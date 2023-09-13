Намного вкуснее, чем надоевшая пицца. Просто натрите кабачки и картошку: быстро и вкусно

Блины — это старинное блюдо нашей кухни, которое давно вышло за пределы страны. Сейчас блины готовят повсеместно и итальянцы, и французы, и американцы. У каждого государства даже появились свои рецепты блинов. Например, в Италии любят добавлять в блины томатную пасту или сыры. Так блины приобретают утонченный вкус.

Во Франции придумали блины с жульеном и лососем. Данное блюдо подается в дорогих ресторанах Парижа.

Наши повара тоже постоянно удивляют новыми интерпретациями блинов. Расскажем, как сделать кабачковые блины дома.

Ингредиенты для кабачковых блинов:

кабачок — шт.;

картофель — шт.;

яйца — 3 шт.;

молоко — 100 мл;

мука — 250 мл;

разрыхлитель — ч. л.;

зеленый лук — пучок;

петрушка — пучок;

бекон — 100 г;

растительное масло — 2 ст. л.;

лук репчатый — шт.;

соль — ½ ч. л.

Приготовление кабачковых блинов:

Удаляем у кабачков плодоножки и натираем на крупных резцах терки. Очищаем картофель от кожуры и тоже натираем на крупной терке.

Смешиваем кабачковую и картофельную массы вместе, солим и оставляем на 5 минут для выделения сока. В это время в отдельную тару разбиваем яйца, добавляем щепотку соли и взбиваем венчиком.

Вливаем в яичную смесь 50 мл молока, взбиваем до однородности. Соединяем муку с разрыхлителем, постепенно просеиваем ее в яичную смесь.

Постепенно, 25 мл молока добавляем в тесто, вымешиваем. Перекладываем на сито овощную массу, даем остаткам сока стечь.

Далее выкладываем овощную массу в тесто, смешиваем. Вливаем в тесто остатки молока, перемешиваем. Шинкуем мелко зеленый лук и петрушку, добавляем в тесто.

Вливаем в тесто растительное масло, смешиваем.

Нарезаем на небольшие кусочки бекон, обжариваем на сковороде с растительным маслом. Нарезаем на средний кубик репчатый лук.

Обжаренный бекон выкладываем в отдельную тару. Обжариваем в масле репчатый лук до золотистого цвета, затем смешиваем в таре с беконом.

В сковороду с каплей растительного масла выливаем пару столовых ложек теста, готовим блин. Аналогично готовим остальные блины.

Внутрь каждого блина кладем начинку из бекона и лука, заворачиваем треугольником.

Начинку можно исключить из данного рецепта или сделать свою авторскую. Также подавать кабачковые блины можно просто со сметаной.