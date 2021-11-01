Как выбрать какой автомобиль купить

Проводите исследования как ученый

Инструменты поиска автомобилей позволяют выполнять поиск по нескольким параметрам, таким как цена, категория транспортного средства и параметры трансмиссии.

Проведите тщательное исследование марок и моделей. Отзывы клиентов дают вам общее представление о производительности автомобиля, но вы не должны тратить большую часть своего времени на чтение отзывов, оставленных сторонними независимыми веб-сайтами и принимать решения о покупке автомобиля.

Тест-драйв не менее трех автомобилей

После тщательного исследования пришло время проверить, как работает каждый автомобиль в городских условиях, так и на открытой дороге. Тест-драйвы для трех разных транспортных средств, по-видимому, являются преобладающими словами мудрости в Интернете, но не ограничивают количество тест-драйвов, если вы встретите марку и модель в автосалоне, которая привлекает ваше внимание. Специалисты по продажам автомобилей часто говорят: «Ощущение колеса поможет вам заключить сделку». Тем не менее, вы должны тщательно осмотреть внутреннюю часть, под капотом и каждую из систем безопасности транспортного средства, чтобы подтвердить свой анализ тест-драйва.

Последний шаг требует дисциплины, поскольку вы можете быть полностью проданы определенной маркой и моделью. Сделайте глубокий вдох и отложите исследование на пару дней. Через два или три дня у вас должна появиться новая перспектива, которая поможет вам принять лучшее решение о покупке автомобиля.