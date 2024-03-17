Печенье на кефире — это выпечка, которую можно приготовить быстро и просто на скорую руку. Печенье, приготовленное на этом кисломолочном продукте получается вкусное, рассыпчатое и при этом мягкое, что особенно понравится детям. Кроме того, готовится выпечка настолько просто, что в процессе можно задействовать и юных кулинаров.

Мягкое печенье на кефире в духовке

Мягкое печенье на кефире в духовке – это очень вкусное домашнее угощение, которое каждый может приготовить своими руками. Готовое лакомство порадует нежным и приятным вкусом. Его можно подавать с чашечкой горячего чая или есть просто так. Обязательно запоминайте рецепт, который понравится как детям, так и взрослым.

Ингредиенты –+8 порц.

Кефир 100 мл.

Мука пшеничная 250 гр.

Сахар-песок 1 ст.л.

Яйцо куриное 1 шт.

Масло растительное 2 ст.л.

Разрыхлитель 1 ч.л.

На порцию Калории: 100 ккал Белки: 13 г Жиры: 14 г Углеводы: 46 г Шаги 30 мин.

Как испечь мягкое печенье на кефире в духовке? Возьмем необходимые продукты для приготовления мягкого домашнего печения. Куриное яйцо разбиваем в глубокую миску, всыпаем к нему сахар. Добавление сахара можно отрегулировать по вкусу. Начинаем взбивать ингредиенты венчиком до однородности, вливаем сто миллилитров кефира. Дальше к массе присоединяем растительное масло. Снова все перемешиваем. Муку пропускаем через мелкое сито, размешиваем ее с разрыхлителем и порционно добавляем в жидкую смесь. Замешиваем мягкое однородное тесто. Перекладываем заготовку на рабочую поверхность и раскатываем в слой толщиной не менее одного сантиметра. Обсыпаем раскатанный пласт теста сахаром по вкусу. С помощью скалки слегка вдавливаем сахар в поверхность теста. Нарезаем заготовку небольшими равными по размеру квадратиками. Также можно использовать фигурные формы. Перекладываем продукт на пергамент и выпекаем 15 минут при температуре 180 градусов. Мягкое печенье на кефире в духовке готово. Подавайте к столу с чашечкой горячего чая!

Печенье из овсяных хлопьев на кефире в домашних условиях

Диетический вариант печенья на кефире, в который входят овсяные хлопья, яблоко и мед. Получается вкусная выпечка, приносящая организму не только насыщение, но и пользу. Такие печеньки готовятся быстро и понравятся даже детям.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 10 мин.

Порций – 8.

Ингредиенты:

Хлопья овсяные – 150 гр.

Кефир – 150 мл

Корица молотая – 1 ч.л.

Яблоко – 1 шт.

Мед – 1 ст.л.

Орех грецкий – 1 горсть.

Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

1. В подходящую по объему емкость вливают кефир, добавляют хлопья, перемешивают и дают постоять около получаса.

2. В смесь добавляется молотая корица и измельченные орехи, которые можно порубить ножом или в блендере.

3. С яблока снять кожицу и натереть его на терке. Всыпать яблоко к кефирно-овсяной массе и добавить туда же мед. Все еще раз хорошо перемешать.

4. На противне с пергаментной бумагой, которую смазывают растительным маслом, формируют печенья.

5. Заготовки держат при 180 градусах около 20 минут. Дают остыть и подают. Приятного аппетита!

Быстрое печенье на кефире на скорую руку

Быстрый и легкий способ приготовления вкусного печенья к вечернему чаепитию. Важно брать продукты комнатной температуры, чтобы выпечка получилась более воздушной.

Время готовки: 25 мин.

Время приготовления: 10 мин.

Порций – 2.

Ингредиенты:

Яйцо – 1 шт.

Масло растительное – 60 мл

Сахар-песок – 1 ст.л.

Кефир – 100 мл

Мука пшеничная – 250 гр.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

1. В глубокой миске смешивают яйцо, немного масла и сахарный песок.

2. Кефир, выдержанный при комнатной температуре, добавляют к яично-сахарной массе и взбивают ее.

3. Муку просеивают и всыпают к остальным ингредиентам, туда же добавляют и разрыхлитель.

4. Тесто хорошо вымешивают, а затем раскатывают в пласт толщиной в 1 см. Сверху тесто посыпают сахаром и скалкой «впечатывают» в него. После пласт нужно нарезать небольшими квадратиками.

5. Заготовки выкладывают на пергамент, разложенный по противню, и выпекают около 15 минут при нагреве духовки в 180 градусов. Румяное печенье теплым подают к столу.

Печенье на кефире и маргарине в духовке

Легкое и вкусное печенье на маргарине получается рассыпчатым и хрустящим. Его просто готовить, а вырезать из теста фигурки очень понравится детям. В конце приготовления, печенье можно украсить посыпкой, шоколадом или орехами.

Время готовки: 25 мин.

Время приготовления: 10 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 350 гр.

