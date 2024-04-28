Хлеб без замеса теста: как приготовить вкусную паляницу дома

Вкусный хлеб можно приготовить и дома. По этому рецепту он получается вкусным и воздушным.

В этом рецепте домашнего хлеба не нужно месить тесто руками. А готовый хлеб получается очень вкусным. Вам понадобится минимум ингредиентов и духовка.

Домашний хлеб

Ингредиенты:

мука — 400 г + 50 г;

дрожжи — 1 г (1/4 ч. л);

соль — 1 ч. л;

вода — 300 г.

К 400 г заранее просеянной пшеничной муке добавляем 1 г (1/4 ч. л) сухих дрожжей и чайную ложку соли. Перемешиваем сухие ингредиенты.

Далее вливаем прохладную воду (не теплую и не холодную). Воду вливаем тонкой струйкой и одновременно перемешиваем ингредиенты лопаткой или ложкой.

Ложкой или лопаткой вымешиваем тесто, чтобы не осталось сухой муки. Готовое тесто получается очень липким, так и должно быть.

Миску с тестом накрываем пищевой пленкой. Тесто оставляем при комнатной температуре на 12-18 часов. То есть вечером замесили, а утром можно выпекать хлеб.

Рабочую поверхность обильно присыпаем мукой (50-100 г). На стол выкладываем тесто.

С каждой стороны поднимаем тесто и придаем ему округлую форму.

Лист пергамента присыпаем мукой. Перекладываем на него хлеб, швом вниз.

Далее тесто накрываем полотенцем и оставляем при комнатной температуре еще на два часа, чтобы тесто поднялось.

За 30 минут до окончания указанного времени, в духовке хорошо прогреваем холодный котелок. Духовку разогреваем до 250 градусов. Подошедшее тесто кладем в горячий котелок и накрываем крышкой.

Выпекаем хлеб полчаса с закрытой крышкой при температуре 250 градусов и 20 минут без крышки.

Достаем хлеб из казана и перекладываем на решетку, чтобы он остыл. Сначала корочка твердая, потом становится мягкой.

Готовый хлеб получается очень мягким и нежным. Он долго не черствеет.

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