Нежная и воздушная. Творожная запеканка вкуснее, чем чизкейк. Рецепт без муки

История происхождения творога весьма туманна. Никто из историков и археологов не может назвать точную дату появления этого ингредиента на столах людей.
Есть предположение, что творог появился в результате закисания молока. Человек явно не нарочно оставил молоко в тепле, что вызвало ферментацию. С тех пор люди стали ставить эксперименты с творогом, что и породило множество рецептов.
Одним из самых актуальных рецептов на сегодня — творожная запеканка. Расскажем, как приготовить запеканку без муки.
Ингредиенты для творожной запеканки:
- творог 9% -700 г;
- соль — щепотка;
- яйца — 5 шт.;
- ванильный сахар — 10 г;
- сахар — 150 г;
- сметана — 200 г;
- крахмал — 50 г.
Приготовление творожной запеканки:
В сухой творог высыпаем соль, ванильный сахар и классический сахарный песок. Добавляем в творог также сметану.
Яйца делим отдельно на желтки и белки. Добавляем желтки к творогу вместе с крахмалом. Последний ингредиент можно заменить мукой или манной крупой по желанию.
Взбиваем творог с остальными компонентами погружным блендером до однородности. К белкам добавляем щепотку соли, взбиваем миксером до устойчивых пиков.
Аккуратно вводим лопаткой белки в творожную массу, так мы придадим запеканки воздушность и пышность.
Смазываем форму сливочным маслом и присыпаем мукой.
Разогреваем духовку до 170-180 градусов. Выкладываем в форму творожную массу, стараемся максимально заполнить поверхность и распределить ровным слоем.
Запекаем блюдо примерно 40-50 минут, а затем оставляем остывать в духовке.
Запеканке можно придать насыщенный вкус, если в творог добавить, например, цедру лимона. Подавать запеканку из творога можно со сметаной или вареньем.