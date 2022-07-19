Как украсить ёлку? Елочные игрушки из фарфора

Как украсить дом к встрече Нового 2023 года?

2023 год будет находиться под покровительством такого животного, как Желтая Собака. Стихия года – это Земля. Для красивого и уютного праздника необходимо позаботиться об оформлении помещения, где будет проходить торжество и новогоднем убранстве самого здания и всего двора. На этом сайте вам помогут определиться с вариантами праздничного оформления. Кроме привычных гирлянд, украшенной елки и мишуры нужно создать уютную атмосферу с помощью таких материалов, которые одобрила бы Желтая Собака.

Основные цвета, которые можно использовать при выборе аксессуаров:

желтый;

оранжевый;

золотистый;

коричневый;

белый.

Искусственную или натуральную ель можно украсить с помощью сочетания золотистых и белых шаров и гирлянд. Классический атрибут Нового года – свечи. Толстые свечи из натурального воска нежно-желтого цвета в неброских золотистых или белых подсвечниках станут украшением банкетного стола или каминной полки. Собака считается строгим животным, поэтому она не потерпит нелепых или экстравагантных предметов интерьера. Посуда, елочные игрушки и другие аксессуары должны быть выдержаны в классическом элегантном стиле. Рекомендуем вам заказать елочные игрушки из фарфора на сайте https://farfor-spb.ru/products/yelochnye-igrushki/.

Для украшения праздничного стола можно использовать золотистые скатерти и салфетки, белую посуду с желтыми или оранжевыми рисунками, вырезанными из белой бумаги снежинками. Стихия Земли подразумевает наличие натуральных материалов. Фарфор, стекло, керамика будут более уместны, чем пластмассовые или металлические предметы посуды. Натуральными должны быть и текстильные изделия – занавески и шторы, скатерти, декоративные подушки и пледы. Важно преобладание теплых коричневых и желтых оттенков. Создать из праздника сказку можно с помощью бумажных снежинок, елочных шаров и гирлянд, прикрепленных к потолку. Большое количество украшений на нитях закрепляют по всему периметру потолка, но при этом соблюдается единый стиль и цветовая гамма. Для встречи символа Нового года на подоконниках нужно расположить свечи и декоративные фигурки собак.

Для собаки в помещении нужно выделить специальное место. Можно обустроить небольшую картонную будку под елкой или сделать ее из испеченных имбирных пряников. Животное поймет, что его встречают с радостью, поэтому обязательно отблагодарит хозяев дома. Желтая собака говорит о том, что в следующем году материальное благо будет верховенствовать над духовным развитием. По этой причине не стоит экономить на украшении жилища, лучше потратиться на качественную мишуру и игрушки и с их помощью подарить родным волшебный праздник.