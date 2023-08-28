Суп харчо классический – это сытное, в меру пикантное и ароматное блюдо для интересного семейного обеда. Такое горячее угощение никого не оставит равнодушным. Для его приготовления в домашних условиях используйте проверенную кулинарную подборку из десяти простых и вкусных рецептов с пошаговыми фотографиями.

Классический суп харчо в домашних условиях

Классический суп харчо в домашних условиях – это насыщенное по вкусу, ароматное и невероятно питательное блюдо, которое разнообразит ваше домашнее меню. Приготовить аппетитное угощение сможет каждый. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Ингредиенты –+6 порц.

Говядина на кости ¾ кг

Вода 2 л.

Корень сельдерея 50 гр.

Корень петрушки 1 шт.

Петрушка 3 ветки

Лук репчатый 3 шт. (набольшие)

Морковь 2 шт.

Лавровый лист 3 шт.

Перец чёрный горошек ½ ст.л.

Перец душистый горошком ½ ст.л.

Помидоры 2 шт.

Перец чили 1 шт.

Рис длиннозерный 5 ст.л.

Ткемали 4 ст.л.

Приправа «Хмели-Сунели» 1 ст.л.

Лук зелёный 40 гр.

Базилик свежий 3 ветки

Кинза 3 сетки

Чеснок 5 зуб.

Сахар-песок 2 ст.л.

Соль по вкусу

Шаги 120 мин.

Классический суп харчо легко готовится в домашних условиях. Сперва приготовим бульон. Для этого говядину на кости рубим на части. Кладем в кастрюлю, заливаем холодной водой и доводим до кипения. В процессе варки обязательно убираем пену. Режем на крупно коренья, морковь и луковицу режем на половинки. Подготовленные продукты опускаем в бульон. Варим полтора часа на умеренном огне. За 20 минут до готовности добавляем соль и специи: лавровый лист и горошины перца. Процеживаем готовый бульон, мясо отделяем от косточек. Выкладываем это мясо в кастрюлю и заливаем процеженным бульоном. Оставшийся лук режем тонкими полукольцами или небольшими кубиками. Измельчаем острый перец и помидоры. Овощи выкладываем в бульон с мясом, доводим до кипения. Варим 15 минут, затем добавляем рис, ткемали, хмели-сунели и варим 15 минут. В глубокой миске вымешиваем измельченную зелень, чеснок и сахар. Ароматную заготовку из зелени выкладываем в суп. Солим содержимое, доводим до кипения и выключаем огонь. Закрываем блюдо крышкой и оставляем на 15 минут. Классический суп харчо в домашних условиях готов. Разливайте по тарелкам и угощайтесь!

Настоящий харчо по-грузински с рисом

Настоящий харчо по-грузински с рисом – это знаменитое и любимое многими горячее блюдо для яркого и сытного беда. Такой пикантный грузинский суп порадует насыщенным вкусом, ароматом и аппетитным внешним видом. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту.

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Ребра говяжьи – 400 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Чеснок – 1,5 головки.

Вода – 3 л.

Масло растительное – 4 ст.л.

Фарш говяжий – 300 гр.

Рис – 100 гр.

Паста томатная – 2 ст.л.

Хмели-сунели – 0,5 ч.л.

Орегано – 1 ч.л.

Перец чили – 0,5 шт.

Лист лавровый – 1 шт.

Зира – 0,5 ч.л.

Орехи грецкие – 50 гр.

Ткемали – 2 ст.л.

Кинза – 8 веток.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Одну луковицу режем на половинки, так же поступаем и с головкой чеснока. Выкладываем овощи и говяжьи ребра на противень с пергаментом.

Шаг 2. Запекаем продукты 20 минут при температуре 220°.

Шаг 3. Запеченные ингредиенты заливаем водой и варим около 60-90 минут до полной готовности говяжьих ребер.

Шаг 4. Оставшуюся луковицу измельчаем и обжариваем на растительном масле до мягкости.

Шаг 5. Добавляем сюда говяжий фарш, хорошо все перемешиваем и обжариваем.

Шаг 6. К фаршу с луком добавляем промытый рис.

