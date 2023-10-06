Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить огурцы по-индийски. Из овощей также можно добавить стебель сельдерея, а из зелени добавить лист вишни и смородины для аромата. Винный белый уксус можно заменить на яблочный. На вкус огурцы получаются пикантные, чуть сладковатые и очень удачно сочетаются с остальными овощами.

Основной ингредиент: Овощи / Огурец Блюдо: Заготовки / Маринование / Закуски География кухни: Индийская / Восточная Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Огурцы 400 Грамм

Вода 450 Миллилитров

Соль 1/2 Ст. ложки

Сахар 1,5 Ст. ложки

Перец душистый 2 Штуки (горошек)

Перец черный 6 Штук (горошек)

Гвоздика 2 Штуки (бутон)

Петрушка 3 Штуки (веточка)

Болгаркий перец 1 Штука

Лук красный 50 Грамм

Чеснок 4 Зубчика

Лавровый лист 1 Штука

Количество порций 4

Калорийность

73 ккал

Калорийность

3 г

Белки

1 г

Жиры

13 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Маринованные огурцы по-индийски»

Подготовьте все ингредиенты.

Огурцы предварительно замочите в холодной воде.

Нарежьте болгарский перец ломиками среднего размера, красный лук толстыми перьями, а огурцы брусочками. Чеснок очистите и разрежьте пополам.

Для маринада вскипятите воду с уксусом, лавровым листом, гвоздикой, сахаром, солью и перцем горошком.

Добавьте овощи и бланшируйте их 2 минуты.

Достаньте овощи шумовкой и переложите в чистую стерилизованную банку. Добавьте крупно порубленную петрушку.

Маринад снова доведите до кипения и влейте в банку. Плотно закутите крышкой. Остудите при комнатной температуре, а затем уберите в холодильник на 1 неделю.

Маринованные огурцы огурцы по-индийски готовы, приятного вам аппетита!