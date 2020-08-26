Как выбрать и купить квартиру в новострое в Киеве с готовым ремонтом

Квартиры на первичном рынке недвижимости имеют множество достоинств по сравнению с вторичным рынком жилья. Эксперты рынка недвижимости рекомендуют купить квартиру в новострое в киеве непосредственно от застройщика, поскольку так можно избежать некоторых неприятных моментов и получить полностью прозрачную с юридической точки зрения сделку. ЖК «София» на правом берегу столицы – идеальный вариант по расположению, стоимости и инфраструктуре.

Квартиры с ремонтом в новостройках: выгоды и преимущества

Квартира с косметическим ремонтом в Киеве – идеальный вариант для тех, кто хочет быстро въехать в свою квартиру и сэкономить на самостоятельном ремонте.

Преимущества покупки квартиры в новостройке с готовым ремонтом:

это очень выгодное вложение, поскольку при самостоятельном выполнении ремонта нужно потратить еще 30-40% стоимости квартиры на стройматериалы и оплату труда рабочих;

разнообразие планировок и дизайнов на любой вкус;

с ремонтом предлагаются однокомнатные небольшие студии для одиноких жильцов, так и трехкомнатные апартаменты для больших семей с детьми;

высокий уровень комфорта благодаря применению качественных современных материалов, установленному автономному отоплению и электропроводке;

создание индивидуального дизайна, который полностью соответствует пожеланиям покупателя.

Застройщик предлагает без посредников приобрести квартиру эконом-, комфорт- или бизнес-класса. Ремонт выполняется из качественных материалов, что дает возможность покупателям с любым достатком купить уютное и недорогое жилье. Все ремонтные работы выполняются механизированным способом, что существенно улучшает качество ремонта. Устанавливаются мебельные гарнитуры и встроенные элементы от надежных изготовителей и поставщиков. При покупке такого жилья можно не задумываться о ремонте, а въезжать и наслаждаться жизнью в экологически чистом районе.

Жилье в новостройках на правом берегу в Киеве

В Киеве наиболее престижные районы для проживания расположены на правом берегу, и киевляне, проживающие здесь, очень гордятся своим местом жительства. По причине престижа и высокого статуса многие покупатели стремятся приобрести жилье в новостройке именно на правом берегу. Но не у всех есть финансовые возможности для покупки жилья в элитных новостроях.

Для тех, кто предпочитает первичный рынок и желает недорого купить квартиру в киеве новострой правый берег предлагает отличный вариант – ЖК «София» от Мартынова. Такое жилье – это невысокая стоимость, выгодные условия рассрочки при покупке на стадии строительства, вся инфраструктура города в доступности.

Жилой комплекс находится в экологически чистой зоне, а добраться в любую точку Киева на собственном авто или общественном транспорте не займет много времени. В ЖК предлагаются одно-, двух-, трехкомнатные квартиры, двухуровневые апартаменты. По желанию можно приобрести жилье с черновой отделкой или выполненным ремонтом. Новостройка порадует продуманными планировками и дизайном, удобным расположением.

За профессиональной консультацией можно обратиться к специалистам отдела продаж. Они помогут с выбором жилья, подскажут плюсы и минусы выбранных вариантов.