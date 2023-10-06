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Маринованные огурцы по-индийски

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Маринованные огурцы по-индийски

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить огурцы по-индийски. Из овощей также можно добавить стебель сельдерея, а из зелени добавить лист вишни и смородины для аромата. Винный белый уксус можно заменить на яблочный. На вкус огурцы получаются пикантные, чуть сладковатые и очень удачно сочетаются с остальными овощами.
Основной ингредиент: Овощи / Огурец Блюдо: Заготовки / Маринование / Закуски География кухни: Индийская / Восточная Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Огурцы 400 Грамм
  • Вода 450 Миллилитров
  • Соль 1/2 Ст. ложки
  • Сахар 1,5 Ст. ложки
  • Перец душистый 2 Штуки (горошек)
  • Перец черный 6 Штук (горошек)
  • Гвоздика 2 Штуки (бутон)
  • Петрушка 3 Штуки (веточка)
  • Болгаркий перец 1 Штука
  • Лук красный 50 Грамм
  • Чеснок 4 Зубчика
  • Лавровый лист 1 Штука

Количество порций 4

Калорийность

73 ккал

Калорийность

3 г

Белки

1 г

Жиры

13 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Маринованные огурцы по-индийски»

Маринованные огурцы по-индийски

Подготовьте все ингредиенты.

Маринованные огурцы по-индийски

Огурцы предварительно замочите в холодной воде.

Маринованные огурцы по-индийски

Нарежьте болгарский перец ломиками среднего размера, красный лук толстыми перьями, а огурцы брусочками. Чеснок очистите и разрежьте пополам.

Маринованные огурцы по-индийски

Для маринада вскипятите воду с уксусом, лавровым листом, гвоздикой, сахаром, солью и перцем горошком.

Маринованные огурцы по-индийски

Добавьте овощи и бланшируйте их 2 минуты.

Маринованные огурцы по-индийски

Достаньте овощи шумовкой и переложите в чистую стерилизованную банку. Добавьте крупно порубленную петрушку.

Маринованные огурцы по-индийски

Маринад снова доведите до кипения и влейте в банку. Плотно закутите крышкой. Остудите при комнатной температуре, а затем уберите в холодильник на 1 неделю.

Маринованные огурцы по-индийски

Маринованные огурцы огурцы по-индийски готовы, приятного вам аппетита!

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