизайном, понятной на интуитивном уровне навигацией. Создание собственного торгового ресурса дает возможность не тратить средства на аренду помещения и зарплату персоналу. Всю работу продавцов выполнит сайт. При этом аренда склада обойдется намного дешевле, поскольку он снимается в удобном для владельца сайта месте, с низким уровнем арендной платы.

Но самое главное преимущество интернет-магазина заключается в том, что нет необходимости нанимать орду работников. Потребуется максимум пара человек для работы с сайтом. Администратор и программист сайт. И то, программиста можно нанимать только тогда, когда в этом есть необходимость. Вы можете самостоятельно прикинуть, сколько будет потрачено денег на штат работников простого магазина и на работников интернет-магазина. Вывод очевиден! В следующих статьях мы расскажем вам о том, какие плюсы и минусы есть у магазина.