Как ухаживать за роботом-пылесосом Xiaomi?

К 2023 году популярность роботов-пылесосов выросла настолько, что это высокотехнологичное чудо уже никого не удивляет. При этом вопрос грамотного ухода остается открытым. Ведь нужно придерживаться правил очистки, зарядки, не забывать вовремя менять расходники.

Как ухаживать за роботом-пылесосом?

Чтобы пылесос Xiaomi прослужил долго и с минимальным количеством поломок, необходимо помнить об очистке самого помощника. Поскольку он работает с пылью, волосами и другим сором квартиры, то сам же первый загрязняется. В результате падает качество уборки, аппарат расходует больше мощности, чем садит батарею. Конечно, если так уже случилось, можно ее заменить. На сайте 1AK.BY есть аккумуляторы для робота-пылесоса Xiaomi, поэтому вы можете узнать все цены.

Но для профилактики рекомендуем регулярно выполнять алгоритм обслуживания.

Чистка датчиков

За точное передвижение робота по комнатам отвечают датчики движения, которые расположены на лицевой стороне. Если их закрывает пыль, ворсинки, робот не будет отчетливо видеть путь. Чтобы очистить сенсоры, достаточно протирать их влажной салфеткой, тряпочкой или средством для очистки стекла. Самое главное — не использовать агрессивные химические средства. Контакты для зарядки тоже необходимо регулярно протирать от пыли.

Уход за щетками робота-пылесоса Xiaomi

Боковые щетки и центральный валик во время работы собирают на себя все, что лежит на полу: волосы, шерсть животных, нитки. Если это не убирать, с каждым разом устройству будет сложнее двигаться и будет расти расход энергии аккумулятора.

Опустошение мусорного контейнера

Объем пылесобирателя робота меньше, чем у стандартного очистителя: порядка 600 мл. Поэтому очищать его лучше после каждого использования. Если пренебрегать этим, робот будет быстрее разряжаться, просыпать собранный мусор на пол и ломаться.

Чистка фильтров

Корпус оснащен фильтрами: в зависимости от модели может быть поролоновый и/или HEPA-фильтр. Оба типа нужно регулярно очищать, так как при уборке забиваются. Из-за этого сбор мусора будет затрудняться. Поролоновый материал допускает влажную очистку. А вот с очисткой HEPA-фильтров сложнее. Если на нем есть буква W, можно мыть под проточной водой. Остальные же можно очистить, только вытряхнув пыль или продув обычным пылесосом.

Уход за колесами

Немаловажными элементами пылесоса Xiaomi являются колеса. При перемещении по комнатам они собирают на себя шерсть и волосы, что в дальнейшем будет затруднять езду. Поэтому не забывайте вовремя убирать сор и с них.

Уход за системой мытья пола робота-пылесоса Xiaomi

Если ваша модель умеет также и мыть полы, необходимо вовремя промывать моющую систему. Учитывайте, что нельзя переворачивать корпус, пока там находится вода, чтобы не было протекания. Аккуратно снимите контейнер, слейте воду и промойте. Тряпку стирают руками или в машинке.

Чистка станции подзарядки

Не игнорируйте и станцию. На ней находятся датчики, которые помогают роботу вернуться. Инфракрасные диоды находятся за черным окошком, которое нужно регулярно очищать. Если там соберется слишком много пыли, сигнал будет слабый и пылесос не будет видеть базу.

Замена расходников

Для качественной уборки необходимо следить за изношенностью расходников: тряпка, щетки, фильтры. Их состояние указывает приложение, но время там рассчитывается приблизительно. Вернее будет ориентироваться на визуальный осмотр: очень часто телефон уверяет, что еще осталось достаточно времени перед заменой, в то время как щетки уже не собирают мусор эффективно. Для наглядности приведем памятку с примерными сроками замены:

салфетка влажной уборки — 50 стирок;

щетка (боковая) — 3-6 месяцев;

центральный валик — 6-12 месяцев;

фильтры — 3-6 месяцев.

Правила эксплуатации и обслуживания робота-пылесоса

Кроме своевременной очистки и замены аксессуаров рекомендуется придерживаться правил использования, чтобы электронный помощник прослужил как можно дольше.

Во-первых, первый цикл зарядки должен быть полным. Более того, после покупки не надо сразу запускать робота убираться, чтобы садить батарею. Сначала заряд, потом разряд.

Во-вторых, важно правильно хранить. Если долгое время робот-пылесос не будет использоваться, отключите базу от сети и выключите кнопку питания, чтобы уменьшить саморазряд аккумулятора. Однако при включении перед использованием придется на некоторое время подключить к источнику питания.

Длительное нахождение в разряженном состоянии отрицательно сказывается на характеристиках. Поэтому регулярно подзаряжайте пылесос Xiaomi, даже если он просто стоит.

Для любых устройств важно поддерживать подходящие условия: влага, экстремальные температуры губительно сказываются на состоянии деталей механизмов. Сухое помещение с положительной температурой до 25 ° C отличный вариант.