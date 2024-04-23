Морковный торт без муки, сахара, масла и яиц. Сочный десерт для чаеипития

История морковного торта началась в Средние века с пирога, который готовили из моркови, сахара, муки и специй. Он был простым и доступным блюдом, которое могли позволить себе даже бедняки.

В Англии и Франции пирог из моркови был популярным лакомством. Его подавали на праздники и в обычные дни. В XVIII веке рецепт пирога стал известен в Америке, где его начали готовить с добавлением орехов, сухофруктов и других ингредиентов.

Современный морковный торт появился в начале XX века. Он представляет собой многослойный десерт с кремом на основе сливочного сыра.

Сегодня морковный торт можно найти в меню кафе и ресторанов по всему миру.

Ингредиенты:

Сливы – 60 г;

Льняное семя – 2 ст.л.;

Морковь – 230 г;

Овсяные хлопья – 80 г;

Миндаль – 60 г;

Молоко – 100 мл.;

Разрыхлитель – 1 ч.л.;

Корица – 1 ч.л.;

Соль — щепотка;

Стевия — 2 ч.л.;

Рикотта — 600 г.

Приготовление морковного торта:

Заливаем сушеную сливу водой, чтобы та размокла. Измельчаем в блендере семена льна, заливаем 90 мл воды.

Натираем на мелкой терке морковь. Измельчаем в блендере овсяные хлопья и миндаль до состояния муки.

Нарезаем мелко сушеную сливу, ранее замоченную в воде. Высыпаем муку из овсянки и миндаля к моркови, добавляем сушеную сливу, семена льна, разрыхлитель, корицу, соль и стевию.

Вливаем в смесь молоко, замешиваем подобие теста. Противень застилаем пергаментом, смазываем растительным маслом, выкладываем тесто и распределяем по всей поверхности.

Выпекаем корж при 170 градусах 20-25 минут.

Кладем рикотту в кондитерский мешок, делим готовый корж на 3 одинаковые части.

Смазываем каждый корж рикоттой, собираем торт.

Смазываем бока торта, убираем его в холодильник на полчаса.

Получается диетический вкусный торт из моркови.

Этот вариант десерта подходит для чаепития.