Сахар-песок – 200 гр.

Кефир – 150 мл

Маргарин – 100 гр.

Яйцо – 1 шт.

Сода – ½ ч.л.

Соль – щепотка.

Процесс приготовления:

1. Маргарин, выдержанный при комнатной температуре около получаса, взбивают миксером с сахаром и яйцом. Перемешивать нужно до тех пор, пока не исчезнут сахарные крупинки.

2. Кефир смешивают с содой и держат около 10 минут в теплом помещении.

3. В масляную массу тонкой струйкой ввести кефир, помешивая, пока масса не станет однородной, а затем добавлять небольшими порциями муку с солью и вымешивать, чтобы тесто перестало липнуть к рукам и стало мягким и нежным. Заворачивают тесто в пленку и помещают в холодильник на 30 минут.

4. После тесто раскатать в пласт, чтобы его толщина составляла около 1 см, вырезать изделия и разложить их на противень, застеленный пергаментом.

5. Выпекают печеньки примерно 15 минут в духовке при 180 градусах, подают к охлажденным напиткам или чаю. Приятного аппетита!

Как испечь вкусное песочное печенье на кефире?

Растительное масло в этом рецепте можно заменить сливочным, тогда консистенция печения изменится: оно будет не таким мягким и с хрустящей корочкой. Кроме того, вместо пшеничной муки можно взять другие виды, чтобы сделать продукт более полезным.

Время готовки: 35 мин.

Время приготовления: 10 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Кефир – 1 ст.

Мука пшеничная – 350 гр.

Сахар-песок – 1 ст.

Сода – 1 ч.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

1. Кефир смешивают с сахаром, нужно взбивать массу, пока сладкие крупинки не растворятся.

2. Добавляют в кефир соду, перемешивают, а затем вливают растительное масло.

3. Постепенно, небольшими частями всыпают в тесто муку, вымешивают, пока оно не приобретет однородную и гладкую консистенцию. Заворачивают тесто в пленку и оставляют в холодильнике на 15 минут.

4. Раскатывают песочное тесто в пласт, чтобы его толщина достигала 0,5 см, и разделяют ножом или формочкой на порции.

5. Выложить заготовки на противень с пергаментом, нагреть духовку до 200 градусов и печь около 8 минут, чтобы печенье стало румяным. Сверху готовый продукт можно посыпать сахарной пудрой или орехами.

Очень вкусное печенье на кефире, от которого гостей не оттянуть

Потрясающе вкусная выпечка, которая поразит даже взыскательных сладкоежек. При этом печенье готовится очень быстро, и с таким блюдом к чаю справятся даже не слишком опытные хозяйки, к которым внезапно нагрянули гости.

Время готовки: 30 мин.

Время приготовления: 10 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 4 ст.

Сахар-песок – 0,5 ст.

Кефир – 2 ст.

Масло растительное – 4 ст.л.

Сода – 2 ч.л.

Сахар-песок для посыпки – по вкусу.

Корица молотая – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Кефир комнатной температуры смешать с маслом, содой и сахаром, оставить на минут 15, чтобы кефир погасил соду. Затем взбивать, чтобы смесь приобрела кремообразную консистенцию.

2. Всыпают небольшими порциями муку и замешивают тесто.

3. Раскатывают его в пласт, толщина которого должна составлять около 0,5 см, и целиком укладывают на противень, поверх которого выстелили пергамент.

4. Сверху тесто посыпают корицей и сахаром. Выпекают до готовности в духовке при среднем нагреве.

5. Разрезают печенье на порции еще горячим и подают с чаем или кофе.

Пошаговый рецепт печенья на кефире с творогом

Творожное печенье на кефире – вкусное и полезное лакомство, которое понравится гостям, если предложить его на дружеском чаепитии, или домашним к завтраку или на полдник. Легкость в приготовлении и минимум ингредиентов делают такую выпечку еще более привлекательной в глазах хозяек.

Время готовки: 1 час 40 мин.

Время приготовления: 10 мин.

Порций – 10

Ингредиенты:

Творог 9% – 350 гр.

Кефир – 100 мл

Сахар-песок – 100 гр.

Мука пшеничная – 3 ст.

Яйцо – 2 шт.

Сода – 1 ч.л.

Сахар ванильный – 1 пакетик

Пудра сахарная – 30 гр.

Масло сливочное – 120гр.

Процесс приготовления:

1. Творог растирается с сахарным песком, затем туда добавляют яйца, соду и кефир комнатной температуры. Все хорошенько смешивают.

2. Масло размягчают в микроволновке или в теплом помещении и кладут к остальным ингредиентам.

3. Муку просеивают и постепенно вводят, чтобы замесить гладкое и эластичное тесто. Его накрывают пленкой и оставляют в холодильнике на 60 минут.

4. Подготовленное тесто разделяют на 4-5 частей, и каждую раскатывают в пласт толщиной около 1 см. Из пластов теста вырезать круглые заготовки, которые слегка присыпают двумя видами сахара – обычным и ванильным. Затем кружки складывают конвертиком или другим удобным способом. На противень, смазанный маргарином, выкладывают заготовки и держат их в нагретой до 200 градусов духовке до 20 минут.