Шаг 7. Добавляем сюда измельченные перец чили и томатную пасту. Перемешиваем.

Шаг 8. Выливаем сюда 2-3 половника бульона, перемешиваем и тушим под крышкой 5 минут на медленном огне.

Шаг 9. В обжарку добавляем орегано, хмели-сунели, зиру и ткемали. Солим по вкусу. Перемешиваем.

Шаг 10. Готовый бульон процеживают через сито. Лук и чеснок убираем – они больше не понадобятся.

Шаг 11. Процеженный бульон выкладываем в обжарку. Заготовку доводим до кипения и варим на минимальном огне 20 минут.

Шаг 12. С ребер снимаем мясо и выкладываем его в суп.

Шаг 13. Добавляем сюда измельченные грецкие орехи и лавровый лист.

Шаг 14. Выкладываем в суп измельченный чеснок. Варим 15 минут и выключаем огонь. Закрываем крышкой и даем настояться 20 минут.

Шаг 15. Настоящий харчо по-грузински с рисом готов. Подавайте яркое блюдо к столу, дополнив зеленью!

Классическое харчо с говядиной

Классическое харчо с говядиной никого не оставит равнодушным. Сытный горячий суп выходит очень ярким по вкусу и ароматным. Такое блюдо послужит идеальным решением для большого семейного обеда. Для приготовления берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Говядина на кости – 1 кг.

Вода – 2,5 л.

Рис – 120 гр.

Паста томатная – 2 ст.л.

Лук репчатый средний – 4 шт.

Масло растительное – для жарки.

Мука – 1 ст.л.

Корень петрушки – 1 шт.

Лист лавровый – 2 шт.

Орехи грецкие очищенные – 50 гр.

Хмели-сунели – 1 ч.л.

Сок гранатовый натуральный – 130 мл.

Кинза – 4 ветки.

Базилик – 4 ветки.

Перец острый стручковый – 1 шт.

Чеснок –1 головка.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сперва приготовим бульон. Говядину разделываем на части, заливаем водой и варим полтора часа. В процессе варки обязательно убираем пену.

Шаг 2. Бульон процеживаем через сито. Говядину остужаем и отделяем от косточек. Мясо режем на небольшие кусочки, заливаем половником бульона и на время оставляем.

Шаг 3. Доводим бульон до кипения, выкладываем сюда рис и добавляем соль. Отправляем в суп порезанную говядину и варим все вместе 10 минут. Затем вмешиваем сюда томатную пасту.

Шаг 4. Измельчаем репчатый лук и жарим его на растительном масле около 5 минут.

Шаг 5. Обжаренный лук опускаем в суп, перемешиваем. Солим, перчим, дополняем лавровым листком и тертым корнем петрушки.

Шаг 6. Дальше добавляем измельченные грецкие орехи. Варим 5 минут, добавляем хмели-сунели и вливаем натуральный гранатовый сок. Варим на слабом огне еще 5 минут.

Шаг 7. Измельчаем кинзу, базилик, острый перец и чеснок.

Шаг 8. Отправляем измельченные продукты в суп и выключаем огонь. Закрываем блюдо крышкой, укутываем полотенцем и оставляем на 10 минут.

Шаг 9. Классическое харчо с говядиной готово. Угощайтесь!

Как приготовить харчо из свинины в домашних условиях

Как приготовить харчо из свинины в домашних условиях, рассказываем в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. С простым кулинарным процессом справятся даже новички. Обязательно берите на заметку идею и радуйте родных аппетитным и питательным горячим блюдом.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Свинины – 0,6 кг.

Картофель – 3 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Рис – 100 гр.

Чеснок – 1 головка.

Помидоры/томатная паста – 3 шт./2 ч.л.

Масло растительное – 30 мл.

Хмели-сунели – по вкусу.

Перец красный молотый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Вода – 2,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты из списка.

Шаг 2. Свинину делим на куски, заливаем водой и доводим до кипения. Затем варим 40 минут на небольшом огне, постоянно убирая пену.

Шаг 3. Очищаем и измельчаем репчатый лук.

Шаг 4. Небольшими кубиками разделываем очищенный картофель.

Шаг 5. Отмеряем необходимое количество риса и несколько раз промываем его водой.

