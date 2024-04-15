Рецепт: Салат из крабовых палочек с овощами — легкий и воздушный

Ингредиенты:
крабовые палочки — 180 гр.;
лук красный — 1 шт.;
морковь по-корейски — 100 гр.;
майонез — 3 ст.л.;
горчица французкая в зернах — 1 ст.л.;
томаты черри — 15 шт.;
капуста пекинская — 100 гр.
Способ приготовления: Кажется, крабовые палочки любят почти все, потому что продукт этот не только вкусный, но и лёгкогодоступный и простой в приготовлении. В сочетании с овощами крабовый салат станет не только вкусным, но и достаточно лёгким.
Красный лук нарезаем полукольцами и заливаем его крутым кипятком, чтобы ушла лишняя горечь. Оставляем постоять в воде пятнадцать минут для закрепления результата.
Крабовые палочки тоненько нарезаем вдоль, чтобы получилась своеобразная лапша. Такой способ нарезки достаточно непривычен и очень эффектно необычно выглядит в готовом салате. Более того, нарезка вводит некоторых в заблуждение, и едоки совершенно теряются, не понимая, что у них в тарелке.
К нарезанным крабовым палочкам добавляем заранее откинутый на дуршлаг и избавленный от лишней влаги красный лук и корейскую морковь. У меня была корейская морковь с вкраплениями соевой спаржи.
Еще в салат добавляем тонко порезанную хрустящую пекинскую капусту.
Последней деталью нашего салата будут разрезанные на половинки мелкие помидоры черри.
Заправкой для этого крабового салата послужит майонеза с французской зерновой горчицей.
Заправляем салат, хорошо перемешиваем и подаем его к столу в общей салатнице, украсив половинками помидоров черри и веточками свежего укропа.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 15 мин.