5. Готовому печенью нужно дать немного остыть, присыпать сахарной пудрой и подавать.

Простой и вкусный рецепт домашнего печенья на кефире с вареньем

Кефир и варенье – ингредиенты, которые есть в холодильнике почти у каждой хозяйки, и из них можно приготовить потрясающе вкусное печенье, которое поразит любого сладкоежку. Процесс выпечки довольно прост, и с ним справится даже неопытный кулинар.

Время готовки: 1 час 40 мин.

Время приготовления: 10 мин.

Порций – 12

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 390 гр.

Сахар-песок – 50 гр.

Кефир – 150 мл

Масло подсолнечное – 80 мл

Разрыхлитель – 10 гр.

Яйцо – 1 шт.

Джем или варенье яблочное – 100 гр.

Процесс приготовления:

1. В глубокую миску выливают кефир, добавляются сахар и масло, вбивается яйцо, и все быстро смешивают.

2. Понемногу всыпается мука с разрыхлителем и замешивается тесто, от которого нужно добиться гладкости и блеска.

3. Тесто делится на 16 частей, каждую из которых скатывают в шарик. После этого каждый шарик расплющивают в лепешку.

4. В каждую лепешку кладут варенье или джем и сворачивают тесто конвертиком. Сверху каждую заготовку присыпают сахаром и выкладывают их на противень с пергаментом.

5. Выпекают сдобу в нагретой до 180 градусов духовке в течение 20 минут. Подают слегка остывшим.

Слоеное печенье «Гата» на кефире

Популярный рецепт слоеной выпечки на основе кефира с грецкими орехами понравится и детям, и взрослым. Снаружи у печенья получается хрустящая корочка, а внутри оно остается нежным. Идеально подходит к прохладительным напиткам и чаю.

Время готовки: 1 час 40 мин.

Время приготовления: 10 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

Для теста:

Мука пшеничная – 500 гр.

Масло сливочное – 200 гр.

Яйцо – 1 шт.

Кефир – 100 гр.

Сметана – 100 гр.

Соль – 1/3 ч.л.

Сода пищевая – ½ ч.л.

Для начинки:

Масло сливочное – 60 гр.

Сахар-песок – 200 гр.

Мука пшеничная – 130 гр.

Орехи грецкие – 100 гр.

Для смазки:

Яйцо – 1 шт.

Процесс приготовления:

1. Масло растирают с предварительно просеянной мукой, чтобы получалась мелкая крошка.

2. Отдельно смешивают кефир, яйцо, сметану, добавляют нужное количество соды и соли.

3. Смешивают сливочную крошку с кефирной массой, вымешивают тесто, чтобы оно не липло к рукам. Заворачивают в пленку и оставляют в холодильнике на 60 минут.

4. В качестве начинки растирается сахар с маслом до консистенции влажного песка, затем добавляют туда измельченные орехи. Можете поджарить муку до кремового цвета и добавить в получившуюся массу.

5. Тесто делят на две равные части и раскатывают каждую в пласт толщиной не более 3 мм. На один пласт выкладывают примерно половину от всего объема начинки, слегка вдавливая ее в раскатанное тесто, и сворачивают рулетом. Повторяют процедуру со второй частью теста и начинкой.

6. Поверхность заготовки следует смазать взболтанным яйцом, нарезают рулет порционными кусочками и выкладывают их на противень, который укрывают пергаментом. Выпекают печенье около получаса в духовке при 180 градусов.

Как испечь печенье на кефире с изюмом в духовке?

Изюм хорошо дополняет вкус выпечки, и в печенье на основе кефира он будет не лишним. Сверху печеньки можно посыпать смесью сахарной пудры и какао-порошка или орехами.

Время готовки: 35 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

Кефир – 250 гр.

Маргарин – 200 гр.

Яйцо – 2 шт.

Сахар-песок – 1,5 ст.

Мука пшеничная – 300 гр.

Сода – 0,5 ч.л.

Сок лимона – 1 ст.л.

Изюм – 0,5 ст.

Сахар ванильный – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

1. Изюм перебирают и заливают кипятком, чтобы он немного набух. На это нужно около 5 минут. Затем ягодки следует обсушить.

2. Растопленный маргарин соединяют с сахаром, добавляют кефир, разбивают яйца и гасят соду лимонным соком. Затем в массу кладут ванильный сахар и нужное количество муки, а после тщательного перемешивания – изюм.

3. Готовое тесто раскатывают на рабочей поверхности, на которую сначала наносят немного муки.

4. Из раскатанного пласта теста выдавливают круглые печеньки-заготовки.

5. Кружочки теста кладут на противень, присыпанный мукой, и пекут около 15 минут во включенной до 200 градусов духовке. До подачи печенье можно посыпать сахарной пудрой, какао или дроблеными орешками.