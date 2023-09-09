Нежная и воздушная. Творожная запеканка вкуснее, чем чизкейк. Рецепт без муки

История происхождения творога весьма туманна. Никто из историков и археологов не может назвать точную дату появления этого ингредиента на столах людей.

Есть предположение, что творог появился в результате закисания молока. Человек явно не нарочно оставил молоко в тепле, что вызвало ферментацию. С тех пор люди стали ставить эксперименты с творогом, что и породило множество рецептов.

Одним из самых актуальных рецептов на сегодня — творожная запеканка. Расскажем, как приготовить запеканку без муки.

Ингредиенты для творожной запеканки:

творог 9% -700 г;

соль — щепотка;

яйца — 5 шт.;

ванильный сахар — 10 г;

сахар — 150 г;

сметана — 200 г;

крахмал — 50 г.

Приготовление творожной запеканки:

В сухой творог высыпаем соль, ванильный сахар и классический сахарный песок. Добавляем в творог также сметану.

Яйца делим отдельно на желтки и белки. Добавляем желтки к творогу вместе с крахмалом. Последний ингредиент можно заменить мукой или манной крупой по желанию.

Взбиваем творог с остальными компонентами погружным блендером до однородности. К белкам добавляем щепотку соли, взбиваем миксером до устойчивых пиков.

Аккуратно вводим лопаткой белки в творожную массу, так мы придадим запеканки воздушность и пышность.

Смазываем форму сливочным маслом и присыпаем мукой.

Разогреваем духовку до 170-180 градусов. Выкладываем в форму творожную массу, стараемся максимально заполнить поверхность и распределить ровным слоем.

Запекаем блюдо примерно 40-50 минут, а затем оставляем остывать в духовке.

Запеканке можно придать насыщенный вкус, если в творог добавить, например, цедру лимона. Подавать запеканку из творога можно со сметаной или вареньем.