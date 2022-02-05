Как выбрать горный велосипед?

Несмотря на то, что сильные, жесткие и легкие (бесшумные) 29ers, несомненно, станут более распространенными в течение следующих нескольких лет — наряду с подходящими шинами и рамами — на данный момент выбор остается в основном таким же: предпочитайте большие обручи для больших миль или меньшие, более прочные ломая тропы. Плюс размеры действительно могут окупиться у хардтейлов, но они чувствительны к давлению в шинах, и возникает вопрос, действительно ли они здесь, чтобы остаться.

Выберите hardtail или full-suss

Задний амортизатор, подшипники, навесное оборудование и дополнительное производственное усложнение полной подвески — все это стоит денег. Следовательно, вы, вероятно, получите лучшую спецификацию деталей на твердом хвосте по сравнению с велосипедом с полным обзором по той же цене. У вас будет меньше обслуживания и меньше проблем.

С другой стороны, велосипеды с полным обзором теперь более продвинуты, чем когда-либо, поэтому их преимущества могут перевесить их недостатки. Отпадает необходимость и в увольнении, но забудьте о том, что нужно «учиться» на жестком хвосте, прежде чем получить «большой велосипед» — это миф. Действительно, это предпочтение.

Не зацикливайтесь на весе

Вес важен, но для бездорожья сила незначительно важнее. У Flimsy нет места, когда случайные камни, корни и колеи могут схватить вас со всех сторон — точность рулевого управления, повороты и уверенность — все это страдает, затягивая вашу скорость. Лучше нести несколько лишних килограммов и держать свой велосипед подальше от живой изгороди. И из мастерской тоже.

Остерегайтесь ярких безделушек

Не дайте себя одурачить хорошему заднему механизму (переключателю): для них характерно быть повышенным, чтобы помочь продать мотоцикл. Качественный мех важен, но также важны переключатели и шатуны — даже цепные цепи не слишком отстают. Имейте в виду, что компоненты с более низкими характеристиками тяжелее, более элементарны и не стоят того, чтобы платить за них, так что учитывайте план будущих обновлений. У FSA есть множество качественных компонентов MTB.