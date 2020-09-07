Как ухаживать за аккумулятором в ноутбуке?

В настоящее время мы имеем дело с все большим количеством портативных электронных устройств. Большинству из них требуется аккумулятор. Мы различаем батареи, которые можно перезаряжать после разряда, и те, которые не позволяют нам это делать.

Первые называются батареями, и мы сосредоточимся на них, а точнее на тех, которые используются в портативных компьютерах, в тексте ниже.

Аккумулятор в ноутбуке — сразу после его размера — главная особенность, которая отличает ноутбук от настольного компьютера. Это значительно увеличивает мобильность компьютера и позволяет работать в местах, где нет доступа к источнику питания. Для многих эта функция полностью упускается из виду при выборе нового устройства на сайте https://parts-plus.ru/, особенно если ноутбук в основном используется дома и стоит на одном месте. Для других несколько часов автономной работы — это минимум, необходимый для комфортной работы. Вот несколько советов, как сохранить заряд батареи в исходном состоянии как можно дольше.

Начнем с вещей, которые нам неподвластны …

время — все элементы со временем постепенно теряют свои свойства, поэтому срок службы батареи сокращается, и с этим ничего нельзя поделать

использование — период корректной работы АКБ предусмотрен на определенное количество циклов зарядки и разрядки. Обычно примерно после 300-400 циклов эффективность батареи значительно падает, и по истечении этого времени ее предлагают заменить.

Что сделать, чтобы аккумулятор прослужил нам как можно дольше?

температура — клетки очень чувствительны к ней. Рекомендуемая рабочая температура аккумулятора 0-25 градусов Цельсия. Учтите, что на него влияет не только температура окружающей среды, но и сам компьютер. Поэтому важно позаботиться о системе охлаждения в ноутбуке, регулярно чистить ее, чтобы не забивать вентиляционные отверстия. Популярные охлаждающие подставки также помогают поддерживать аккумулятор в лучшем состоянии,

зарядка — не рекомендуется работать от аккумулятора и блока питания одновременно. Батарея в этой конфигурации периодически пополняется короткими циклами, что приводит к ее более быстрому износу. Если есть возможность, снимайте аккумулятор с ноутбука при длительной работе от питания. В то же время время от времени рекомендуется работать только от батареи, даже если компьютер стоит в одном месте в доме.

также не следует оставлять аккумулятор ноутбука разряженным на долгое время. Возможно, аккумулятор не запустится после глубокого разряда.

калибровка — новые литий-ионные элементы, используемые в современных батареях, не имеют так называемого «Эффект памяти», который имел место в старых батареях, поэтому вам не нужно их полностью разряжать и регулярно заряжать. Однако требуется процесс, называемый калибровкой, который синхронизирует фактическое состояние аккумуляторных элементов с электроникой, чтобы компьютер мог управлять ими более эффективно.

Калибровка

Калибровку можно выполнить, оставив ноутбук на питании от батареи, без функций энергосбережения и гибернации, пока он не выключится (обычно около 3% заряда батареи). Затем подключите компьютер с аккумулятором к источнику питания и полностью зарядите его, не прерывая процесса. В это время вы можете использовать компьютер, но это увеличит время, необходимое для полной зарядки аккумулятора. Для наиболее точной калибровки описанный выше процесс лучше всего повторить 2 или 3 раза.

Применяя приведенные выше советы, мы обеспечим оптимальное время автономной работы нашего ноутбука, и он прослужит нам не менее 2 лет с оптимальной производительностью.