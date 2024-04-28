Хлеб без замеса теста: как приготовить вкусную паляницу дома

Вкусный хлеб можно приготовить и дома. По этому рецепту он получается вкусным и воздушным.
В этом рецепте домашнего хлеба не нужно месить тесто руками. А готовый хлеб получается очень вкусным. Вам понадобится минимум ингредиентов и духовка.
Домашний хлеб
Ингредиенты:
- мука — 400 г + 50 г;
- дрожжи — 1 г (1/4 ч. л);
- соль — 1 ч. л;
- вода — 300 г.
К 400 г заранее просеянной пшеничной муке добавляем 1 г (1/4 ч. л) сухих дрожжей и чайную ложку соли. Перемешиваем сухие ингредиенты.
Далее вливаем прохладную воду (не теплую и не холодную). Воду вливаем тонкой струйкой и одновременно перемешиваем ингредиенты лопаткой или ложкой.
Ложкой или лопаткой вымешиваем тесто, чтобы не осталось сухой муки. Готовое тесто получается очень липким, так и должно быть.
Миску с тестом накрываем пищевой пленкой. Тесто оставляем при комнатной температуре на 12-18 часов. То есть вечером замесили, а утром можно выпекать хлеб.
Рабочую поверхность обильно присыпаем мукой (50-100 г). На стол выкладываем тесто.
С каждой стороны поднимаем тесто и придаем ему округлую форму.
Лист пергамента присыпаем мукой. Перекладываем на него хлеб, швом вниз.
Далее тесто накрываем полотенцем и оставляем при комнатной температуре еще на два часа, чтобы тесто поднялось.
За 30 минут до окончания указанного времени, в духовке хорошо прогреваем холодный котелок. Духовку разогреваем до 250 градусов. Подошедшее тесто кладем в горячий котелок и накрываем крышкой.
Выпекаем хлеб полчаса с закрытой крышкой при температуре 250 градусов и 20 минут без крышки.
Достаем хлеб из казана и перекладываем на решетку, чтобы он остыл. Сначала корочка твердая, потом становится мягкой.
Готовый хлеб получается очень мягким и нежным. Он долго не черствеет.
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