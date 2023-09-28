Эклеры классические

Эклеры – это вкусное и аппетитное лакомство для семейных чаепитий или праздничного стола. Яркое лакомство можно приготовить разными способами. Лучшие кулинарные варианты ищите в нашей проверенной подборке из десяти рецептов приготовления в домашних условиях с пошаговыми фотографиями.

Классические эклеры в домашних условиях

Классические эклеры в домашних условиях – это вкусный и несложный в исполнении десерт для вашего праздника или чаепития. Для приготовления традиционного лакомства, используйте проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями. Обязательно попробуйте!

Ингредиенты –+12 шт.

Масло сливочное 150 гр.

Вода 400 мл.

Мука 260 гр.

Яйцо куриное 7 шт.

Для крема:

Мука 90 гр.

Молоко коровье 600 мл.

Яйцо куриное 4 шт.

Сахар-песок 300 гр.

Ванилин 1 гр.

Масло сливочное 150 гр.

Шаги 80 мин.

Классические эклеры легко можно приготовить в домашних условиях. Сперва приготовим простой традиционный крем для эклеров. Молоко соединяем с сахаром и доводим до кипения. Отдельно вымешиваем яйца, муку и вливаем сюда немного молока из общего количества. Добавляем ванилин. Начинаем перемешивать. Постепенно выливаем горячее молоко в мучную смесь и хорошенько перемешиваем. Ставим на небольшой огонь и нагреваем до загустения, постоянно помешивая. Густой крем убираем с плиты и даем ему слегка остыть. Выкладываем сюда размягченное сливочное масло и хорошенько все перемешиваем. Крем готов. Для теста кипятим воду с маслом и быстро высыпаем сюда всю муку. Хорошенько все перемешиваем и затем остужаем до теплого состояния. Постепенно разбиваем сюда все куриные яйца и вымешиваем. Получаем однородное тягучее тесто. Переливаем тесто в кондитерский мешок и выдавливаем его в форме эклеров на противень с пергаментом. Выпекаем в духовке 30 минут при температуре 180°. Затем с помощью кондитерского шприца наполняем густым кремом. Классические эклеры в домашних условиях готовы. Украшайте десерт и подавайте к столу!

Домашние эклеры с заварным кремом

Домашние эклеры с заварным кремом получаются невероятно вкусными, воздушными и аппетитными. Такой десерт никого не оставит равнодушным и идеально подойдет к чашечке горячего чая. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 12 шт.

Ингредиенты:

Мука – 150 гр.

Вода – 250 мл.

Соль – 1 щепотка.

Яйцо – 3 шт.

Масло сливочное – 100 гр.

Для заварного крема:

Сливки 20% – 375 мл.

Яйцо – 2 шт.

Мука – 1 ст.л.

Сахар – 180 гр.

Сахар ванильный – 1 ч.л.

Масло сливочное – 70 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Приготовим традиционное тесто для эклеров. Просеиваем муку через мелкое сито. В сотейнике кипятим воду с солью и сливочным маслом.

Шаг 2. Убираем сотейник с огня и постепенно высыпаем сюда муку. Тщательно перемешиваем все до однородности.

Шаг 3. Ставим заготовку на слабый огонь и прогреваем, помешивая лопаткой. Затем перекладываем массу в глубокую емкость и даем ей остыть.

Шаг 4. Постепенно разбиваем сюда куриные яйца и тщательно все перемешиваем.

Шаг 5. Перекладываем тесто в кондитерский мешок и выдавливаем его в форме эклеров на противень с пергаментом.

Шаг 6. Отправляем заготовки в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут. Затем температуру уменьшаем до 160° и готовим еще 10 минут.

Шаг 7. Для крема кипятим сливки. Отдельно разбиваем куриные яйца и просеиваем к ним муку. Взбиваем венчиком.

Шаг 8. К яйцам добавляем два вида сахара и еще раз все перемешиваем. Непрерывно вливаем тонкой струей горячие сливки и продолжаем вымешивать. Переливаем все это в сотейник и готовим на слабом огне до загустения.

Шаг 9. Погружаем сюда кусочки сливочного масла и хорошо все перемешиваем. Даем крему остыть. Полученный крем переливаем в кондитерский мешок и наполняем заготовкой остывшие эклеры.

Шаг 10. Домашние эклеры с заварным кремом готовы. Украшайте по своему вкусу и угощайтесь!

Эклеры на заварном тесте со сгущенкой

Эклеры на заварном тесте со сгущенкой – это невероятно вкусное кулинарное решение для вашего семейного стола или праздника. Такое лакомство понравится как взрослым, так и детям. Для приготовления десерта используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 12 шт.

