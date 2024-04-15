Рецепт: Салат из крабовых палочек с овощами — легкий и воздушный

Ингредиенты:

крабовые палочки — 180 гр.;

лук красный — 1 шт.;

морковь по-корейски — 100 гр.;

майонез — 3 ст.л.;

горчица французкая в зернах — 1 ст.л.;

томаты черри — 15 шт.;

капуста пекинская — 100 гр.

Способ приготовления: Кажется, крабовые палочки любят почти все, потому что продукт этот не только вкусный, но и лёгкогодоступный и простой в приготовлении. В сочетании с овощами крабовый салат станет не только вкусным, но и достаточно лёгким.

Красный лук нарезаем полукольцами и заливаем его крутым кипятком, чтобы ушла лишняя горечь. Оставляем постоять в воде пятнадцать минут для закрепления результата.

Крабовые палочки тоненько нарезаем вдоль, чтобы получилась своеобразная лапша. Такой способ нарезки достаточно непривычен и очень эффектно необычно выглядит в готовом салате. Более того, нарезка вводит некоторых в заблуждение, и едоки совершенно теряются, не понимая, что у них в тарелке.

К нарезанным крабовым палочкам добавляем заранее откинутый на дуршлаг и избавленный от лишней влаги красный лук и корейскую морковь. У меня была корейская морковь с вкраплениями соевой спаржи.

Еще в салат добавляем тонко порезанную хрустящую пекинскую капусту.

Последней деталью нашего салата будут разрезанные на половинки мелкие помидоры черри.

Заправкой для этого крабового салата послужит майонеза с французской зерновой горчицей.

Заправляем салат, хорошо перемешиваем и подаем его к столу в общей салатнице, украсив половинками помидоров черри и веточками свежего укропа.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 15 мин.