Котлеты по-киевски: как приготовить самое известное украинское блюдо

Котлеты по-киевски хоть и являются изысканным блюдом. Но приготовить их очень просто.

Котлеты по-киевски знают по всему миру. И хотя это ресторанное блюдо, приготовить его просто. Блюдо пришло в Украину из Франции, где в куриное филе заворачивали мясной фарш. Но именно в Киеве фарш заменили маслом с блюдами. При запекании куриное мясо становится сочным и ароматным. Рецептом поделились на сайте Fayni Recepty.

Котлеты по-киевски

Ингредиенты:

три куриных филе;

100 г сливочного масла;

1 пучок укропа;

100 г панировочных сухарей;

100 г пшеничной муки;

2 яйца;

2 ст. л. кефира;

соль, перец черный молотый, масло растительное для жарки.

Размягченное сливочное масло смешайте с порезанным укропом. Полученную массу выкладываем на пищевую пленку, скручиваем прямоугольный рулет и оставляем в холодильнике на 40-60 минут.

Филе разрезаем вдоль на две части и отбиваем кухонным молотком.

И готовим все для кляра: в одной миске взбиваем куриные яйца с кефиром, во вторую всыпаем панировочные сухари, в третью — муку.

Масляный рулет достаем из холодильника, разрезаем на шесть порций.

Каждый кусок мяса смазываем солью и перцем, кладем на него масляную начинку и заворачиваем. Полученную котлетку обваливаем в муке, затем погружаем котлету в яично-кефирную массу, жидкость должна покрыть ее полностью. После этого снова обваляем котлету в муке. Так получится хрустящая корочка. И завершаем панировку сухариками.

Разогреваем сковородку, наливаем большое количество растительного масла, чтобы котлеты были погружены в него примерно наполовину. Жарим котлеты по-киевски на умеренном огне до румяной корочки со всех сторон.

Перекладываем все котлеты в сковородку, прикрываем крышкой и тушим на медленном огне 15-20 минут. Готовые котлетки по-киевски, подаем горячими.

После обжаривания котлеты по-киевски можно не тушить, а запекать в духовке при 190°С в течение 15 минут.

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