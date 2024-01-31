Классический или обновленный «Цезарь»: какой салат выбрать

Любой шеф-повар скажет, что главная составляющая хорошего салат «Цезарь» — это правильный соус.

Кто не любит этот символ американской кухни! Причем независимо от того, приготовлен этот салат по классическому рецепту итальянца Сезара Кардини или уже модернизированный по запросам современных почитателей «Цезаря». А приготовить различные вариации этого прекрасного блюда нам помогут кулинары французского журнала Marie Claire.

На первый взгляд, приготовить «Цезарь» несложно, причем добавляя в него такие современные ингредиенты, как фуа-гра, лобстеры, креветки, авокадо и сыр рокфор. Да и в традиционном варианте — прекрасно сочетающиеся салат ромэн, анчоусы, яйца, гренки, сыр пармезан и главная составляющая — соус.

Настоящий рецепт соуса «Цезарь»

Именно он является ключевым ингредиентом одноименного салата, придающим ему всю восхитительность и неповторимый вкус. Время подготовки — 30 минут, время приготовления — 10 минут.

Ингредиенты на 4 человек:

2 филе анчоусов в масле;

2 зубчика чеснока;

30 г каперсов (по желанию);

сок 1 лимона;

1 яйцо;

1 яичный желток;

50 г тертого пармезана4

5 мл жидких сливок;

1 ст. л. горчицы;

2 ст. л. вустерского соуса (чтобы не прогадать, лучше купить готовый);

2 ст. л. хересного уксуса;

10 мл оливкового масла;

соль, перец — по вкусу.В одну кастрюлю с кипящей водой осторожно погрузите яйцо на 9–10 минут.

Зубчики чеснока очистите и измельчите, сваренное вкрутую яйцо измельчите 1 ножом.

Поместите сваренное вкрутую яйцо в одну высокую миску с сырым яичным желтком, горчицей, каперсами, анчоусами, чесноком, вустерским соусом, уксусом, лимонным соком, солью и перцем. Перемешивайте 30 секунд ручным блендером, затем влейте оливковое масло, продолжая перемешивать.

Добавьте тертый пармезан и сливки, перемешивайте еще 20 секунд, добавьте немного холодной воды, если соус слишком густой. Поместите соус в холодильник.

Cоус без масла

А еще есть соус «Цезарь» сливочный, то есть соус-винегрет, сочетающий различные ингредиенты с богатым вкусом. Его автор — двухзвездочный мишленовский шеф-повар Жан-Франсуа Пьеж — предлагает более здоровую, но не менее вкусную версию без масла. Время приготовления — 5 минут.

Ингредиенты на 4 человека:

1/2 зубчика чеснока;

1 яйцо, сваренное вкрутую;

4 соленых филе анчоусов (обессоленных);

1 ст. л. горчица;

несколько капель соуса табаско;

1 чайная ложка вустерского соуса;

7 ст. л. взбитого сыра бланк 0% жирности;

сок 1/2 лайма или желтого лимона;

соль.

Зубчик чеснока выдавите чеснокодавилкой. Поместите все ингредиенты (кроме лимонного сока) с половиной сыра бланк в чашу миксера. Посолите.

Перемешивайте до получения очень гладкой текстуры. Добавьте оставшуюся часть бланка. Еще раз перемешайте. Добавьте сок половины лимона и перемешайте в последний раз.