Шаг 6. В кастрюлю с отварным мясом добавляем рис, лук и картофель. Варим 20 минут.

Шаг 7. Ошпариваем помидоры кипятком, очищаем их и измельчаем.

Шаг 8. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выкладываем сюда измельченные помидоры, томим их на умеренном огне 5 минут.

Шаг 9. Томатную массу выкладываем в суп. Солим блюдо, дополняем специями и варим еще 5 минут.

Шаг 10. Мелко рубим промытую зелень и чеснок.

Шаг 11. Добавляем зелень и чеснок в суп и выключаем огонь. Закрываем блюдо крышкой и даем ему настояться 20 минут.

Шаг 12. Теперь вы знаете, как приготовить харчо из свинины в домашних условиях. Обязательно попробуйте!

Настоящее классическое харчо из баранины с рисом

Настоящее классическое харчо из баранины с рисом – это невероятно питательное и яркое по вкусу блюдо, которое точно разнообразит ваше обеденное меню. Приготовить аппетитное угощение сможет каждый. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 3 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Баранины на кости – 1 кг.

Вода – 2 л.

Тклапи – 1 кусок. 10х10 см.

Лук репчатый красный – 5 шт.

Рис длиннозерный – 200 гр.

Кинза – 8 веток.

Петрушка – 8 веток.

Чеснок – 4 зубчика.

Перец острый стручковый – 1 шт.

Орехи грецкие молотые – 150 гр.

Харчос-сунели – 1,5 ч.л.

Лист лавровый – 3 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Перец душистый горошек – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Баранину на кости рубим на части и кладем в кастрюлю, заливаем водой и доводим до кипения на медленном огне.

Шаг 2. В процессе варки обязательно убираем пену шумовкой. После кипения уменьшаем огонь и варим бульон с мясом 2 часа.

Шаг 3. Тклапи кладем в небольшую тарелку, заливаем небольшим количеством кипятка и перемешиваем. Оставляем на 15 минут до размягчения.

Шаг 4. В бульон отправляем измельченный лук, рис и связанный пучок зелени. Варим все вместе 15 минут. Пару веток кинзы оставляем для дальнейшего добавления в суп.

Шаг 5. Измельчаем чеснок и растираем его с солью, измельченными орехами, острым перцем и небольшим количеством кинзы. Выливаем сюда немного бульона и еще раз тщательно вымешиваем.

Шаг 6. Выкладываем в суп тклапи, ароматную заготовку с чесноком и специи. Варим еще 10 минут на слабом огне, затем удаляем пучок зелени и выключаем плиту. Закрываем блюдо крышкой и оставляем на 15 минут.

Шаг 7. Настоящее классическое харчо из баранины с рисом готово. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу!

Простое и вкусное харчо из курицы

Простое и вкусное харчо из курицы – это аппетитное и несложное в исполнении блюдо для домашнего обеденного стола. Такой горячий порадует питательностью и насыщенным вкусом. Для быстрого исполнения используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Голень куриная – 3 шт.

Вода – 2 л.

Морковь – 100 гр.

Лук репчатый белый – 80 гр.

Рис басмати – 40 гр.

Лист лавровый – 3 шт.

Паста томатная – 60 гр.

Хмели-сунели – 1 ч.л.

Перец душистый горошек – 0,5 ч.л.

Соль – по вкусу.

Чеснок – 4 зуб.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Снимаем кожуру с куриных ножек, промываем их под водой.

Шаг 2. Выкладываем ножки в кастрюлю и заливаем водой. Варим бульон 40-60 минут после закипания. В процессе варки обязательно убираем пену.

Шаг 3. Измельчаем лук и натираем на терке морковь, обжариваем овощи на растительном масле до мягкости. Затем перекладываем в готовый бульон. Отварные ножки остужаем, отделяем мясо от костей и отправляем его обратно в кастрюлю.

Шаг 4. Хорошо рис промываем под водой и выкладываем в кастрюлю.

Шаг 5. Подготовим необходимые специи из списка. Чеснок режем на небольшие части. Отправляем лавровый лист, душистый перец, хмели-сунели и чеснок в суп, солим по вкусу.

