Винегрет года по новому рецепту. Эти 3 ингредиента сделают его намного вкуснее

Винегрет — это салат, который состоит из основного компонента — свеклы. Впервые салат появился в Скандинавии, хотя многие предполагают, что истинной страной происхождения является то ли Англия, то ли Германия. Первый винегрет представлял собой нечто среднее между классическим винегретом и Сельдью под Шубой.
В древний винегрет входила как сельдь, так и свекла, яблоки, картошка и прочие продукты, которые делали блюдо сытным. В основном его готовили охотники. Мужчинам было важно делать салат жирным и сытным, чтобы не проголодаться при охоте.
Сейчас винегрет изменился. Этот салат разделился на два — Сельдь под Шубой и классический овощной винегрет. Приготовим традиционное блюдо из свеклы.
Ингредиенты для винегрета:
- Запеченная свекла — 400 г;
- Отварной картофель — 300 г;
- Отварная морковь — 200 г;
- Маринованные грибы — 200 г;
- Маринованные огурцы — 200 г;
- Фасоль — 350 г;
- Лук красный — 2 шт.;
- Лук зеленый — пучок;
- Укроп — пучок;
- Соль — ½ ч.л.;
- Сахар — щепотка;
- Растительное масло — 4 ст.л.;
- Уксус — 2 ст.л.
Приготовление винегрета:
Нарезаем маленькими кубиками репчатый лук, заливаем его кипятком, вливаем уксус, добавляем соль и сахар. Маринуем лук 15 минут.
Нарезаем очищенную свеклу и картофель мелкими кубиками. Смешиваем в салатнике свеклу, картошку и лук, избавленный от маринада.
Нарезаем мелким кубиком очищенную морковь, выкладываем в салат. Мелко режем маринованные огурцы и грибы, добавляем вместе с фасолью в салат.
Шинкуем зеленый лук и укроп, высыпаем в салат.
Заправляем блюдо растительным маслом, солим и тщательно перемешиваем.
Получается отменный салат винегрет. Благодаря маринованным грибам, фасоли и луку салат приобретает новые вкусовые оттенки.