Эклеры классические

Эклеры – это вкусное и аппетитное лакомство для семейных чаепитий или праздничного стола. Яркое лакомство можно приготовить разными способами. Лучшие кулинарные варианты ищите в нашей проверенной подборке из десяти рецептов приготовления в домашних условиях с пошаговыми фотографиями.
Классические эклеры в домашних условиях
Классические эклеры в домашних условиях – это вкусный и несложный в исполнении десерт для вашего праздника или чаепития. Для приготовления традиционного лакомства, используйте проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями. Обязательно попробуйте!
Ингредиенты –+12 шт.
- Масло сливочное 150 гр.
- Вода 400 мл.
- Мука 260 гр.
- Яйцо куриное 7 шт.
- Для крема:
- Мука 90 гр.
- Молоко коровье 600 мл.
- Яйцо куриное 4 шт.
- Сахар-песок 300 гр.
- Ванилин 1 гр.
- Масло сливочное 150 гр.
Шаги 80 мин.
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Классические эклеры легко можно приготовить в домашних условиях. Сперва приготовим простой традиционный крем для эклеров. Молоко соединяем с сахаром и доводим до кипения.
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Отдельно вымешиваем яйца, муку и вливаем сюда немного молока из общего количества. Добавляем ванилин. Начинаем перемешивать.
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Постепенно выливаем горячее молоко в мучную смесь и хорошенько перемешиваем. Ставим на небольшой огонь и нагреваем до загустения, постоянно помешивая.
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Густой крем убираем с плиты и даем ему слегка остыть.
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Выкладываем сюда размягченное сливочное масло и хорошенько все перемешиваем. Крем готов.
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Для теста кипятим воду с маслом и быстро высыпаем сюда всю муку. Хорошенько все перемешиваем и затем остужаем до теплого состояния.
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Постепенно разбиваем сюда все куриные яйца и вымешиваем.
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Получаем однородное тягучее тесто.
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Переливаем тесто в кондитерский мешок и выдавливаем его в форме эклеров на противень с пергаментом.
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Выпекаем в духовке 30 минут при температуре 180°. Затем с помощью кондитерского шприца наполняем густым кремом.
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Классические эклеры в домашних условиях готовы. Украшайте десерт и подавайте к столу!
Домашние эклеры с заварным кремом
Домашние эклеры с заварным кремом получаются невероятно вкусными, воздушными и аппетитными. Такой десерт никого не оставит равнодушным и идеально подойдет к чашечке горячего чая. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.
Время готовки – 1 час 20 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 12 шт.
Ингредиенты:
- Мука – 150 гр.
- Вода – 250 мл.
- Соль – 1 щепотка.
- Яйцо – 3 шт.
- Масло сливочное – 100 гр.
Для заварного крема:
- Сливки 20% – 375 мл.
- Яйцо – 2 шт.
- Мука – 1 ст.л.
- Сахар – 180 гр.
- Сахар ванильный – 1 ч.л.
- Масло сливочное – 70 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Приготовим традиционное тесто для эклеров. Просеиваем муку через мелкое сито. В сотейнике кипятим воду с солью и сливочным маслом.
Шаг 2. Убираем сотейник с огня и постепенно высыпаем сюда муку. Тщательно перемешиваем все до однородности.
Шаг 3. Ставим заготовку на слабый огонь и прогреваем, помешивая лопаткой. Затем перекладываем массу в глубокую емкость и даем ей остыть.
Шаг 4. Постепенно разбиваем сюда куриные яйца и тщательно все перемешиваем.
Шаг 5. Перекладываем тесто в кондитерский мешок и выдавливаем его в форме эклеров на противень с пергаментом.
Шаг 6. Отправляем заготовки в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут. Затем температуру уменьшаем до 160° и готовим еще 10 минут.
Шаг 7. Для крема кипятим сливки. Отдельно разбиваем куриные яйца и просеиваем к ним муку. Взбиваем венчиком.
Шаг 8. К яйцам добавляем два вида сахара и еще раз все перемешиваем. Непрерывно вливаем тонкой струей горячие сливки и продолжаем вымешивать. Переливаем все это в сотейник и готовим на слабом огне до загустения.
Шаг 9. Погружаем сюда кусочки сливочного масла и хорошо все перемешиваем. Даем крему остыть. Полученный крем переливаем в кондитерский мешок и наполняем заготовкой остывшие эклеры.
Шаг 10. Домашние эклеры с заварным кремом готовы. Украшайте по своему вкусу и угощайтесь!
Эклеры на заварном тесте со сгущенкой
Эклеры на заварном тесте со сгущенкой – это невероятно вкусное кулинарное решение для вашего семейного стола или праздника. Такое лакомство понравится как взрослым, так и детям. Для приготовления десерта используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 1 час 30 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 12 шт.