Шаг 6. Сюда же выкладываем томатную пасту.

Шаг 7. Перемешиваем содержимое и варим до готовности риса, затем выключаем огонь. Даем настояться под крышкой до подачи.

Шаг 8. Простое и вкусное харчо из курицы готово. Разливайте по тарелкам и угощайтесь!

Как приготовить харчо с рисом и томатной пастой

Как приготовить харчо с рисом и томатной пастой, делимся в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Ваши близкие не смогут устоять перед ярким вкусом и питательными свойствами горячего блюда. Обязательно берите на заметку идею и приступайте к процессу!

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Говядина – 0,6 кг.

Рис – 150 гр.

Вода – 2,5 л.

Лук репчатый – 1 шт.

Паста томатная – 25 гр.

Специи для супа – по вкусу.

Кинза – 1 пучок.

Чеснок – по вкусу.

Уцхо-сунели – 2 ч.л.

Соль – по вкусу.

Сахар – по вкусу.

Петрушка – 1 пучок.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Варим бульон из говядины около 40 минут после закипания. Солим по вкусу и обязательно убираем пену.

Шаг 2. Мясо достаем из бульона и даем ему остыть. Сам бульон процеживаем и ставим обратно на огонь.

Шаг 3. Отдельно обжариваем измельченный репчатый лук на растительном масле. Добавляем к нему специи для супа.

Шаг 4. Можно использовать специальную заправку для харчо.

Шаг 5. В сковороду выкладываем хорошо промытый рис, аккуратно перемешиваем и немного обжариваем.

Шаг 6. Остывшую говядину режем небольшими кубиками и отправляем обратно в бульон.

Шаг 7. Выкладываем в суп зажарку с рисом и луком. Сразу же добавляем томатную пасту, перемешиваем и варим 20 минут.

Шаг 8. Растираем в ступке уцхо-сунели.

Шаг 9. Измельчаем чеснок и кинзу.

Шаг 10. Специи, чеснок и кинзу отправляем в суп. Выключаем огонь и даем блюду настояться под крышкой 20 минут.

Шаг 11. Теперь вы знаете, как приготовить харчо с рисом и томатной пастой. Берите на заметку!

Настоящее грузинское харчо с грецкими орехами

Настоящее грузинское харчо с грецкими орехами – это любимое многими традиционное горячее блюдо для яркого и питательного обеда. Такой суп порадует насыщенным вкусом, пикантностью и аппетитным ароматом. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 3 часа 40 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Говядина на косточки – 0,8 кг.

Рис – 70-120 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Чеснок – 1 головка.

Помидоры – 2 шт.

Соус ткемали – 100 гр.

Орехи грецкие – 100 гр.

Соль – 2 ч.л.

Перец острый стручковый – 1 шт.

Кориандр – 0,5 ч.л.

Вода– 3 л.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Хмели-сунели – 2 ч.л.

Кинза – 1 пучок.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куски мяса заливаем холодной водой и доводим до кипения.

Шаг 2. В процессе варки обязательно убираем пену. Варим до полной готовности мяса около 2 часов.

Шаг 3. Через час бульон солим. Затем его остужаем и удаляем жир, который образуется на поверхности. Приготовление настоящего хорошего бульона – долгий процесс, поэтому можете приготовить его заранее.

Шаг 4. Подготовим все остальные продукты. Овощи сразу очищаем и промываем.

Шаг 5. Мясо из бульона остужаем и разбираем на волокна. Сам бульон процеживаем и снова доводим до кипения. Добавляем сюда рис и варим 10 минут.

Шаг 6. В чашу блендера отправляем очищенные орехи с чесноком. Перемалываем.

Шаг 7. Вымешиваем орехи с сухими специями: кориандром, черным молотым перцем и хмели-сунели.

Шаг 8. Измельчаем очищенный репчатый лук.

Шаг 9. Жарим лук на говяжьем жире и растительном масле до румянца.

Шаг 10. Ошпариваем помидоры, очищаем их и измельчаем в блендере.

Шаг 11. Измельченные помидоры отправляем к луку, перемешиваем и тушим все вместе 5 минут.

Шаг 12. Измельчаем острый перец.

