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Намного вкуснее, чем надоевшая пицца. Просто натрите кабачки и картошку: быстро и вкусно

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Намного вкуснее, чем надоевшая пицца. Просто натрите кабачки и картошку: быстро и вкусно

Блины — это старинное блюдо нашей кухни, которое давно вышло за пределы страны. Сейчас блины готовят повсеместно и итальянцы, и французы, и американцы. У каждого государства даже появились свои рецепты блинов. Например, в Италии любят добавлять в блины томатную пасту или сыры. Так блины приобретают утонченный вкус.

Во Франции придумали блины с жульеном и лососем. Данное блюдо подается в дорогих ресторанах Парижа.

Наши повара тоже постоянно удивляют новыми интерпретациями блинов. Расскажем, как сделать кабачковые блины дома.

Ингредиенты для кабачковых блинов:

  • кабачок — шт.;
  • картофель — шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • молоко — 100 мл;
  • мука — 250 мл;
  • разрыхлитель — ч. л.;
  • зеленый лук — пучок;
  • петрушка — пучок;
  • бекон — 100 г;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • лук репчатый — шт.;
  • соль — ½ ч. л.

Приготовление кабачковых блинов:

Удаляем у кабачков плодоножки и натираем на крупных резцах терки. Очищаем картофель от кожуры и тоже натираем на крупной терке.

Смешиваем кабачковую и картофельную массы вместе, солим и оставляем на 5 минут для выделения сока. В это время в отдельную тару разбиваем яйца, добавляем щепотку соли и взбиваем венчиком.

Вливаем в яичную смесь 50 мл молока, взбиваем до однородности. Соединяем муку с разрыхлителем, постепенно просеиваем ее в яичную смесь.

Постепенно, 25 мл молока добавляем в тесто, вымешиваем. Перекладываем на сито овощную массу, даем остаткам сока стечь.

Далее выкладываем овощную массу в тесто, смешиваем. Вливаем в тесто остатки молока, перемешиваем. Шинкуем мелко зеленый лук и петрушку, добавляем в тесто.

Вливаем в тесто растительное масло, смешиваем.

Нарезаем на небольшие кусочки бекон, обжариваем на сковороде с растительным маслом. Нарезаем на средний кубик репчатый лук.

Обжаренный бекон выкладываем в отдельную тару. Обжариваем в масле репчатый лук до золотистого цвета, затем смешиваем в таре с беконом.

Намного вкуснее, чем надоевшая пицца. Просто натрите кабачки и картошку: быстро и вкусно

В сковороду с каплей растительного масла выливаем пару столовых ложек теста, готовим блин. Аналогично готовим остальные блины.

Намного вкуснее, чем надоевшая пицца. Просто натрите кабачки и картошку: быстро и вкусно

Внутрь каждого блина кладем начинку из бекона и лука, заворачиваем треугольником.

Намного вкуснее, чем надоевшая пицца. Просто натрите кабачки и картошку: быстро и вкусно

Намного вкуснее, чем надоевшая пицца. Просто натрите кабачки и картошку: быстро и вкусно

Начинку можно исключить из данного рецепта или сделать свою авторскую. Также подавать кабачковые блины можно просто со сметаной.

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