Ингредиенты:
- Мука – 180 гр.
- Вода – 200 мл.
- Масло сливочное – 100 гр.
- Яйцо – 4 шт.
- Соль – 1 щепотка.
- Масло растительное – для смазывания противня.
Для крема:
- Молоко сгущенное – 9 ст.л.
- Масло сливочное – 180 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В глубокую миску просеиваем муку и перемешиваем ее солью.
Шаг 2. В кастрюле или сотейнике соединяем воду и сливочное масло. Доводим продукты до кипения.
Шаг 3. Высыпаем сюда подготовленную муку.
Шаг 4. Тщательно перемешиваем содержимое до однородности.
Шаг 5. Даем тесту остыть и поочередно разбиваем сюда куриные яйца.
Шаг 6. Взбиваем тесто с яйцами погружным блендером после каждого введенного яйца.
Шаг 7. Продолжаем взбивать массу до получения однородного пышного теста.
Шаг 8. Противень промазываем растительным маслом, а тесто переливаем в кондитерский шприц.
Шаг 9. С помощью шприца выдавливаем тесто на противень в форме эклеров.
Шаг 10. Выпекаем заготовки в духовке 40 минут при температуре 180°.
Шаг 11. Для крема взбиваем мягкое сливочное масло и постепенно вливаем к нему сгущенку.
Шаг 12. Взбиваем крем до образования пышной массы.
Шаг 13. Крем погружаем также в кондитерский шприц и с его помощью наполняем остывшие эклеры.
Шаг 14. Эклеры на заварном тесте со сгущенкой готовы. Угощайтесь!
Эклеры с шоколадным кремом
Эклеры с шоколадным кремом выходят удивительно вкусными, воздушными и аппетитными. Такой десерт никого не оставит равнодушным и идеально подойдет к чашечке горячего чая. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.
Время готовки – 1 час 20 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 10 шт.
Ингредиенты:
- Мука – 130 гр.
- Масло сливочное – 100 гр.
- Вода – 250 мл.
- Яйцо – 5 шт.
- Соль – ¼ ч.л.
Для крема:
- Масло сливочное – 200 гр.
- Молоко сгущенное – 50 гр.
- Какао-порошок – 3 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.
Шаг 2. Для теста в кастрюле нагреваем воду с солью. Добавляем сюда сливочное масло и еще раз доводим до кипения. Затем высыпаем муку и хорошенько перемешиваем до однородности. Остужаем заготовку и вводим сюда куриные яйца. Тщательно перемешиваем.
Шаг 3. Тесто погружаем в кондитерский мешок и с его помощью выдавливаем заготовки на противень с пергаментом.
Шаг 4. Выпекаем в духовке 10 минут при температуре 200 градусов. Затем уменьшаем температуру до 180 градусов и готовим еще 20-25 минут.
Шаг 5. Для крема взбиваем размягченное сливочное масло со сгущенным молоком. Затем добавляем сюда какао и хорошенько перемешиваем.
Шаг 6. Вводим крем в остывшие эклеры с помощью кондитерского шприца.
Шаг 7. Эклеры с шоколадным кремом готовы. Угощайтесь!
Эклеры со взбитыми сливками
Эклеры со взбитыми сливками отличаются нежным вкусом и аппетитным внешним видом. Такой десерт послужит идеальным дополнением к чашечке горячего чая или кофе. Приготовить его в домашних условиях сможет каждый. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 1 час 20 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 10 шт.
Ингредиенты:
- Мука – 130 гр.
- Масло сливочное – 80 гр.
- Молоко – 200 мл.
- Яйцо – 4 шт.
- Сливки 33% – 600 мл.
- Пудра сахарная – 6 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для теста в кастрюле соединяем молоко и сливочное масло. Доводим массу до кипения и высыпаем сюда всю муку. Тщательно перемешиваем.
Шаг 2. Остужаем массу до теплого состояния и постепенно вводим сюда яйца.
Шаг 3. Взбиваем заготовку до полной однородности.
Шаг 4. Погружаем тесто в кондитерский мешок и выдавливаем его в форме эклеров на противень с пергаментом. Отправляем в разогретую до 190° духовку на 20-25 минут.
Шаг 5. Для крема соединяем сливки и сахарную пудру.
Шаг 6. Взбиваем продукты до образования пышного крема.
Шаг 7. Остывшие эклеры разрезаем и наполняем их подготовленным сливочным кремом.
Шаг 8. Эклеры со взбитыми сливками готовы. Украшайте шоколадной глазурью или другими дополнениями и подавайте к столу!
Домашние эклеры с белковым кремом
Домашние эклеры с белковым кремом получаются невероятно вкусными, нежными и воздушными. Такой десерт точно никого не оставит равнодушным и идеально подойдет к чашечке горячего чая. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.
