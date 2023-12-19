ГлавнаяРецептыТушеная рыба на Сочельник: как вкусно приготовить, чтобы понравилось всем Тушеная рыба на Сочельник: как вкусно приготовить, чтобы понравилось всем На чтение: 2 минуты Рыба – одно из обязательных двенадцати блюд в Сочельник. Есть много рецептов ее приготовления, но получить непревзойденный вкус позволит только правильный рецепт. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Такое простое блюдо, как тушеная рыба, способен приготовить каждый. Только несколько дополнительных ингредиентов – и вы превратите свое блюдо в шедевр. Интересно Экспресс-ужин без забот: как приготовить вкусные блюда всего за 20 минут Рецепт рыбы на сочельник Время: 1 час Порций: 6 Это очень вкусно / Фото kwestia smaku Ингредиенты: – 800 грамм филе белой рыбы (хек, дорада, минтай); – 2 моркови; – 100 грамм петрушки; – 100 грамм сельдерея; – 1 большая луковица; – 1 маленький лук-порей (белая часть); – 1,5 стакана кипятка; – специи: 1 чайная ложка соли, 3 душистых перца, 1 лавровый лист, по полчайной ложки: черного перца, сладкой паприки, базилика, орегано; – 100 грамм томатной пасты; – масло для жарки. Приготовление: Рыбу нарежьте кусочками, посыпьте солью и перцем и отложите. Морковь, петрушку и сельдерей почистите и натрите на крупной терке для овощей. Выложите в кастрюлю, залейте кипятком и посолите. Варите 15 – 20 минут под открытой крышкой. В конце добавьте душистый перец и лавровый лист. Пока варятся овощи, можно обжарить рыбу: обвалять ее в муке и обжарьте порциями до золотистого цвета в разогретом масле. Вылейте немного воды (примерно полстакана) и вмешайте в него томатную пасту. Лук и лук-порей нарежьте полукольцами и обжарьте на сковороде с растительным маслом, добавьте сваренные овощи, немного бульона в котором они варились, томатную пасту перемешайте и дайте немного покипеть. Приправьте по вкусу солью, перцем, паприкой, базиликом и орегано. На жареную рыбу в стеклянной или керамической посуде выложите горячие овощи. Лучше готовить блюдо заранее, чтобы оно приобрело вкус. Простой рецепт: как приготовить вареники с капустой. Поделитесь с друзьями