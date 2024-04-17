Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат "Примавера". Вместо бобов эдамаме можно использовать зеленый свежий горошек, а стручковую фасоль заменить на зеленую спаржу. Из зелени также можно использовать петрушку и мяту.
Основной ингредиент: Макароны Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Макароны 100 Грамм (фузилли)
- Помидоры черри 50 Грамм
- Стручковая фасоль 50 Грамм
- Бобы 30 Грамм (эдамаме)
- Морковь 40 Грамм
- Майонез 20 Грамм
- Сметана 15 Грамм
- Лимон 1/2 Штуки (сок и цедра)
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Брокколи 60 Грамм
- Оливки 20 Грамм (на гриле)
- Чеснок 1 Зубчик
- Зелень 10 Грамм (лук зеленый, базилик)
Количество порций 1
Калорийность
145 ккал
Калорийность
4 г
Белки
5 г
Жиры
20 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Примавера"»
Подготовьте все ингредиенты.
Брокколи, бобы эдамаме и стручковую фасоль приготовьте на пару. Достаточно будет 3-4 минут. Либо можно просто отварить овощи в кипящей подсоленной воде.
Помидоры черри и оливки разрежьте пополам, морковь очистите и натрите на терке, либо порежьте соломкой.
Макароны отварите до состояния аль денте в кипящей подсоленной воде. Затем слейте воду, промойте макароны в холодной воде и откиньте на сито, чтобы стекла лишняя жидкость.
Для соуса смешайте майонез со сметаной. Добавьте лимонную цедру и сок (по вкусу), измельченный зубчик чеснока, соль и черный молотый перец. Все перемешайте.
Переложите подготовленные овощи с макаронами в глубокую миску, добавьте соус и мелко порезанную зелень. Я использую свежий базилик и зеленый лук.
Все аккуратно перемешайте. После салат можно есть сразу, либо убрать в холодильник на пару часов, чтобы он настоялся.
Перед подачей можно посыпать салат черным молотым перцем и тертым пармезаном. Салат "Примавера" готов, приятного вам аппетита!