Как выбрать косилку на трактор МТЗ?

Осень: пора ремонтировать турбину на трактор и спецтехнику

Ваша спецтехника еще простаивает?

Осень: пора ремонтировать турбину на трактор и спецтехнику. Строительство домов и дорог, посевная и уборочная страда – время, когда техника должна работать без перебоев. От того, насколько слажено и своевременно сельхоз хозяйства, и строительные компании выполнят свой объем работ – зависит не только качество собранного урожая, дорожного покрытия, возведенных домов, но и сроки сдачи объектов. Препятствовать сложным погодным условиям – людям не под силу, но обеспечить своевременное техобслуживание, замену отработавших свой срок запчастей, ремонт турбокомпрессора на сельхозтехнике – в компетенции предприятия. Также важным агрегатом является косилка на МТЗ.

Турбина – агрегат, требующий повышенного внимания механиков

Серьезные нагрузки на спецмашины требуют регулярного ТО. Более того, неграмотная эксплуатация легко приведет сельхозтехнику к поломке. После запуска необходимо дать возможность двигателю поработать на холостом ходу. За это время прогреваются и смазываются все важные детали и агрегаты, в том числе и турбина на трактор. Хотя техника разработана для больших нагрузок, при обращении следует избегать резких изменений оборотов мотора.

После окончания эксплуатации также дается время, чтобы двигатель поработал на холостом ходу. За 3-5 минут, температура и обороты агрегата снижаются, и только тогда мотор глушат. В случае не соблюдения этих простых рекомендаций, турбокомпрессор быстро выходит из строя. Если агрегат уже сломался – где можно купить оригинальные запчасти или найти надежную ремонтную мастерскую?

Где стоит приобретать комплектующие?

Производительность техники зависит и от качества деталей. Приобретение дешевых комплектующих сомнительного производства для турбины на экскаватор приведут к тому, что в самый ответственный момент агрегат полностью выйдет из строя, что приведет к дорогостоящему ремонту. Более того, будут сорваны сроки сдачи объектов и другие неприятные последствия.

Компания TURBO MAGIC поставляет заводские оригинальные запчасти для турбины на бульдозер и другие трактора. Выполнит диагностику на современном оборудовании. Произведет замен отработавших деталей. Оперативно, в течение дня, выполнит качественный ремонт турбины на сельхозтехнику. Популярные модели спецтехники:

JCB

Claas

Deutz

John Deere

Cummins

Kato

Liebherr

Massey Ferguson

Perkins

Если вы владелец сельхозтехники, задумайтесь о профилактике турбины для своего транспорта, ведь зима не за горами!