Время готовки – 1 час 30 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 14 шт.
Ингредиенты:
- Мука – 160 гр.
- Вода – 100 мл.
- Масло растительное – 100 мл.
- Яйцо – 280 гр.
- Молоко – 100 мл.
- Соль – 1 щепотка.
Для белкового крема:
- Белок яичный – 50 гр.
- Сахар – 100 гр.
- Вода – 30 мл.
- Сахар ванильный – 15 гр.
- Кислота лимонная – 1 щепотка.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты для приготовления теста.
Шаг 2. В сотейнике соединяем воду, молоко, масло растительное и соль.
Шаг 3. Отдельно просеиваем муку, чтобы хорошо пропитать ее кислородом.
Шаг 4. Сотейник с жидкими продуктами ставим на огонь и доводим до кипения.
Шаг 5. В кипящую массу вводим муку, тщательно перемешиваем все до однородности.
Шаг 6. Слегка прогреваем массу на небольшом огне.
Шаг 7. Перекладываем заготовку в тарелку и даем ей остыть до комнатной температуры.
Шаг 8. Вводим сюда куриные яйца и тщательно перемешиваем.
Шаг 9. Перекладываем тесто в кондитерский мешок и отсаживаем его с помощью насадки на противне в форме эклеров. Выпекаем в духовке 35 минут при температуре 160°.
Шаг 10. Подготовим необходимые продукты для крема.
Шаг 11. В сотейнике соединяем два вида сахара с водой. Ставим на огонь
Шаг 12. Отдельно соединяем яичные белки и лимонную кислоту.
Шаг 13. Массу на плите провариваем до температуры 120°.
Шаг 14. Яичные белки взбиваем до образования плотной пышной пены.
Шаг 15. Продолжаем взбивать яичные белки и тонкой струей вливаем сюда сахарный сироп.
Шаг 16. С помощью кондитерского мешка наполняем готовые эклеры белковым кремом.
Шаг 17. Домашние эклеры с белковым кремом готовы. Украшайте и подавайте к столу!
Вкусные эклеры с масляным кремом
Вкусные эклеры с масляным кремом – это яркая кулинарная идея для ваших аппетитных домашних десертов. Такое угощение порадует нежным вкусом и привлекательным внешним видом. Для приготовления обязательно берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 1 час 20 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 10 шт.
Ингредиенты:
- Мука – 140 гр.
- Молоко 3,6% – 120 мл.
- Соль – 1 щепотка.
- Вода – 240 мл.
- Масло сливочное 82,5% – 90 гр.
- Яйцо С0 – 4 шт.
Для крема:
- Молоко сгущенное – 200 гр.
- Молоко сгущенное вареное – 100 гр.
- Палочка ванили – 0,5 шт.
- Масло сливочное 82,5% – 180 гр.
Для глазури:
- Белок яичный – 1 шт.
- Пудра сахарная – 300 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Готовим тесто. Сливочное масло нарезаем небольшими кубиками.
Шаг 2. В кастрюле соединяем воду и сливочное масло. Доводим до кипения на огне. Убираем заготовку с плиты и высыпаем сюда всю муку, добавляем соль. Тщательно вымешиваем до однородности.
Шаг 3. Снова прогреваем массу на плите и затем даем немного остыть. Разбиваем сюда куриные яйца и тщательно все перемешиваем.
Шаг 4. С помощью кондитерского мешка выдавливаем тесто на противень с пергаментом. Отправляем угощение в разогретую до 220° духовку на 15 минут. Затем уменьшаем температуру до 190° и выпекаем еще 10 минут. Далее эклеры слегка прокалываем и убираем в выключенную духовку на 15 минут.
Шаг 5. Для крема взбиваем размягченное сливочное масло с семенами ванили. Продолжаем взбивать и выливаем сюда сгущенное молоко, затем выкладываем и вареную сгущенку. Хорошенько перемешиваем.
Шаг 6. С помощью кондитерского мешка наполняем эклеры подготовленным кремом. Приготовьте глазурь. Смешайте сахарную пудру с яичным белком, добавляйте его постепенно.
Шаг 7. Вкусные эклеры с масляным кремом готовы. Поливайте глазурью и подавайте к столу!
Эклеры со сливочным кремом
Эклеры со сливочным кремом порадуют нежным вкусом и аппетитным внешним видом. Такой десерт никого не оставит равнодушным. Подавайте с чашечкой горячего чая или кофе. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.
Время готовки – 1 час 20 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 10 шт.
Ингредиенты:
- Мука – 220 гр.
- Масло сливочное – 100 гр.
- Яйцо – 4 шт.
- Вода – 250 мл.
- Сливки 20% – 100 мл.
