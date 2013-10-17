Как выбрать и купить кабель в интернет-магазине?

от -

Без кабеля невозможно провести телекоммуникации, проложить линию электропередач, подключить электрический прибор. С помощью качественной кабельной продукции от Про100кабель можно создавать электрические сети, линии передач электричества на очень большие расстояния. Современные проводники позволяют выполнять монтажные работы при любой погоде.

Стоит отметить высокую прочность материалов, большинство из них может бесперебойно работать на протяжении десятков лет, без ущерба для качества. Многие люди предпочитают заказывать кабельную продукцию в интернете. Покупки в сети давно стали быстрыми, безопасными и экономичными. Для того, чтобы приобрести определенный шнур, для начала надо разобраться в том, какой именно материал вам необходим.

Какие бывают кабели?

Кабелем называется один или несколько проводников, изолированных друг от друга под одной оболочкой. Каждый тип провода обладает определенными особенностями. Зачастую каждый потенциальный покупатель уже знает, какой кабель ему необходим. Если вы не уверены в своем выборе, специалисты ПростоКабель проконсультируют вас и помогут купить кабель по ценам производителя от завода Одескабель.

Варианты

Силовой

Провод связи

Контрольный

Оптический

Радиочастотный

Греющий

Каждый из проводников имеет свою область применения.

Различия

Существует несколько параметров, на которые нужно обращать внимание в процессе выбора.

Наличие экрана и материал, из которого он изготовлен.

Гибкость провода.

Материал жил и их количество.

Качество изоляции (если она необходима).

Какие кабели используют чаще всего?

Бытовой. Монтаж проводки производят именно из такого материала из двух или трех жил.

Одножильный экранированный коаксиальный. Подходит для подключения антенны к телевизору.

Рипкорд. Достаточно гибкий, используют для монтажа систем безопасности и ламп.

Плоский, круглый. Жилы в проводе медные, используют в быту и в промышленных масштабах.

Выбор кабеля

При выборе проводника большую роль играет количество его жил и сечение. Кроме характеристик о которых вы уже знаете, важно осмотреть провод на наличие повреждений. Никогда не покупайте материал даже с минимальными изъянами.

Материал кабеля

Важно обращать внимание на материал, из которого изготовлены жилы. Медные провода обычно лучше алюминиевых. Однако, если кабель качественно изолирован, то оба варианта прослужат одинаково долго. Материал изготовления больше влияет на то, сколько перегибов кабель может выдержать. Изделия из меди более устойчивые. Если кабель будет проложен внутри помещения, материал его изготовления не играет роли. В случае наружного монтажа стоит обратить внимание на медный проводник.

Медные провода в три раза дороже чем медные, это тоже важно учитывать при выборе.

Гибкость

Жесткий кабель состоит из одной жилы, многожильные варианты — гибкие. Жесткие модели прокладывают под землей и в помещениях, гибкие же — для подключения приборов.

Маркировка проводов

Существует несколько марок проводов, которые чаще всего используются.

ВВГ — наиболее распространенный силовой кабель — https://pro100kabel.com.ua/ru/products/kabelj-silovoj/sor/p108r1827/index.html.

NYM — оснащен дополнительной изоляцией, благодаря ей используется в суровых погодных условиях.

ВВГнг- силовой проводник с негорючими материалами в составе.

ПВС — медный провод с перекрученными жилами. Применяют для подключения бытовых приборов.

Качественный кабель любой марки можно приобрести в интернет-магазине Про100кабель.