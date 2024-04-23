Морковный торт без муки, сахара, масла и яиц. Сочный десерт для чаеипития

История морковного торта началась в Средние века с пирога, который готовили из моркови, сахара, муки и специй. Он был простым и доступным блюдом, которое могли позволить себе даже бедняки.
В Англии и Франции пирог из моркови был популярным лакомством. Его подавали на праздники и в обычные дни. В XVIII веке рецепт пирога стал известен в Америке, где его начали готовить с добавлением орехов, сухофруктов и других ингредиентов.
Современный морковный торт появился в начале XX века. Он представляет собой многослойный десерт с кремом на основе сливочного сыра.
Сегодня морковный торт можно найти в меню кафе и ресторанов по всему миру.
Ингредиенты:
- Сливы – 60 г;
- Льняное семя – 2 ст.л.;
- Морковь – 230 г;
- Овсяные хлопья – 80 г;
- Миндаль – 60 г;
- Молоко – 100 мл.;
- Разрыхлитель – 1 ч.л.;
- Корица – 1 ч.л.;
- Соль — щепотка;
- Стевия — 2 ч.л.;
- Рикотта — 600 г.
Приготовление морковного торта:
Заливаем сушеную сливу водой, чтобы та размокла. Измельчаем в блендере семена льна, заливаем 90 мл воды.
Натираем на мелкой терке морковь. Измельчаем в блендере овсяные хлопья и миндаль до состояния муки.
Нарезаем мелко сушеную сливу, ранее замоченную в воде. Высыпаем муку из овсянки и миндаля к моркови, добавляем сушеную сливу, семена льна, разрыхлитель, корицу, соль и стевию.
Вливаем в смесь молоко, замешиваем подобие теста. Противень застилаем пергаментом, смазываем растительным маслом, выкладываем тесто и распределяем по всей поверхности.
Выпекаем корж при 170 градусах 20-25 минут.
Кладем рикотту в кондитерский мешок, делим готовый корж на 3 одинаковые части.
Смазываем каждый корж рикоттой, собираем торт.
Смазываем бока торта, убираем его в холодильник на полчаса.
Получается диетический вкусный торт из моркови.
Этот вариант десерта подходит для чаепития.