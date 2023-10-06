Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить огурцы по-индийски. Из овощей также можно добавить стебель сельдерея, а из зелени добавить лист вишни и смородины для аромата. Винный белый уксус можно заменить на яблочный. На вкус огурцы получаются пикантные, чуть сладковатые и очень удачно сочетаются с остальными овощами.
Основной ингредиент: Овощи / Огурец Блюдо: Заготовки / Маринование / Закуски География кухни: Индийская / Восточная Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Огурцы 400 Грамм
- Вода 450 Миллилитров
- Соль 1/2 Ст. ложки
- Сахар 1,5 Ст. ложки
- Перец душистый 2 Штуки (горошек)
- Перец черный 6 Штук (горошек)
- Гвоздика 2 Штуки (бутон)
- Петрушка 3 Штуки (веточка)
- Болгаркий перец 1 Штука
- Лук красный 50 Грамм
- Чеснок 4 Зубчика
- Лавровый лист 1 Штука
Количество порций 4
Калорийность
73 ккал
Калорийность
3 г
Белки
1 г
Жиры
13 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Маринованные огурцы по-индийски»
Подготовьте все ингредиенты.
Огурцы предварительно замочите в холодной воде.
Нарежьте болгарский перец ломиками среднего размера, красный лук толстыми перьями, а огурцы брусочками. Чеснок очистите и разрежьте пополам.
Для маринада вскипятите воду с уксусом, лавровым листом, гвоздикой, сахаром, солью и перцем горошком.
Добавьте овощи и бланшируйте их 2 минуты.
Достаньте овощи шумовкой и переложите в чистую стерилизованную банку. Добавьте крупно порубленную петрушку.
Маринад снова доведите до кипения и влейте в банку. Плотно закутите крышкой. Остудите при комнатной температуре, а затем уберите в холодильник на 1 неделю.
Маринованные огурцы огурцы по-индийски готовы, приятного вам аппетита!