Ингредиенты:

Мука – 180 гр.

Вода – 200 мл.

Масло сливочное – 100 гр.

Яйцо – 4 шт.

Соль – 1 щепотка.

Масло растительное – для смазывания противня.

Для крема:

Молоко сгущенное – 9 ст.л.

Масло сливочное – 180 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску просеиваем муку и перемешиваем ее солью.

Шаг 2. В кастрюле или сотейнике соединяем воду и сливочное масло. Доводим продукты до кипения.

Шаг 3. Высыпаем сюда подготовленную муку.

Шаг 4. Тщательно перемешиваем содержимое до однородности.

Шаг 5. Даем тесту остыть и поочередно разбиваем сюда куриные яйца.

Шаг 6. Взбиваем тесто с яйцами погружным блендером после каждого введенного яйца.

Шаг 7. Продолжаем взбивать массу до получения однородного пышного теста.

Шаг 8. Противень промазываем растительным маслом, а тесто переливаем в кондитерский шприц.

Шаг 9. С помощью шприца выдавливаем тесто на противень в форме эклеров.

Шаг 10. Выпекаем заготовки в духовке 40 минут при температуре 180°.

Шаг 11. Для крема взбиваем мягкое сливочное масло и постепенно вливаем к нему сгущенку.

Шаг 12. Взбиваем крем до образования пышной массы.

Шаг 13. Крем погружаем также в кондитерский шприц и с его помощью наполняем остывшие эклеры.

Шаг 14. Эклеры на заварном тесте со сгущенкой готовы. Угощайтесь!

Эклеры с шоколадным кремом

Эклеры с шоколадным кремом выходят удивительно вкусными, воздушными и аппетитными. Такой десерт никого не оставит равнодушным и идеально подойдет к чашечке горячего чая. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 10 шт.

Ингредиенты:

Мука – 130 гр.

Масло сливочное – 100 гр.

Вода – 250 мл.

Яйцо – 5 шт.

Соль – ¼ ч.л.

Для крема:

Масло сливочное – 200 гр.

Молоко сгущенное – 50 гр.

Какао-порошок – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Для теста в кастрюле нагреваем воду с солью. Добавляем сюда сливочное масло и еще раз доводим до кипения. Затем высыпаем муку и хорошенько перемешиваем до однородности. Остужаем заготовку и вводим сюда куриные яйца. Тщательно перемешиваем.

Шаг 3. Тесто погружаем в кондитерский мешок и с его помощью выдавливаем заготовки на противень с пергаментом.

Шаг 4. Выпекаем в духовке 10 минут при температуре 200 градусов. Затем уменьшаем температуру до 180 градусов и готовим еще 20-25 минут.

Шаг 5. Для крема взбиваем размягченное сливочное масло со сгущенным молоком. Затем добавляем сюда какао и хорошенько перемешиваем.

Шаг 6. Вводим крем в остывшие эклеры с помощью кондитерского шприца.

Шаг 7. Эклеры с шоколадным кремом готовы. Угощайтесь!

Эклеры со взбитыми сливками

Эклеры со взбитыми сливками отличаются нежным вкусом и аппетитным внешним видом. Такой десерт послужит идеальным дополнением к чашечке горячего чая или кофе. Приготовить его в домашних условиях сможет каждый. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 10 шт.

Ингредиенты:

Мука – 130 гр.

Масло сливочное – 80 гр.

Молоко – 200 мл.

Яйцо – 4 шт.

Сливки 33% – 600 мл.

Пудра сахарная – 6 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для теста в кастрюле соединяем молоко и сливочное масло. Доводим массу до кипения и высыпаем сюда всю муку. Тщательно перемешиваем.

Шаг 2. Остужаем массу до теплого состояния и постепенно вводим сюда яйца.

Шаг 3. Взбиваем заготовку до полной однородности.

Шаг 4. Погружаем тесто в кондитерский мешок и выдавливаем его в форме эклеров на противень с пергаментом. Отправляем в разогретую до 190° духовку на 20-25 минут.

Шаг 5. Для крема соединяем сливки и сахарную пудру.

Шаг 6. Взбиваем продукты до образования пышного крема.

Шаг 7. Остывшие эклеры разрезаем и наполняем их подготовленным сливочным кремом.

Шаг 8. Эклеры со взбитыми сливками готовы. Украшайте шоколадной глазурью или другими дополнениями и подавайте к столу!

Домашние эклеры с белковым кремом

Домашние эклеры с белковым кремом получаются невероятно вкусными, нежными и воздушными. Такой десерт точно никого не оставит равнодушным и идеально подойдет к чашечке горячего чая. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 14 шт.

