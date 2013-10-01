Как выбрать матрас для кровати

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Плохой сон может вызвать боли в позвоночнике или усугубить состояние. Так как мы часто меняем положение, матрас должен обеспечивать поддержку позвоночника спящего человека, независимо от его положения. Тем не менее, при выборе матраса необходимо обращать внимание на многие факторы, такие как рисунок, вес или твердость. А заказать матрас можно на сайте https://poofi.ru/catalog/ortopedicheskie-matrasy

Размер матраса

Матрас для одного человека должен быть подобран таким образом, чтобы спящий на нем имел по 10 см борьбы с каждой стороны. Так что он должен быть на 20 см длиннее, чем рост человека. Универсальный размер такого матраса — 100 х 200. Для спальни с двуспальной кроватью обычно выбирают матрас 160 х 200 или аналогичный размер. Традиционные размеры детских матрасов — 60 х 120 или 70 х 140.

Твердость

На карту поставлена масса тела. Выбор твердости матраса зависит не только от индивидуальных предпочтений, но и от положения спящего человека и положения его позвоночника. Это должно обеспечить максимально возможное облегчение. Обычно существует четыре класса твердости:

1) Н1, мягкий, до 60 кг. 2) H2, средняя твердость, вес от 60 до 80 кг. 3. H3, твердый, вес от 80 до 110 кг. 4. H4, очень твердый, вес более 110 кг.

Хорошо подобранный матрас приспосабливается к форме тела. У людей, спящих на боку, плечи должны образовывать прямую линию с позвоночником и бедрами. В положении сзади позвоночник должен иметь форму буквы «S».

Проверьте, подходит ли вам твердость

Самый простой способ сделать это — лечь и положить руку под поясничную область. Если вы делаете это легко, это означает, что матрас слишком тяжелый для вас. Если приложить много усилий, чтобы протолкнуть руку, то матрас слишком мягкий. Лучше всего, если вы столкнетесь с небольшим сопротивлением. Также убедитесь, что ваше тело не разрушается и не требует никаких усилий при смене положения. Это покажет, что матрас слишком мягкий. Если шея и спина все еще работают, чтобы держать тело на прямой линии, матрас слишком твердый.

Твердость матраса для двоих лучше подходит более тяжелому человеку. Если есть большая разница в весе, рассмотрим два матраса поменьше.