- Сыр маскарпоне – 250 гр.
- Пудра сахарная – 120 гр.
- Соль – ¼ ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В кастрюле соединяем воду, соль и сливочное масло. Доводим это все до кипения.
Шаг 2. Убираем заготовку с огня и высыпаем сюда муку. Тщательно все перемешиваем. Остужаем массу и выливаем сюда отдельно взбитые яйца по одной столовой ложке. Хорошо еще раз перемешиваем.
Шаг 3. С помощью кондитерского мешка выдавливаем тесто на противень с пергаментом.
Шаг 4. Выпекаем угощения в духовке при температуре 200° 30 минут. Затем выключаем духовку и оставляем в ней эклеры на 15 минут. Дверцу все это время не открываем.
Шаг 5. Для приготовления крема взбиваем сливочный сыр со сливками и сахарной пудрой. Взбиваем на небольшой скорости до образования пышной массы.
Шаг 6. Разрезаем остывшие эклеры и наполняем их воздушным кремом.
Шаг 7. Эклеры со сливочным кремом готовы. Можно угощаться!
Эклеры с вареной сгущенкой в домашних условиях
Эклеры с вареной сгущенкой в домашних условиях – это очень вкусное кулинарное решение для вашего семейного стола или праздника. Такое лакомство понравится как взрослым, так и детям. Для приготовления десерта используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 8 шт.
Ингредиенты:
- Мука – 200 гр.
- Молоко – 200 мл.
- Вода – 100 мл.
- Яйцо – 3 шт.
- Соль – 1 щепотка.
- Пудра сахарная – 10 гр.
- Масло сливочное – 10 гр.
- Молоко сгущенное вареное – 100 гр.
- Стружка кокосовая – 1 ч.л.
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.
Шаг 2. В кастрюле соединяем молоко с водой и доводим до кипения. Затем сюда добавляем сахарную пудру и соль. Перемешиваем.
Шаг 3. Вводим в жидкую смесь всю муку, быстро все перемешиваем и убираем с плиты.
Шаг 4. Немного остужаем массу, добавляем сюда куриные яйца и разрыхлитель. Взбиваем миксером на низкой скорости.
Шаг 5. Форму для выпекания застилаем пергаментом и кладем сюда кусочки сливочного масла. С помощью кондитерского мешка выдавливаем тесто в виде эклеров.
Шаг 6. Выпекаем в духовом шкафу при температуре 200° 20 минут. Далее наполняем угощение вареной сгущенкой с помощью шприца.
Шаг 7. Эклеры с вареной сгущенкой в домашних условиях готовы. Украшайте кокосовой стружкой и сгущенкой!
Классические эклеры с творожным кремом
Классические эклеры с творожным кремом получаются невероятно вкусными, воздушными и аппетитными. Такой десерт никого не оставит равнодушным и идеально подойдет к чашечке горячего чая. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.
Время готовки – 1 час 20 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 18 шт.
Ингредиенты:
- Мука – 300 гр.
- Вода – 500 мл.
- Сахар – 30 гр.
- Масло сливочное – 280 гр.
- Яйцо – 8 шт.
- Соль – 10 гр.
- Молоко сгущенное – 160 гр.
- Пудра сахарная – 80 гр.
- Творог – 400 гр.
- Сахар ванильный – 1 пакетик.
- Глазурь шоколадная – для украшения.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В кастрюлю выливаем воду и добавляем к ней сахар.
Шаг 2. Дальше добавляем сюда соль.
Шаг 3. Выкладываем 200 грамм сливочного масла.
Шаг 4. Доводим это все до кипения и убираем с огня. Сразу высыпаем всю муку.
Шаг 5. Тщательно перемешиваем все до однородности.
Шаг 6. Снова ставим заготовку на небольшой огонь и варим около 5-7 минут, постоянно помешивая.
Шаг 7. Перекладываем тесто в чашу миксера и по одному разбиваем сюда куриные яйца.
Шаг 8. Взбиваем миксером до получения однородного тягучего теста.
Шаг 9. Выкладываем тесто на противень с пергаментом с помощью кондитерского мешка. Выпекаем в духовом шкафу 30 минут при температуре 180°.
Шаг 10. Далее приготовим творожный крем. Соединяем оставшееся сливочное масло с сахарной пудрой.
Шаг 11. Взбиваем продукты до однородности и добавляем сюда сгущенное молоко.
Шаг 12. Затем выкладываем творог и добавляем ванильный сахар. Продолжаем взбивать все до однородной пышной массы.
Шаг 13. С помощью кондитерского шприца наполняем эклеры полученным кремом.
Шаг 14. Классические эклеры с творожным кремом готовы. Разогрейте пакет готовой глазури и полейте эклеры. Подавайте к столу!