Ингредиенты:

Мука – 160 гр.

Вода – 100 мл.

Масло растительное – 100 мл.

Яйцо – 280 гр.

Молоко – 100 мл.

Соль – 1 щепотка.

Для белкового крема:

Белок яичный – 50 гр.

Сахар – 100 гр.

Вода – 30 мл.

Сахар ванильный – 15 гр.

Кислота лимонная – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты для приготовления теста.

Шаг 2. В сотейнике соединяем воду, молоко, масло растительное и соль.

Шаг 3. Отдельно просеиваем муку, чтобы хорошо пропитать ее кислородом.

Шаг 4. Сотейник с жидкими продуктами ставим на огонь и доводим до кипения.

Шаг 5. В кипящую массу вводим муку, тщательно перемешиваем все до однородности.

Шаг 6. Слегка прогреваем массу на небольшом огне.

Шаг 7. Перекладываем заготовку в тарелку и даем ей остыть до комнатной температуры.

Шаг 8. Вводим сюда куриные яйца и тщательно перемешиваем.

Шаг 9. Перекладываем тесто в кондитерский мешок и отсаживаем его с помощью насадки на противне в форме эклеров. Выпекаем в духовке 35 минут при температуре 160°.

Шаг 10. Подготовим необходимые продукты для крема.

Шаг 11. В сотейнике соединяем два вида сахара с водой. Ставим на огонь

Шаг 12. Отдельно соединяем яичные белки и лимонную кислоту.

Шаг 13. Массу на плите провариваем до температуры 120°.

Шаг 14. Яичные белки взбиваем до образования плотной пышной пены.

Шаг 15. Продолжаем взбивать яичные белки и тонкой струей вливаем сюда сахарный сироп.

Шаг 16. С помощью кондитерского мешка наполняем готовые эклеры белковым кремом.

Шаг 17. Домашние эклеры с белковым кремом готовы. Украшайте и подавайте к столу!

Вкусные эклеры с масляным кремом

Вкусные эклеры с масляным кремом – это яркая кулинарная идея для ваших аппетитных домашних десертов. Такое угощение порадует нежным вкусом и привлекательным внешним видом. Для приготовления обязательно берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 10 шт.

Ингредиенты:

Мука – 140 гр.

Молоко 3,6% – 120 мл.

Соль – 1 щепотка.

Вода – 240 мл.

Масло сливочное 82,5% – 90 гр.

Яйцо С0 – 4 шт.

Для крема:

Молоко сгущенное – 200 гр.

Молоко сгущенное вареное – 100 гр.

Палочка ванили – 0,5 шт.

Масло сливочное 82,5% – 180 гр.

Для глазури:

Белок яичный – 1 шт.

Пудра сахарная – 300 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Готовим тесто. Сливочное масло нарезаем небольшими кубиками.

Шаг 2. В кастрюле соединяем воду и сливочное масло. Доводим до кипения на огне. Убираем заготовку с плиты и высыпаем сюда всю муку, добавляем соль. Тщательно вымешиваем до однородности.

Шаг 3. Снова прогреваем массу на плите и затем даем немного остыть. Разбиваем сюда куриные яйца и тщательно все перемешиваем.

Шаг 4. С помощью кондитерского мешка выдавливаем тесто на противень с пергаментом. Отправляем угощение в разогретую до 220° духовку на 15 минут. Затем уменьшаем температуру до 190° и выпекаем еще 10 минут. Далее эклеры слегка прокалываем и убираем в выключенную духовку на 15 минут.

Шаг 5. Для крема взбиваем размягченное сливочное масло с семенами ванили. Продолжаем взбивать и выливаем сюда сгущенное молоко, затем выкладываем и вареную сгущенку. Хорошенько перемешиваем.

Шаг 6. С помощью кондитерского мешка наполняем эклеры подготовленным кремом. Приготовьте глазурь. Смешайте сахарную пудру с яичным белком, добавляйте его постепенно.

Шаг 7. Вкусные эклеры с масляным кремом готовы. Поливайте глазурью и подавайте к столу!

Эклеры со сливочным кремом

Эклеры со сливочным кремом порадуют нежным вкусом и аппетитным внешним видом. Такой десерт никого не оставит равнодушным. Подавайте с чашечкой горячего чая или кофе. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 10 шт.

Ингредиенты:

Мука – 220 гр.

Масло сливочное – 100 гр.

Яйцо – 4 шт.

Вода – 250 мл.

Сливки 20% – 100 мл.

