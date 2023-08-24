Описание приготовления:
Для приготовления можно взять и целую рыбу, порезав ее на стейки. Сметану выбирайте густую и жирную или замените на натуральный йогурт. Сыр берите хорошо плавящийся, прекрасно подойдет моцарелла или пармезан. Рыбу можно подавать с любым гарниром или как самостоятельное блюдо со свежими овощами.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Минтай Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Минтай 400 Грамм (филе)
- Сметана 100 Грамм
- Сыр 80 Грамм (твердый)
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Масло растительное 1 Чайная ложка (без запаха)
Количество порций 4
Калорийность
125 ккал
Калорийность
15 г
Белки
7 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Минтай в сметане с сыром в духовке»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления минтая в сметане с сыром в духовке.
Форму смажьте растительным маслом и выложите филе минтая кожей вниз. Рыбу посолите и поперчите.
Смешайте сметану и тертый на средней терке сыр. Выложите массу поверх минтая.
Запекайте минтай в горячей духовке при температуре 180 градусов в течение 30 минут. Минтай в сметане с сыром в духовке готов.
Приятного аппетита!