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Салат «Примавера»

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Салат «Примавера»

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат "Примавера". Вместо бобов эдамаме можно использовать зеленый свежий горошек, а стручковую фасоль заменить на зеленую спаржу. Из зелени также можно использовать петрушку и мяту.
Основной ингредиент: Макароны Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Макароны 100 Грамм (фузилли)
  • Помидоры черри 50 Грамм
  • Стручковая фасоль 50 Грамм
  • Бобы 30 Грамм (эдамаме)
  • Морковь 40 Грамм
  • Майонез 20 Грамм
  • Сметана 15 Грамм
  • Лимон 1/2 Штуки (сок и цедра)
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу
  • Брокколи 60 Грамм
  • Оливки 20 Грамм (на гриле)
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Зелень 10 Грамм (лук зеленый, базилик)

Количество порций 1

Калорийность

145 ккал

Калорийность

4 г

Белки

5 г

Жиры

20 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Примавера"»

Салат "Примавера"

Подготовьте все ингредиенты.

Салат "Примавера"

Брокколи, бобы эдамаме и стручковую фасоль приготовьте на пару. Достаточно будет 3-4 минут. Либо можно просто отварить овощи в кипящей подсоленной воде.

Салат "Примавера"

Помидоры черри и оливки разрежьте пополам, морковь очистите и натрите на терке, либо порежьте соломкой.

Салат "Примавера"

Макароны отварите до состояния аль денте в кипящей подсоленной воде. Затем слейте воду, промойте макароны в холодной воде и откиньте на сито, чтобы стекла лишняя жидкость.

Салат "Примавера"

Для соуса смешайте майонез со сметаной. Добавьте лимонную цедру и сок (по вкусу), измельченный зубчик чеснока, соль и черный молотый перец. Все перемешайте.

Салат "Примавера"

Переложите подготовленные овощи с макаронами в глубокую миску, добавьте соус и мелко порезанную зелень. Я использую свежий базилик и зеленый лук.

Салат "Примавера"

Все аккуратно перемешайте. После салат можно есть сразу, либо убрать в холодильник на пару часов, чтобы он настоялся.

Салат "Примавера"

Перед подачей можно посыпать салат черным молотым перцем и тертым пармезаном. Салат "Примавера" готов, приятного вам аппетита!

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