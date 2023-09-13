Намного вкуснее, чем надоевшая пицца. Просто натрите кабачки и картошку: быстро и вкусно

Блины — это старинное блюдо нашей кухни, которое давно вышло за пределы страны. Сейчас блины готовят повсеместно и итальянцы, и французы, и американцы. У каждого государства даже появились свои рецепты блинов. Например, в Италии любят добавлять в блины томатную пасту или сыры. Так блины приобретают утонченный вкус.
Во Франции придумали блины с жульеном и лососем. Данное блюдо подается в дорогих ресторанах Парижа.
Наши повара тоже постоянно удивляют новыми интерпретациями блинов. Расскажем, как сделать кабачковые блины дома.
Ингредиенты для кабачковых блинов:
- кабачок — шт.;
- картофель — шт.;
- яйца — 3 шт.;
- молоко — 100 мл;
- мука — 250 мл;
- разрыхлитель — ч. л.;
- зеленый лук — пучок;
- петрушка — пучок;
- бекон — 100 г;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- лук репчатый — шт.;
- соль — ½ ч. л.
Приготовление кабачковых блинов:
Удаляем у кабачков плодоножки и натираем на крупных резцах терки. Очищаем картофель от кожуры и тоже натираем на крупной терке.
Смешиваем кабачковую и картофельную массы вместе, солим и оставляем на 5 минут для выделения сока. В это время в отдельную тару разбиваем яйца, добавляем щепотку соли и взбиваем венчиком.
Вливаем в яичную смесь 50 мл молока, взбиваем до однородности. Соединяем муку с разрыхлителем, постепенно просеиваем ее в яичную смесь.
Постепенно, 25 мл молока добавляем в тесто, вымешиваем. Перекладываем на сито овощную массу, даем остаткам сока стечь.
Далее выкладываем овощную массу в тесто, смешиваем. Вливаем в тесто остатки молока, перемешиваем. Шинкуем мелко зеленый лук и петрушку, добавляем в тесто.
Вливаем в тесто растительное масло, смешиваем.
Нарезаем на небольшие кусочки бекон, обжариваем на сковороде с растительным маслом. Нарезаем на средний кубик репчатый лук.
Обжаренный бекон выкладываем в отдельную тару. Обжариваем в масле репчатый лук до золотистого цвета, затем смешиваем в таре с беконом.
В сковороду с каплей растительного масла выливаем пару столовых ложек теста, готовим блин. Аналогично готовим остальные блины.
Внутрь каждого блина кладем начинку из бекона и лука, заворачиваем треугольником.
Начинку можно исключить из данного рецепта или сделать свою авторскую. Также подавать кабачковые блины можно просто со сметаной.