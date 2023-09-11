Пирог с половинками яблок к чаю

Готовя пироги с яблоками, мы чаще всего нарезаем фрукты ломтиками или же кубиками. Именно потому сегодняшний рецепт очень сильно отличается от привычных нам. Редакция «Со Вкусом» расскажет, как испечь вкусный пирог с половинками яблок.

Такая выпечка выглядит уж очень нарядно и оригинально. К тому же вы можете ее разрезать на порционные кусочки и получить 12 вкуснейших песочных пирожных, которыми удастся накормить всё семейство.

Как правильно приготовить пирог с половинками яблок

Хитрый трюк. Чтобы охлажденное сливочное масло не нагревалось от температуры рук, обваливаем его периодически в пшеничной муке. Только после этого натираем продукт на терке и добавляем к остальным ингредиентам. В ином случае измельчить масло будет очень тяжело.

Ингредиенты

Пшеничная мука400 г Сливочное масло200 г Сметана150 г Яйцо2 шт. Разрыхлитель1 ч. л. Сахар100 г Соль1 щеп. Яблоко6 шт. Корица по вкусу

Приготовление

В глубокую емкость всыпаем пшеничную муку и разрыхлитель. Хорошенько перемешиваем. Добавляем охлажденное сливочное масло, натертое на крупной терке. Перетираем руками всё в мелкую крошку.Отделяем белки от желтков. В отдельной емкость соединяем сметану жирностью 20 % с желтками. Добавляем сахар и соль. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты до однородности.В песочной крошке делаем по центру углубление. Вливаем в него сметанную смесь. Замешиваем однородное тесто, слегка липнущее к рукам. Выкладываем его на стол, присыпанный мукой. Разделяем тесто на 2 части (большую и меньшую). Обматываем пищевой пленкой каждый кусочек отдельно и отправляем их в холодильник на 1 час.Очищаем яблоки от кожуры. Разрезаем их пополам. Аккуратно удаляем сердцевинки.Вырезаем кусочек пергамента по размеру противня. Присыпаем его мукой. Выкладываем на пергамент меньший кусочек теста. Раскатываем его в тонкий пласт. Перекладываем пергамент с тестом на противень. Слегка смазываем его белком. Выкладываем на тесто половинки яблок (срезом вниз) на одинаковом расстоянии друг от друга. Присыпаем фрукты молотой корицей, используя ситечко.Берем крупный кусочек теста. Также раскатываем его в пласт на пергаменте, присыпанном мукой. Сворачиваем тесто с пекарской бумагой в рулон. Затем разматываем его, накрывая пластом фруктовые половинки. Поправляем тесто так, чтобы между яблоками образовались складки.Защипываем края теста, не натягивая его. Прокалываем вилкой каждое яблоко. Отправляем противень в разогретую до 180 градусов духовку на 45–50 минут.

Помните, что яблоко — звезда этого сладкого блюда. Вкус этого фрукта очень сильно ощущается в выпечке. Потому выбирайте только самые спелые и ароматные плоды, которые не должны быть слишком твердыми.