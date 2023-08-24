Описание приготовления:

Для приготовления можно взять и целую рыбу, порезав ее на стейки. Сметану выбирайте густую и жирную или замените на натуральный йогурт. Сыр берите хорошо плавящийся, прекрасно подойдет моцарелла или пармезан. Рыбу можно подавать с любым гарниром или как самостоятельное блюдо со свежими овощами.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Минтай Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Минтай 400 Грамм (филе)

Сметана 100 Грамм

Сыр 80 Грамм (твердый)

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Масло растительное 1 Чайная ложка (без запаха)

Количество порций 4

Калорийность

125 ккал

Калорийность

15 г

Белки

7 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Минтай в сметане с сыром в духовке»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления минтая в сметане с сыром в духовке.

Форму смажьте растительным маслом и выложите филе минтая кожей вниз. Рыбу посолите и поперчите.

Смешайте сметану и тертый на средней терке сыр. Выложите массу поверх минтая.

Запекайте минтай в горячей духовке при температуре 180 градусов в течение 30 минут. Минтай в сметане с сыром в духовке готов.

Приятного аппетита!