Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат "Примавера". Вместо бобов эдамаме можно использовать зеленый свежий горошек, а стручковую фасоль заменить на зеленую спаржу. Из зелени также можно использовать петрушку и мяту.

Основной ингредиент: Макароны Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Макароны 100 Грамм (фузилли)

Помидоры черри 50 Грамм

Стручковая фасоль 50 Грамм

Бобы 30 Грамм (эдамаме)

Морковь 40 Грамм

Майонез 20 Грамм

Сметана 15 Грамм

Лимон 1/2 Штуки (сок и цедра)

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Брокколи 60 Грамм

Оливки 20 Грамм (на гриле)

Чеснок 1 Зубчик

Зелень 10 Грамм (лук зеленый, базилик)

Количество порций 1

Калорийность

145 ккал

Калорийность

4 г

Белки

5 г

Жиры

20 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Примавера"»

Подготовьте все ингредиенты.

Брокколи, бобы эдамаме и стручковую фасоль приготовьте на пару. Достаточно будет 3-4 минут. Либо можно просто отварить овощи в кипящей подсоленной воде.

Помидоры черри и оливки разрежьте пополам, морковь очистите и натрите на терке, либо порежьте соломкой.

Макароны отварите до состояния аль денте в кипящей подсоленной воде. Затем слейте воду, промойте макароны в холодной воде и откиньте на сито, чтобы стекла лишняя жидкость.

Для соуса смешайте майонез со сметаной. Добавьте лимонную цедру и сок (по вкусу), измельченный зубчик чеснока, соль и черный молотый перец. Все перемешайте.

Переложите подготовленные овощи с макаронами в глубокую миску, добавьте соус и мелко порезанную зелень. Я использую свежий базилик и зеленый лук.

Все аккуратно перемешайте. После салат можно есть сразу, либо убрать в холодильник на пару часов, чтобы он настоялся.

Перед подачей можно посыпать салат черным молотым перцем и тертым пармезаном. Салат "Примавера" готов, приятного вам аппетита!