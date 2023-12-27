Домашний торт на кефире. Проще не бывает: быстрый и очень вкусный

Как часто вы готовите торты для своей семьи? Как правило, большинство кулинаров отвечает, что вовсе не готовит торты. Многие боятся того, что торт в их исполнении не будет таким же вкусным, как покупной. К тому же, большинство людей уверено, что для готовки тортов нужно образование кондитера.

Но, сейчас есть множество разных домашних рецептов тортов. Для приготовления торта не нужно быть профессиональным кондитером. Все действия для готовки базовые, поэтому подходят даже новичку.

Конечно, торт не будет выглядеть как профессиональный десерт. Однако, при домашнем приготовлении важен вкус десерта.

Расскажем, как приготовить торт на кефире дома.

Ингредиенты бисквита для торта на кефире:

Мука — 170 г;

Сахар — 200 г;

Яйца — шт.;

Ванильный сахар — 10 г;

Какао — ст.л.;

Сода — ч.л.;

Кефир — 220 мл.

Ингредиенты для крема:

Масло сливочное — 200 г;

Сметана — 250 г;

Сахар — 100 г.

Приготовление торта на кефире:

В миску разбиваем яйцо, высыпаем классический и ванильный сахар, смешиваем до однородности. Выливаем в яичную смесь кефир, перемешиваем ингредиенты.

Просеиваем в смесь кефира и яйца муку, соду и какао. Миксером замешиваем густое тесто без комков.

Смазываем форму для выпекания сливочным маслом.

Выливаем в форму тесто, выпекаем при 180 градусах 25 минут.

Для приготовления крема взбиваем сливочное масло 2-3 минуты, добавляем постепенно сахар. Выкладываем в сливочное масло сметану, взбиваем до состояния крема.

Делим бисквит на два коржа, шапочку с бисквита снимаем ножом. Смазываем коржи кремом, собираем торт.

Верхушку и бока торта также смазываем кремом.

Украсить такой торт можно тертым шоколадом и бисквитной крошкой. Получается простой и быстрый торт на кефире.