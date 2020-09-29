Как выбрать компанию по продаже систем видеонаблюдения?

По
Евгений
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Как выбрать компанию по продаже систем видеонаблюдения?

На сегодняшний день услуга охраны, одна из самых востребованных, все больше жителей мегаполиса хотят обезопасить свое имущество. Кроме того, число жилых домов, новостроев увеличивается. Многие подъезды оборудованы видеокамерами и домофонами. Также, владельцы квартир стараются установить качественные двери и специальные секретные замки, но ни одно из этого не сможет обеспечить вашу квартиру такой безопасностью, как пультовая охрана. Выбрать IP видеокамеры вы можете у компании по продаже систем видеонаблюдения.

Статистика краж, к сожалению, с каждым днем не утомительно растет. Потому, мы должны сделать все, чтобы максимально обезопасить себя и своих близких от домушников, которые редко прекрасно отслеживают у кого установленная системы охраны, а у кого нет и как правило даже не пытаются проникнуть в квартиры с системой защиты.

Новая модель IP-видеокамеры HikVision, с помощью которой осуществляется видеонаблюдение через Интернет с возможностью записи на сетевые регистраторы. IP камера цена которой уже не настолько завышена предоставляет вам автоматическое наблюдение за помещением.

Миниатюрная 3- мегапиксельная IP-видеокамера DS-2CD2032-I с разрешением 3 Мп и классом защиты IP66 может вести видеонаблюдение как внутри помещений, так и на улице в полной темноте. Имеющаяся инфракрасная подсветка, дальность которой достигает 30 метров, позволяет с высокой степенью разрешения фиксировать даже движущиеся объекты.

Установка видеонаблюдения в некоторых случаях является единственной гарантией безопасности, поэтому новика от HikVision как нельзя лучше подходит для видеонаблюдения через интернет, поскольку с помощью универсального кронштейна ее можно монтировать где угодно, а поддержка стандарта ONVIF дает прекрасное совмещение с другими сетевыми устройствами.

Стандартная программа для видеонаблюдения IP-видеокамерой DS-2CD2032-I дает превосходную возможность в любой момент с любого сетевого носителя узнать, что происходит в вашем жилище или на другом объекте, где вы решите установить видеонаблюдение. Чаще всего бесплатная программа видеонаблюдения предусматривает начало записи в том случае, когда в поле зрения видеокамеры попадает движущийся объект, но с помощью дополнительных настроек можно установить для IP-видеокамеры DS-2CD2032-I «мертвые зоны», когда камера не будет регистрировать обычные объекты, например, движение веток дерева. Так же видеокамера оборудована специальным фильтром «день/ночь», встроенный детектор слежения, имеет герметичный корпус и дистанционное питание.

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