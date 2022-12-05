Как выбрать косилку на трактор МТЗ?

Осень: пора ремонтировать турбину на трактор и спецтехнику
Ваша спецтехника еще простаивает?
Осень: пора ремонтировать турбину на трактор и спецтехнику. Строительство домов и дорог, посевная и уборочная страда – время, когда техника должна работать без перебоев. От того, насколько слажено и своевременно сельхоз хозяйства, и строительные компании выполнят свой объем работ – зависит не только качество собранного урожая, дорожного покрытия, возведенных домов, но и сроки сдачи объектов. Препятствовать сложным погодным условиям – людям не под силу, но обеспечить своевременное техобслуживание, замену отработавших свой срок запчастей, ремонт турбокомпрессора на сельхозтехнике – в компетенции предприятия. Также важным агрегатом является косилка на МТЗ.
Турбина – агрегат, требующий повышенного внимания механиков
Серьезные нагрузки на спецмашины требуют регулярного ТО. Более того, неграмотная эксплуатация легко приведет сельхозтехнику к поломке. После запуска необходимо дать возможность двигателю поработать на холостом ходу. За это время прогреваются и смазываются все важные детали и агрегаты, в том числе и турбина на трактор. Хотя техника разработана для больших нагрузок, при обращении следует избегать резких изменений оборотов мотора.
После окончания эксплуатации также дается время, чтобы двигатель поработал на холостом ходу. За 3-5 минут, температура и обороты агрегата снижаются, и только тогда мотор глушат. В случае не соблюдения этих простых рекомендаций, турбокомпрессор быстро выходит из строя. Если агрегат уже сломался – где можно купить оригинальные запчасти или найти надежную ремонтную мастерскую?
Где стоит приобретать комплектующие?
Производительность техники зависит и от качества деталей. Приобретение дешевых комплектующих сомнительного производства для турбины на экскаватор приведут к тому, что в самый ответственный момент агрегат полностью выйдет из строя, что приведет к дорогостоящему ремонту. Более того, будут сорваны сроки сдачи объектов и другие неприятные последствия.
Компания TURBO MAGIC поставляет заводские оригинальные запчасти для турбины на бульдозер и другие трактора. Выполнит диагностику на современном оборудовании. Произведет замен отработавших деталей. Оперативно, в течение дня, выполнит качественный ремонт турбины на сельхозтехнику. Популярные модели спецтехники:
- JCB
- Claas
- Deutz
- John Deere
- Cummins
- Kato
- Liebherr
- Massey Ferguson
- Perkins
Если вы владелец сельхозтехники, задумайтесь о профилактике турбины для своего транспорта, ведь зима не за горами!