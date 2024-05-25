Вкусное домашнее печенье с клубникой. Простой рецепт за 30 минут

Клубника — это многолетнее травянистое растение, которое относится к семейству розовых. Считается, что родиной клубники является Восточная Азия, откуда она распространилась по всему миру.

Первые упоминания о клубнике можно найти в древних рукописях, где она описывается как дикорастущее растение с мелкими ягодами красного цвета.

В Европе клубника стала популярной в средние века, когда её начали выращивать в садах и огородах. С тех пор клубника стала одним из самых популярных ягодных растений в нашей стране.

Из клубники сейчас готовят много разных блюд. Есть йогурты с клубникой, торты, конфеты.

Испечем простое клубничное печенье.

Ингредиенты:

Клубника — 200 г;

Сливочное масло — 80 г;

Сахар — 50 г;

Яйцо — 1 шт.;

Мука — 170 г;

Разрыхлитель — 1 ч. л.;

Крахмал кукурузный — 1 ст. л.;

Цедра лимона — 1 ч. л.

Приготовление клубничного печенья:

Нарезаем мелко клубнику, соединяем с крахмалом, перемешиваем. В отдельной миске смешиваем сливочное масло с сахаром и цедрой лимона, перетираем песчинки до растворения.

Разбиваем в смесь яйцо, перемешиваем. Просеиваем в масло муку и разрыхлитель, замешиваем эластичное мягкое тесто.

Соединяем клубнику с тестом, смешиваем.

На противень, застеленный пергаментом, выкладываем порции печенья.

Выпекаем печенье при 180 градусах 20-25 минут.

В итоге мы имеем домашнее клубничное печенье. Оно готовится без красителей и усилителей вкуса, получается не приторным.