Сыр маскарпоне – 250 гр.

Пудра сахарная – 120 гр.

Соль – ¼ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В кастрюле соединяем воду, соль и сливочное масло. Доводим это все до кипения.

Шаг 2. Убираем заготовку с огня и высыпаем сюда муку. Тщательно все перемешиваем. Остужаем массу и выливаем сюда отдельно взбитые яйца по одной столовой ложке. Хорошо еще раз перемешиваем.

Шаг 3. С помощью кондитерского мешка выдавливаем тесто на противень с пергаментом.

Шаг 4. Выпекаем угощения в духовке при температуре 200° 30 минут. Затем выключаем духовку и оставляем в ней эклеры на 15 минут. Дверцу все это время не открываем.

Шаг 5. Для приготовления крема взбиваем сливочный сыр со сливками и сахарной пудрой. Взбиваем на небольшой скорости до образования пышной массы.

Шаг 6. Разрезаем остывшие эклеры и наполняем их воздушным кремом.

Шаг 7. Эклеры со сливочным кремом готовы. Можно угощаться!

Эклеры с вареной сгущенкой в домашних условиях

Эклеры с вареной сгущенкой в домашних условиях – это очень вкусное кулинарное решение для вашего семейного стола или праздника. Такое лакомство понравится как взрослым, так и детям. Для приготовления десерта используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8 шт.

Ингредиенты:

Мука – 200 гр.

Молоко – 200 мл.

Вода – 100 мл.

Яйцо – 3 шт.

Соль – 1 щепотка.

Пудра сахарная – 10 гр.

Масло сливочное – 10 гр.

Молоко сгущенное вареное – 100 гр.

Стружка кокосовая – 1 ч.л.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. В кастрюле соединяем молоко с водой и доводим до кипения. Затем сюда добавляем сахарную пудру и соль. Перемешиваем.

Шаг 3. Вводим в жидкую смесь всю муку, быстро все перемешиваем и убираем с плиты.

Шаг 4. Немного остужаем массу, добавляем сюда куриные яйца и разрыхлитель. Взбиваем миксером на низкой скорости.

Шаг 5. Форму для выпекания застилаем пергаментом и кладем сюда кусочки сливочного масла. С помощью кондитерского мешка выдавливаем тесто в виде эклеров.

Шаг 6. Выпекаем в духовом шкафу при температуре 200° 20 минут. Далее наполняем угощение вареной сгущенкой с помощью шприца.

Шаг 7. Эклеры с вареной сгущенкой в домашних условиях готовы. Украшайте кокосовой стружкой и сгущенкой!

Классические эклеры с творожным кремом

Классические эклеры с творожным кремом получаются невероятно вкусными, воздушными и аппетитными. Такой десерт никого не оставит равнодушным и идеально подойдет к чашечке горячего чая. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 18 шт.

Ингредиенты:

Мука – 300 гр.

Вода – 500 мл.

Сахар – 30 гр.

Масло сливочное – 280 гр.

Яйцо – 8 шт.

Соль – 10 гр.

Молоко сгущенное – 160 гр.

Пудра сахарная – 80 гр.

Творог – 400 гр.

Сахар ванильный – 1 пакетик.

Глазурь шоколадная – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В кастрюлю выливаем воду и добавляем к ней сахар.

Шаг 2. Дальше добавляем сюда соль.

Шаг 3. Выкладываем 200 грамм сливочного масла.

Шаг 4. Доводим это все до кипения и убираем с огня. Сразу высыпаем всю муку.

Шаг 5. Тщательно перемешиваем все до однородности.

Шаг 6. Снова ставим заготовку на небольшой огонь и варим около 5-7 минут, постоянно помешивая.

Шаг 7. Перекладываем тесто в чашу миксера и по одному разбиваем сюда куриные яйца.

Шаг 8. Взбиваем миксером до получения однородного тягучего теста.

Шаг 9. Выкладываем тесто на противень с пергаментом с помощью кондитерского мешка. Выпекаем в духовом шкафу 30 минут при температуре 180°.

Шаг 10. Далее приготовим творожный крем. Соединяем оставшееся сливочное масло с сахарной пудрой.

Шаг 11. Взбиваем продукты до однородности и добавляем сюда сгущенное молоко.

Шаг 12. Затем выкладываем творог и добавляем ванильный сахар. Продолжаем взбивать все до однородной пышной массы.

Шаг 13. С помощью кондитерского шприца наполняем эклеры полученным кремом.

Шаг 14. Классические эклеры с творожным кремом готовы. Разогрейте пакет готовой глазури и полейте эклеры. Подавайте к столу!