Шаг 13. В сковороду с луком отправляем острый перец, лавровый лист и смесь из орехов и чеснока. Снова все перемешиваем и тушим еще 5 минут.

Шаг 14. Добавляем сюда измельченную кинзу и соус ткемали.

Шаг 15. Перемешиваем и убираем с огня.

Шаг 16. Заправку выкладываем в суп вместе с мясом, солим по вкусу и доводим до кипения. Спустя пару минут выключаем огонь и даем блюду настояться под крышкой.

Шаг 17. Настоящее грузинское харчо с грецкими орехами готово. Подавайте к столу!

Суп харчо с перловкой

Суп харчо с перловкой – это вкусное и простое в исполнении блюдо для домашнего обеда. Такой продукт порадует питательностью и аппетитным внешним видом. Для быстрого исполнения используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки. Разнообразьте привычное меню!

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Баранина – 0,5 кг.

Лук репчатый – 2 шт.

Паста томатная – 80 гр.

Крупа перловая – 4 ст.л.

Чеснок – 3 зубчика.

Зелень – 40 гр.

Паприка – 1 ч.л.

Хмели-сунели – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по списку.

Шаг 2. Куски баранины заливаем водой и доводим до кипения, затем варим около 90 минут. В процессе варки обязательно убираем пену.

Шаг 3. Заранее промываем перловую крупу и на время заливаем ее кипятком. Мелко рубим зелень, чеснок и лук.

Шаг 4. Нарезанный лук обжариваем до румянца на сковороде с растительным маслом. Добавляем сюда чеснок и томатную пасту, перемешиваем и томим под крышкой до получения густого соуса.

Шаг 5. Бульон процеживаем и снова кипятим, добавляем сюда перловую крупу и луковую массу. Варим 20 минут. Остужаем мясо, отделяем его от кости и отправляем обратно в суп.

Шаг 6. Варим блюдо еще 20 минут, затем дополняем солью, специями и зеленью. Варим еще 15 минут и убираем с огня.

Шаг 7. Суп харчо с перловкой готов. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!

Классическое харчо с ткемали

Классическое харчо с ткемали – это яркое по вкусу, в меру пикантное и невероятно питательное блюдо для вашего аппетитного домашнего обеда. Приготовить интересный суп с добавлением ткемали сможет каждый. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 2 часа 50 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Говядина – 400 гр.

Чеснок – 1 головка.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Рис – 3 ст.л.

Зелень – 1 пучок.

Ткемали пюре – 0,5 ст.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Хмели-сунели – по вкусу.

Орехи грецкие очищенные – 0,5 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим основные ингредиенты.

Шаг 2. Куски мяса заливаем водой и доводим до кипения. Варим полтора часа до образования наваристого бульона. В процессе варки обязательно убираем пену.

Шаг 3. Из готового бульона достаем мясо, остужаем его и отделяем от косточки. Кладем мясо обратно в бульон.

Шаг 4. Перьями режем репчатый лук, очищаем чеснок, мелкими кубиками рубим морковь, измельчаем зелень.

Шаг 5. Добавляем в суп ткемали, перемешиваем, доводим до кипения и варим 5 минут. Добавляем сюда нарезанную морковь и варим все вместе еще 10 минут.

Шаг 6. Выкладываем в суп порезанный лук, томим под крышкой при небольшом кипении 30 минут.

Шаг 7. Подрумяниваем орехи на сухой сковороде, затем растираем их в ступке.

Шаг 8. К орехам добавляем измельченный чеснок и растираем все вместе.

Шаг 9. Возвращаемся к супу. Кладем сюда рис. Варим 10 минут.

Шаг 10. Выкладываем в блюдо заправку из орехов и чеснока, варим еще 15 минут.

Шаг 11. В тарелке соединяем соль и специи из списка.

Шаг 12. Все эти специи отправляем в суп, перемешиваем и варим 5 минут при небольшом кипении.

Шаг 13. Посыпаем суп измельченной зеленью и кипятим еще пару минут. Выключаем плиту и даем угощению настояться перед подачей.

Шаг 14. Классическое харчо с ткемали готово. Скорее пробуйте!