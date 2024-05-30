Вкуснее чем печеночный: элементарный рецепт кабачкового торта, который поразит всех

Есть множество вкусных рецептов из кабачков. Среди них особенно выделяется кабачковый торт. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Эта аппетитная летняя закуска станет отличной заменой тяжелым мясным блюдам. Советуем обязательно ее приготовить. Будет вкусно Чтобы были мягкие и вкусные: как правильно готовить чесночные стрелки Торт из кабачков Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 6 Ингредиенты:

– 500 – 600 граммов молодых кабачков;

– 2 яйца;

– 1 пучок зеленого лука;

– соль, перец по вкусу;

– 3 – 4 помидора;

– 1 – 2 зубчика чеснока;

– 3 – 4 столовые ложки сметаны;

– 3 – 4 столовые ложки майонеза;

– 1 столовая ложка измельченного укропа;

– 60 граммов сыра;

– петрушка для украшения;

– масло для жарки. Приготовление: Кабачки натрите на крупной терке, посолите, перемешайте и хорошо отожмите сок. Добавьте яйца и перемешайте. Далее высыпьте муку и добавьте измельченный зеленый лук. Посолите по вкусу. Тесто должно получиться в меру густым, как на оладьи. На разогретую сковороду налейте масло и выложите кабачковую массу, распределив по всему дну, чтобы получился блинчик. Обжарьте с двух сторон до румяной корочки. То же самое сделайте с оставшимся тестом. Дайте блинам остыть. Тем временем в миске соедините майонез, сметану, укроп и пропущенный через пресс чеснок. Соберите торт. Смажьте соусом кабачковый корж, сверху выложите кружочки помидоров, посолите, поперчите и посыпьте тертым сыром. Продолжайте, пока блины не закончатся. Верхний блинчик смажьте соусом и украсьте измельченной петрушкой и помидорами. Готовый торт поставьте в холодильник на 2 часа. Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить фантастические кабачковые оладьи.