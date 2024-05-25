Вкусное домашнее печенье с клубникой. Простой рецепт за 30 минут

Клубника — это многолетнее травянистое растение, которое относится к семейству розовых. Считается, что родиной клубники является Восточная Азия, откуда она распространилась по всему миру.
Первые упоминания о клубнике можно найти в древних рукописях, где она описывается как дикорастущее растение с мелкими ягодами красного цвета.
В Европе клубника стала популярной в средние века, когда её начали выращивать в садах и огородах. С тех пор клубника стала одним из самых популярных ягодных растений в нашей стране.
Из клубники сейчас готовят много разных блюд. Есть йогурты с клубникой, торты, конфеты.
Испечем простое клубничное печенье.
Ингредиенты:
- Клубника — 200 г;
- Сливочное масло — 80 г;
- Сахар — 50 г;
- Яйцо — 1 шт.;
- Мука — 170 г;
- Разрыхлитель — 1 ч. л.;
- Крахмал кукурузный — 1 ст. л.;
- Цедра лимона — 1 ч. л.
Приготовление клубничного печенья:
Нарезаем мелко клубнику, соединяем с крахмалом, перемешиваем. В отдельной миске смешиваем сливочное масло с сахаром и цедрой лимона, перетираем песчинки до растворения.
Разбиваем в смесь яйцо, перемешиваем. Просеиваем в масло муку и разрыхлитель, замешиваем эластичное мягкое тесто.
Соединяем клубнику с тестом, смешиваем.
На противень, застеленный пергаментом, выкладываем порции печенья.
Выпекаем печенье при 180 градусах 20-25 минут.
В итоге мы имеем домашнее клубничное печенье. Оно готовится без красителей и усилителей вкуса, получается не приторным.