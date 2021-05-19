Как выбрать хороший нож для кухни

Нож всегда был, есть и будет самым обязательным, незаменимым аксессуаром на любой кухне. Его всегда используют даже повара-любители, ведь без него нельзя выполнить самые стандартные, обычные действия при приготовлении блюд. Никакой кухонный комбайн или другой современный девайс с широким набором функций не сможет стать полноценной заменой такому аксессуару. Современные производители предлагают большое разнообразие ножей, среди которых есть как универсальные, так и специализированные, для определенных типов продуктов.

Посещая интернет магазин ножей, большинство пользователей хотят найти функциональное изделие, с помощью которого можно будет приготовить как обычный обед, так и сервировать праздничный стол. Нож был одним из первых инструментов, который научились делать и активно использовать первые люди, наши далекие предки. С тех пор это приспособление эволюционировало, изменило форму, но не утратило своей актуальности и необходимости на любой кухне.

Стальные ножи: преимущества и недостатки

При покупке изделия стоит обращать внимание не только на его форму, лезвие и эргономичность, но также материал, из которого он выполнен. Самыми популярными являются нержавеющая или углеродистая сталь и керамика. Каждое сырье имеет свои преимущества и недостатки. Так, стальные ножи наиболее распространены, благодаря следующим достоинствам:

Широкий ассортимент. Большинство разнообразных моделей, присутствующих на рынке сейчас, делаются именно из углеродистой или нержавеющей стали.

Высокая прочность. Она гармонично сочетается с отличными показателями вязкости.

Устойчивость к коррозии. Ею обладают сплавы из нержавеющей стали.

Возможность наточить лезвие самостоятельно, когда в этом возникнет необходимость.

Доступная стоимость.

Но стальные ножи также и неудобны тем, что слишком быстро становятся тупыми и вскоре после применения требуют повторного затачивания.

Преимущества керамических ножей

Такие эстетически привлекательные модели сейчас пребывают на пике популярности. Они отличаются по расцветкам, бывают не только с белым лезвием. К главным достоинствам таких моделей относят:

Способность не окрашиваться от еды, не затупляться со временем.

Не дают неприятный металлический привкус. Такое возможно у некоторых стальных моделей.

Высокая прочность.

Острота, хорошее удерживание заточки.

Простота ухода.

Но лезвие не гнется и может разбиться при падении.