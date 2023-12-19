Тушеная рыба на Сочельник: как вкусно приготовить, чтобы понравилось всем

Рыба – одно из обязательных двенадцати блюд в Сочельник. Есть много рецептов ее приготовления, но получить непревзойденный вкус позволит только правильный рецепт.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Такое простое блюдо, как тушеная рыба, способен приготовить каждый. Только несколько дополнительных ингредиентов – и вы превратите свое блюдо в шедевр.

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Рецепт рыбы на сочельник

Время : 1 час

Порций: 6

Это очень вкусно / Фото kwestia smaku

Ингредиенты:

– 800 грамм филе белой рыбы (хек, дорада, минтай);

– 2 моркови;

– 100 грамм петрушки;

– 100 грамм сельдерея;

– 1 большая луковица;

– 1 маленький лук-порей (белая часть);

– 1,5 стакана кипятка;

– специи: 1 чайная ложка соли, 3 душистых перца, 1 лавровый лист, по полчайной ложки: черного перца, сладкой паприки, базилика, орегано;

– 100 грамм томатной пасты;

– масло для жарки.

Приготовление:

Рыбу нарежьте кусочками, посыпьте солью и перцем и отложите. Морковь, петрушку и сельдерей почистите и натрите на крупной терке для овощей. Выложите в кастрюлю, залейте кипятком и посолите. Варите 15 – 20 минут под открытой крышкой. В конце добавьте душистый перец и лавровый лист. Пока варятся овощи, можно обжарить рыбу: обвалять ее в муке и обжарьте порциями до золотистого цвета в разогретом масле. Вылейте немного воды (примерно полстакана) и вмешайте в него томатную пасту. Лук и лук-порей нарежьте полукольцами и обжарьте на сковороде с растительным маслом, добавьте сваренные овощи, немного бульона в котором они варились, томатную пасту перемешайте и дайте немного покипеть. Приправьте по вкусу солью, перцем, паприкой, базиликом и орегано. На жареную рыбу в стеклянной или керамической посуде выложите горячие овощи. Лучше готовить блюдо заранее, чтобы оно приобрело вкус.

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