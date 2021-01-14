Как выбрать бутсы и мяч для футбола?

Как правильно выбрать детские футбольные бутсы

Отдали ребенка в футбольную секцию? Теперь перед вами встанет проблема приобретения специальной экипировки. Мы всю форму, включая шиповки, заказывали в интернете. Сложнее всего было выбрать бутсы детские, ведь моделей действительно много, и все они разные. Мы прекрасно знали, что от того, насколько правильным будет наш выбор, зависит уверенность отпрыска на поле, его безопасность, скорость, с которой он будет передвигаться во время игры. Подобрать себе футбольные бутсы вы можете в магазине Football Mall.

Маркировка и материал – это важно

Почему следует непременно обращать внимание на маркировку шиповок? Она всегда соответствует покрытию, для игры на котором предназначена спортивная обувь. Сразу же запомните. Бутсы с маркировкой SG (Soft Ground), оснащенные железными шипами, категорически не подходят для маленьких футболистов. Они значительно повышают нагрузку на стопу, что может привести к ортопедическим заболеваниям. Такие модели можно покупать подросткам, достигшим 15-16 летнего возраста.

Нам посоветовали отличный вариант – бутсы MG (Multi Ground). Модель считается универсальной, подошва оснащена 24 шипами. В такой спортивной обуви можно играть на полях с любым типом покрытия. Кроме того, модель создает оптимальную нагрузку на стопу, в ней можно быстро бегать на протяжении всего матча, ноги не будут уставать. Резиновые шипы расположены по всей поверхности подошвы.

Еще один вариант, который достоин внимания – «многошиповки» TURF. Они будут удобными, а ортопеды рекомендуют их именно для маленьких футболистов. Стоит отметить, что не всем юным спортсменам нравятся такие модели, ведь они очень непохожи на спортивную обувь, в которой играют их футбольные кумиры.

Идеальные варианты для юных футболистов, которые нам предложили консультанты интернет-магазина, – модели MSR (Multi Stud Rubber) и VHG (Very Hard Ground). В первом случае шипы на подошве будут резиновыми и немного расширяющимися к основанию. Во втором – плоскими. Шиповки для футбола с такими маркировками подойдут для игры на искусственном покрытии и на газоне.

Выбирая материал бутс, мы остановились на натуральной коже. Хотя, спортивная обувь из высокотехнологичной синтетики тоже отличается хорошими эксплуатационными качествами. Многие известные торговые марки производят бутсы из запатентованных материалов. К тому же, такие модели дешевле.

Не забудьте тщательно примерить шиповки (обязательно на гетры), и никогда не покупайте их на вырост.