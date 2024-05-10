За этот суп желудок скажет вам спасибо. Приготовим за 30 минут: дети его просто обожают

Крем-супы появились во Франции, где их история насчитывает несколько веков. Изначально крем-супы были доступны только знати и готовились из дорогих и редких ингредиентов. Со временем крем-супы стали популярны и в других странах Европы, а затем и по всему миру.
Крем-супы готовят на основе мясного или овощного бульона с добавлением сливок или молока. Ингредиенты супа отваривают до готовности, затем измельчают в пюре и добавляют сливки или молоко. Суп варят еще некоторое время, чтобы все компоненты соединились, а вкус раскрылся.
Существует множество рецептов крем-супов, которые отличаются ингредиентами и способами приготовления. Однако все они имеют нежную кремообразную консистенцию и приятный вкус.
Ингредиенты:
- картофель — 4 шт.;
- лук репчатый — 2 шт.;
- чеснок — зубчик;
- рис — ст.л.;
- укроп — пучок;
- фарш — 150 г;
- измельченная грудинка с луком и чесноком — 2 ст.л.;
- соль — ½ ч.л.;
- хлеб — 100 г;
- оливковое масло;
- прованские травы — щепотка;
- сливки 18% — 100 г.
Приготовление крем-супа:
Очищенный картофель нарезаем маленькими кубиками, также нарезаем лук, измельчаем зубчик чеснока. Кладем овощи в кипящую воду в кастрюле, добавляем рис.
Доводим до кипения овощи с рисом, а затем варим 10 минут. Шинкуем мелко укроп. Выкладываем в фарш смесь грудинки и лука, солим и смешиваем.
Высыпаем в фарш измельченный укроп, формуем маленькие шарики. Погружным блендером измельчаем картофель и лук в кастрюле.
Добавляем в суп мясные шарики, варим до готовности. Нарезаем маленькими кубиками хлеб, кладем на противень, застеленный пергаментом.
Поливаем хлеб оливковым маслом, посыпаем прованскими травами и сушим в духовке 5-7 минут при 200 градусах. Вливаем в суп сливки, варим до закипания.
При порционной подаче супа не забываем положить сухарики. Также суп станет вкуснее, если добавить в него по готовности вареные перепелиные яйца.