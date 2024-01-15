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Винегрет года по новому рецепту. Эти 3 ингредиента сделают его намного вкуснее

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Винегрет года по новому рецепту. Эти 3 ингредиента сделают его намного вкуснее

Винегрет — это салат, который состоит из основного компонента — свеклы. Впервые салат появился в Скандинавии, хотя многие предполагают, что истинной страной происхождения является то ли Англия, то ли Германия. Первый винегрет представлял собой нечто среднее между классическим винегретом и Сельдью под Шубой.

В древний винегрет входила как сельдь, так и свекла, яблоки, картошка и прочие продукты, которые делали блюдо сытным. В основном его готовили охотники. Мужчинам было важно делать салат жирным и сытным, чтобы не проголодаться при охоте.

Сейчас винегрет изменился. Этот салат разделился на два — Сельдь под Шубой и классический овощной винегрет. Приготовим традиционное блюдо из свеклы.

Ингредиенты для винегрета:

  • Запеченная свекла — 400 г;
  • Отварной картофель — 300 г;
  • Отварная морковь — 200 г;
  • Маринованные грибы — 200 г;
  • Маринованные огурцы — 200 г;
  • Фасоль — 350 г;
  • Лук красный — 2 шт.;
  • Лук зеленый — пучок;
  • Укроп — пучок;
  • Соль — ½ ч.л.;
  • Сахар — щепотка;
  • Растительное масло — 4 ст.л.;
  • Уксус — 2 ст.л.

Приготовление винегрета:

Нарезаем маленькими кубиками репчатый лук, заливаем его кипятком, вливаем уксус, добавляем соль и сахар. Маринуем лук 15 минут.

Нарезаем очищенную свеклу и картофель мелкими кубиками. Смешиваем в салатнике свеклу, картошку и лук, избавленный от маринада.

Нарезаем мелким кубиком очищенную морковь, выкладываем в салат. Мелко режем маринованные огурцы и грибы, добавляем вместе с фасолью в салат.

Шинкуем зеленый лук и укроп, высыпаем в салат.

Винегрет года по новому рецепту. Эти 3 ингредиента сделают его намного вкуснее

Заправляем блюдо растительным маслом, солим и тщательно перемешиваем.

Винегрет года по новому рецепту. Эти 3 ингредиента сделают его намного вкуснее

Получается отменный салат винегрет. Благодаря маринованным грибам, фасоли и луку салат приобретает новые вкусовые оттенки.

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